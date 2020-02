HORÓSCOPO Confira a previsão do seu horóscopo para esta quarta-feira Descubra o que os astros revelam para você

19 FEV 2020 - 07h:50 Por Redação

Áries

Algumas influências negativas dos astros aconselham que fique na sua e seja prudente até que a maré ruim possa passar. Mas isso não impede você de fazer planos e pensar positivo para combater esse astral tenso. No trabalho, os caminhos estarão abertos e vão pintar novas oportunidades e atividades interessantes. Pode enfrentar dificuldade com grana. No relacionamento amoroso, poderá contar com a dedicação e solidariedade da pessoa amada.

Palpite do dia: 98, 35 e 26.

Cor do dia: marrom.

Touro

O convívio com pessoas joviais vai acabar influindo em seu modo de agir para melhor. Mas sua inteligência e seus argumentos também serão apreciados pelos demais. A troca de ideias e de benefícios será uma bênção para todos. No trabalho, é possível que tenha que ajudar um colega em suas tarefas. Tudo tranquilo no lado financeiro estará em equilíbrio. A relação está forte e firme, mantenha-se ao lado de quem ama. Na saúde, cuidado com resfriados.

Palpite do dia: 00, 36 e 54.

Cor do dia: vinho.

Gêmeos

Suas emoções mais profundas e a sua mania de dramatizar as coisas podem encontrar hoje um clima adequado para se expandir. Mas conseguirá usar sua sensibilidade para ajudar os que precisam e os que estão sofrendo mais do que você. Tenha foco no trabalho para evitar cobranças de terceiros. Gaste com cautela, não se precipite. Alguém te ama de fato, mesmo que secretamente. Atenção ao aparelho reprodutor.

Palpite do dia: 01, 64 e 82.

Cor do dia: vermelho.

Câncer

Breque um pouco essa correria e pare para pensar melhor, analisar e fazer planos traçando suas metas de trabalho com antecedência. Leia, estude e aumente seus conhecimentos tanto na área profissional como para preencher interesses pessoais e afetivos. Tenha cuidado para não misturar assuntos pessoais com a vida profissional. Como sentirá uma certa carência, você é capaz de gastar mais, segure-se! Sua sensualidade ganha força e um amor do passado pode retornar.

Palpite do dia: 65, 74 e 47.

Cor do dia: creme.

Leão

Se você seguir o sexto sentido estará dando lado para a sorte atuar e lhe beneficiar. Faça apostas na sua força de vontade e otimismo. Exercite mais a sua compreensão para manter esperança em pé. Não tente fazer as tarefas de terceiros, se atenha às suas responsabilidades. Evite desperdiçar sua grana comprando o que não precisa. Revelações importantes em família.

Palpite do dia: 03, 75 e 84.

Cor do dia: vermelho.

Virgem

O dia exige maior sensatez. Nas finanças, as coisas podem não acontecer como gostaria. Você pode tentar, sem sucesso, receber o que lhe devem. Rendimentos ligados a vendas e atividades comissionadas, permanentes ou de ocasião devem sofrer altos e baixos. Não deixe que os aborrecimentos no serviço atrapalhem seu foco pessoal. Será bom período para viajar, fazer um passeio ou organizar seu cantinho ou espaço de trabalho. Novidades no amor. Tudo bem na saúde.

Palpite do dia: 40, 49 e 58.

Cor do dia: cinza.

Libra

Hoje você terá que ser mais prudente. Não se envolva com quem não conhece direito ou com quem conta vantagens demais. Você pode sofrer prejuizo ou decepção. Os ganhos estão em destaque, ainda mais se trabalho em eventos sociais. Alguém da família poderá precisar de seu apoio em alguma decisão difícil. No amor, ouvirá muitas promessas, mas não caia nessa e analise a situação. Cuide da área respiratória.

Palpite do dia: 77, 41 e 14.

Cor do dia: branco.

Escorpião

Em família, talvez haja alguma discussão ou polêmica capaz de gerar descontentamento mútuo. Então, tenha calma e procure agir com respeito e moderação para evitar problemas maiores. Aproveite o dia para fazer um balanço pessoal e repensar seus vínculos com amigos ou pessoas próximas. Controle seu ciúme no campo amoroso. Pode surgir um convite para viagem.

Palpite do dia: 15, 42 e 78.

Cor do dia: rosa-claro.

Sagitário

Festas e diversões noturnas estarão movimentadas e tensas ao mesmo tempo. Talvez não tenha o dom de agradar a todos a um só tempo, mas faça isso pelo menos com os mais íntimos. O dinheiro deve ser utilizado com sabedoria. Gastos podem ocorrem além do programado, portanto, evite excessos. No amor, a amizade vai valer muito entre você e o par. Na saúde, atenção à área genital.

Palpite do dia: 07, 79 e 97.

Cor do dia: laranja.

Capricórnio

A Lua transita pelo seu signo e é hora de cuidar melhor dos interesses profissionais, do seu trabalho, de uma forma mais responsável. Pague suas contas e mantenha seu crédito em dia. Na parte familiar, bom dia para tomar algumas providências, ainda mais relacionadas a imóveis. Amizades sinceras estão próximas e prontas para te ouvir e auxiliar. No amor, algo de bom que vai dar uma animada no astral.Olhe com mais carinho para sua saúde.

Palpite do dia: 35, 08 e 17.

Cor do dia: vinho.

Aquário

Você vai sair de um grande sufoco e conseguirá esclarecer muitas coisas para sua própria segurança e tranquilidade. Olhe para frente e leve boas noticias aos que convivem com você. Saiba dosas seus gastos para não ter aborrecimentos e dificuldades. A pessoa amada vai fazer questão de te ajudar em tudo. Evite alimentos muito temperados ou ácidos que podem lhe gerar mal-estar.

Palpite do dia: 09, 90 e 00.

Cor do dia: vinho.

Peixes

Os astros pedem que não seja pessimista e nem leve as coisas pelo seu lado mais triste e negro. Imagine coisas positivas, claras e felizes na sua vida. Esse é meio caminho andado para a realização de seus planos. Ótima fase no jogo, faça suas apostas. No lar, procure deixar tudo organizado. Também é preciso investir em uma comunicação franca com seus parentes. No amor, tudo tranquilo. Saúde boa.

Palpite do dia: 46, 37 e 01.

Cor do dia: branco.