HORÓSCOPO Confira a previsão do seu horóscopo para esta quarta-feira Descubra o que os astros revelam para você

26 FEV 2020 - 05h:00 Por Redação

Áries

Muitas alegrias e surpresas virão de modo inesperado e repentino. Uma boa palavra, uma visita, uma comunicação de amigo ou parente. Ideias boas e criatividade vão melhorar seu desempenho na profissão. No amor, tudo tem um preço. Bom dia para fazer contatos com pessoas experientes e que possam te acrescentar algo. O trabalho exigirá planejamento e eficiência. No setor financeiro, você pode se esforçar para ter uma renda extra.

Palpite do dia: 15, 33 e 24.

Cor do dia: verde.

Touro

Hoje os caminhos estão abertos para muitas coisas desejadas como mudança, viagem e encontro com amigos e parentes. Se surgir algum desafio, encare tudo com coragem e muita fé. Não hesite em dar uma guinada na sua maneira de trabalhar, isso te fará bem. Pode ganhar uma grana com a ajuda inesperada de estranhos. Não acredite em tudo que lhe dizem, filtre as informações. Tudo tranquilo com a pessoa amada, vocês podem realizar sonhos que têm em comum.

Palpite do dia: 88, 97 e 25.

Cor do dia: verde-claro.

Gêmeos

Terá alegrias e satisfação com uma visita ou uma boa notícia. Seus méritos serão reconhecidos e elogiados por alguém da intimidade ou colega de trabalho. Terá ideias criativas na profissão. O momento exige um jeito diferente de provar seu amor por alguém. A grana parece faltar, mas na última hora tudo há de se resolver positivamente. Vise seu lado espiritual, busque apoio na sua fé. Procure beber mais água para manter seu organismo hidratado.

Palpite do dia: 44, 71 e 17.

Cor do dia: roxo.

Câncer

Nesta quarta, priorize sua saúde, que lhe exigirá mais do que o normal. Caso tenha algum tratamento a fazer, faça-o agora, sem mais demoras. Pode ter lucros e rendimentos extras através de vendas e outras atividades de ocasião. Na vida a dois, podem pintar dificuldades, mas serão passageiras. A paixão está no ar, então, abra-se para novas aberturas se estiver só. No trabalho, reforce sua dedicação ao que faz. Seu magnetismo está em alta, favorecendo o contato com os colegas.

Palpite do dia: 90, 99 e 45.

Cor do dia: pink.

Leão

Os seus caminhos estão se abrindo. Aquelas preocupações e trabalho dobrado que vinha tendo com a família ou os mais velhos serão amenizados de amanhã em diante. Mas na área sentimental alguns problemas podem te tirar do sério, mas evite discutir. O setor financeiro não está do jeito que gostaria, exigindo ainda alguma cautela. A vida íntima estará mais prazerosa.

Palpite do dia: 19, 91 e 73.

Cor do dia: marrom.

Virgem

Divergências de ideias e discussões que podem acabar bem se mantiver o otimismo. Sempre é tempo para esclarecer dúvidas e recomeçar por um caminho novo e feliz, inclusive no setor amoroso. Não tenha medo de investir em uma nova paixão. Não abdique de ser feliz. No trabalho, algum atraso levará você repensar suas estratégias. Poderá ter algumas dificuldades em sua vida financeira. Na saúde, cuide da pressão sanguínea.

Palpite do dia: 38, 83 e 92.

Cor do dia: creme.

Libra

Rendimentos extras e dinheiro inesperado virão em boa hora. Os lucros serão mais fartos e satisfatórios. Colegas vão ter mais vontade de colaborar com o seu trabalho. A saúde requer cuidados. É preciso se refazer de resfriados e problemas estomacais. No amor, aguarde boas notícias e retribuição carinhosa de paquera ou do par. Em casa, procure resolver pendências como consertos ou problemas de organização. Evite comentar sobre seus projetos e decisões a tomar com qualquer um. As amizades ressurgirão deixando o seu dia mais leve e prazeroso.

Palpite do dia: 66, 30 e 48.

Cor do dia: rosa.

Escorpião

O dinheiro não vai faltar, mas é preciso saber o que vai fazer com ele - nada de esbanjar. De preferência pague primeiro as contas para depois comprar outras coisas. Conserve o crédito e o prestígio sendo pontual em tudo. Com a pessoa amada, dedique mais atenção. Ouvir a outra parte é importante na construção de um relacionamento estável. O trabalho poderá estressar um pouco, portanto, faça uma coisa de cada vez. Tenha atenção aos rins.

Palpite do dia: 58, 04 e 94.

Cor do dia: branco.

Sagitário

Você terá os maiores benefícios hoje. Há a possibilidade de viajar, de se comunicar com pessoa de longe ou de fora. Reate velhos laços de amizade e forme novas alianças no campo do trabalho e dos interesses financeiros. Reencontro no amor e paz nos relacionamentos. Na saúde, procure dar atenção a enjoos ou náuseas e tenha cuidado com excesso de álcool. Pessoas que fizerem promessas a você devem cumpri-las hoje.

Palpite do dia: 77, 23 e 68.

Cor do dia: preto.

Capricórnio

Os excessos provocados por preocupação de trabalho e responsabilidade podem te deixar um pouco estressado. Talvez precise fazer uma pausa para repousar o corpo e o espírito. Procure comer alimentos de fácil digestão e tome muita água. No amor, não conte com o apoio da pessoa amada momentaneamente, resolva tudo que precisa por si. Acautele-se com sua teimosia e exerça a flexibilidade. O dinheiro entrará no momento certo. Valorize suas amizades.

Palpite do dia: 15, 24 e 69.

Cor do dia: dourado.

Aquário

Os astros apontam que você está muito sentimental hoje, o que não é comum em seu signo que é sempre tão racional e realista. Há uma predisposição para se envolver em algum romance. Caso esteja sem um amor, poderá encontrar um par, mas pode haver oposição da família. Se concentre nas prioridades de trabalho e evite se sobrecarregar com tarefas que não cabem a você. Tire o dia para uma caminhada ou atividade cultural. No lar, o clima estará tenso.

Palpite do dia: 52, 25 e 79.

Cor do dia: verde-claro.

Peixes

Hoje as coisas vão ficar claras e mais fáceis de lidar. Você vai deixar de reclamar e de culpar os outros pelos seus problemas ou má sorte. Reconheça o bem que está acontecendo e toque o barco adiante com otimismo. Na vida a dois, saiba agradecer a pessoa amada e elogiar no momento certo. Vida social ativa, curta cada momento ao lado dos amigos. Você poderá usufruir de vantagens ou lucros através do trabalho. Boa saúde.

Palpite do dia: 71, 80 e 53.

Cor do dia: lilás.