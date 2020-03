HORÓSCOPO Confira a previsão do seu horóscopo para esta quarta-feira Descubra o que os astros revelam para você

4 MAR 2020 - 07h:12 Por Redação

Áries

Seu trabalho vai render mais se puder ficar mais no seu canto, longe de agitação. Priorize as atividades que você já domina e sabe que faz bem. Tudo vai fluir melhor se estiver confiante no seu taco e na sua experiência. Os astros indicam ainda que você pode ter uma conversa importante com amigo(a) no fim do dia: se brigaram, vão se entender. Na paquera, atração intensa por colega ou chefe. A dois, prefira um programa caseiro e tranquilo.

Palpite do dia: 30, 93 e 03.

Cor do dia: amarelo.

Touro

Os astros vão realçar a sua criatividade. Além de ter ótimas ideias, você terá muita habilidade para convencer as pessoas e conquistar aliados pra os seus projetos, por isso, trabalhar em equipe será produtivo. Pode receber uma boa proposta no início da noite. Simpatia e bom papo vão estimular as paqueras. Pode manter um romance em segredo. Ótima sintonia no romance: troquem confidências.

Palpite do dia: 13, 85 e 04.

Cor do dia: bege.

Gêmeos

O céu indica uma boa fase para aumentar seus ganhos. Você pode ter uma ideia supercriativa e lucrativa ou pode negociar uma promoção no emprego, com direito a aumento de salário. No campo da amizade, também pode ter boa surpresa com amigos de outra cidade. No campo sentimental, vai querer alguém para chamar de seu e pode até mesmo se envolver com alguém da turma. Desejos ardentes na união. Não deixe o ciúme atrapalhar.

Palpite do dia: 32, 05 e 14.

Cor do dia: azul-marinho.

Câncer

A Lua vai acentuar os pontos fortes do seu signo e você vai usar todos os seus talentos para brilhar no que faz. Pode se entusiasmar com um novo curso ou em aprender uma função diferente no trabalho. Terá o apoio de colegas e amigos. Na paquera, atração por alguém do trabalho ou por uma pessoa influente será irresistível, com chance de namoro. A dois, a paixão vai esquentar. Use toda sua criatividade no sexo.

Palpite do dia: 87, 42 e 96.

Cor do dia: rosa.

Leão

Bom dia para encarar suas preocupações e buscar soluções para os problemas. Nas finanças, pode até pintar uma grana inesperada para quitar uma dívida. No trabalho, mantenha a discrição e mexa seus pauzinhos para atingir suas metas. No campo sentimental, pode receber um pedido de namoro ou falar em compromisso com seu bem. Ótima afinidade na vida a dois. Estimule o diálogo e compartilhe seus sonhos com o par.

Palpite do dia: 07, 43 e 52.

Cor do dia: branco.

Virgem

O apoio dos colegas será importante para você, por isso, estimule a cooperação e a troca de ideias no trabalho. Ensine o que sabe e aprenda com a experiência dos outros também. Reserve um tempo no fim do dia para cuidar da saúde. Que tal investir em uma reeducação alimentar? Nos assuntos do coração, uma amizade pode se transformar em paixão. Use e abuse do seu charme. Clima intenso e sedutor no romance.

Palpite do dia: 35, 80 e 17.

Cor do dia: preto.

Libra

Você está ambiciosa e não vai medir esforços para conquistar o sucesso e o reconhecimento que deseja. No trabalho, use a criatividade e explique melhor as suas ideias. Mudanças à vista e tudo indica que serão bem positivas. No amor, fase promissora, tanto na conquista como no romance. Um lance recente tem tudo para ficar mais sério. Na união, só carinho e romantismo.

Palpite do dia: 90, 18 e 99.

Cor do dia: vinho.

Escorpião

Quem enfrenta uma disputa na justiça pode ter bons resultados agora. Avalie uma proposta de acordo. Boa fase para investir nos estudos, aprender uma nova função no emprego ou se especializar no que já faz. Boa sintonia com parentes, ideal para conversas e decisões. Na conquista, sintonia de ideias e projetos contará mais pontos hoje. A dois, o entrosamento será delicioso: declare-se!

Palpite do dia: 64, 37 e 55.

Cor do dia: laranja.

Sagitário

O céu dá sinal verde para quem planeja mudar de casa ou de emprego. A energia também é boa para reformas, faxinas e mudanças na decoração. Evite guardar o que não tem mais utilidade: doe ou jogue fora. O fim do dia será ótimo para apostar num happy hour, um encontro com a turma, bons papos e muita paquera. Um pouco de diversão também fará bem ao romance. Muita sedução no ar!

Palpite do dia: 83, 65 e 47.

Cor do dia: branco.

Capricórnio

Você vai interagir superbem com os colegas, por isso, trabalhar em equipe será uma ótima opção. Dividam bem as tarefas e apostem na troca de ideias para resolver os problemas com rapidez e criatividade. Pode faturar uma grana com algo feito em casa. Boa conversa com alguém da família. Pode pintar uma declaração de amor e até um pedido de namoro. Na união, muito carinho, diálogo e paixão.

Palpite do dia: 12, 84 e 93.

Cor do dia: dourado.

Aquário

Sua disposição para o trabalho continua acentuada e tanta dedicação pode ajudar você a conquistar um aumento ou faturar uma graninha extra. Pode até assumir um serviço extra nas horas de folga. Só não vale exagerar: pense na sua saúde e qualidade de vida. Na paquera, será mais fácil se envolver com alguém que já conhece. No romance, você demonstrará prestatividade e vai apoiar o par em tudo que puder.

Palpite do dia: 94, 85 e 67.

Cor do dia: vermelho.

