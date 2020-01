HORÓSCOPO Confira a previsão do seu horóscopo para esta quarta-feira Descubra o que os astros revelam para você

22 JAN 2020 - 09h:24 Por Redação

Áries

Você vai revelar seu lado mais ambicioso no trabalho. Vai sonhar com o sucesso e não medirá esforços para se destacar no que faz. Ainda mais se perceber que pode conseguir um aumento ou uma promoção. Fique de olho nas boas oportunidades que vão surgir. Na conquista, vai escolher a dedo seus pretendentes. Romance secreto no ar. A união pede cumplicidade e confiança. Planejem o futuro.

Palpite do dia: 82, 19 e 91.

Cor do dia: amarelo.

Touro

A Lua desperta seu desejo de evoluir e você vai querer explorar novas possibilidades para sua carreira. Não perca a chance de iniciar um curso, aprender um novo idioma e se aperfeiçoar no que faz. Pode fazer parcerias vantajosas com amigos ou colegas. Programas diferentes podem colocar você em contato com gente nova e estimular as paqueras. Muita afinidade no romance, companheirismo total.

Palpite do dia: 65, 74 e 92.

Cor do dia: verde-claro.

Gêmeos

Seu signo pode ficar mais emotivo hoje, por isso, procure controlar melhor suas emoções e reações. Encare as mudanças com otimismo e mostre que sabe se adaptar a qualquer situação. Agarre as oportunidades com fé e coragem! Na paquera, seu poder de atração será irresistível. Pode pintar romance com colega ou alguém influente. A dois, fase quente e excitante. Invista na sensualidade.

Palpite do dia: 93, 48 e 57.

Cor do dia: dourado.

Câncer

Procure trabalhar em parceria com os colegas. Somar forças e agir em equipe fará tudo parecer mais fácil e todos sairão ganhando. Bom astral para iniciar uma sociedade com amigos. O romance está no ar e você pode se entusiasmar em assumir um compromisso mais sério. Namoro a distância ou com alguém de outra cidade recebe bons estímulos. Vida a dois estável e harmoniosa, é só aproveitar.

Palpite do dia: 31, 58 e 67.

Cor do dia: branco.

Leão

Você vai encarar seus compromissos e seu trabalho com muita responsabilidade. O desejo de crescer e brilhar será um ótimo incentivo para cumprir as tarefas e deixar o serviço em dia. Só evite se sobrecarregar de atividades. Respeite seus limites e a sua saúde. Na paquera, será mais fácil se envolver com alguém que já conhece. Vênus garante mais atração e sensualidade aos casais, seduza!

Palpite do dia: 14, 50 e 68.

Cor do dia: branco.

Virgem

Seu entusiasmo vai contagiar a todos e pode deixar o ambiente de trabalho mais leve e descontraído. Estimule a troca de ideias e experiências com os colegas. Ideias criativas também serão bem-vindas: solte a imaginação. A paquera deve fluir mais solta hoje e um namoro recente tem boas chances de evoluir. Na vida a dois, muita harmonia e sintonia. Hora de revelar seu carinho e romantismo.

Palpite do dia: 78, 60 e 96.

Cor do dia: verde-escuro.

Libra

Fase produtiva para quem trabalha em casa ou com parentes. Pode até faturar uma grana extra. Se não é o seu caso, a dica é priorizar as tarefas que sabe fazer bem e explorar sua experiência ao máximo. Família e saúde podem exigir atenção. Na conquista, seu charme pode atrair colega ou pessoa conhecida. Na união, prefira programas caseiros e tranquilos, mas surpreenda na intimidade.

Palpite do dia: 97, 25 e 52.

Cor do dia: preto.

Escorpião

Você vai sentir uma facilidade maior para conversar e expor as suas ideias. Bom momento para apresentar sugestões, fazer boas vendas e negociar melhorias no trabalho, por exemplo. Sua criatividade também aumenta: use e abuse disso. Na paquera, você vai esbanjar charme e simpatia. Sinal verde para iniciar um namoro. No romance, a fase pede paciência, carinho e muito diálogo.

Palpite do dia: 08, 53 e 98.

Cor do dia: marrom.

Sargitário

Há boas chances de aumentar seus ganhos com o trabalho, seja por trabalhar horas a mais, por produzir mais em menos tempo ou até ao conseguir um segundo emprego. Talvez queira dar mais conforto ao seu lar e à família - tudo bem, desde que não extrapole nos gastos. No amor, você vai querer alguém para chamar de seu e não se contentará com aventuras. No romance, mostre o valor que dá ao par, sem cobranças.

Palpite do dia: 63, 72 e 36.

Cor do dia: vermelho.

Capricórnio

Simpatia e diálogo ajudarão você a conseguir tudo que quiser hoje. Seja gentil com as pessoas, explore seu carisma e resolva tudo com uma boa conversa. Motive os outros com seu otimismo. Pode ter sorte em jogos: faça uma fezinha. Aguarde boas surpresas na paquera. Pode até fazer ou receber uma declaração de amor. Ótima sintonia com a pessoa amada. Aposte no romantismo.

Palpite do dia: 01, 64 e 28.

Cor do dia: vermelho.

Aquário

Seu trabalho vai fluir melhor se puder ficar mais quieta no seu canto, longe de barulho e agitação. Concentre-se nas tarefas mais importantes e lucrativas. É hora de observar mais e falar menos: confie na sua intuição. Uma atração proibida pode balançar seu coração nesta fase. Se você busca segurança, é melhor fugir de lances duvidosos. Na vida a dois, Bons momentos com seu bem, mas mesmo assim, busque privacidade.

Palpite do dia: 65, 56 e 74.

Cor do dia: creme.

Peixes

Trabalhar em equipe e trocar ideias com os colegas pode deixar seu dia bem mais produtivo no trabalho. Você está cheia de ideias par ao futuro e pode achar bons aliados para colocá-las em prática. Na paquera, será mais fácil vencer a timidez e puxar papo. Seu jeito doce e carinhoso vai fazer sucesso por aí. O romance segue com muito companheirismo e boa sintonia. Cubra seu amor de carinho.

Palpite do dia: 03, 93 e 75.

Cor do dia: azul-vivo.