Confira a previsão do seu horóscopo para esta quinta-feira

HORÓSCOPO para esta quinta-feira

19 DEZ 2019 - 07h:00 Por Redação

Áries (21/03 - 20/04)

Resultados das lutas começarão a aparecer, com definições de mudanças e caminhos futuros. O dia favorecerá acordos e vida íntima. Conte com imprevistos na área financeira pela manhã ou reveja valores. Com um pouco de diplomacia, você conseguirá ajustar termos de um contrato ou acertar a documentação e garantir tranquilidade. Dê um sentido mais amplo à vida.

Touro (21/04 - 20/05)

Cuide da saúde e acerte parcerias de trabalho, antes de viajar e encerrar o ano. O dia trará perspectivas positivas e conquista de prestígio. Bom para iniciar relações e fortalecer atividades em grupo. Quebre a rotina. Planos de mudança ganharão força hoje. Espere por novidades e algum imprevisto pela manhã. Harmonia de Vênus com seu signo inspirará cuidados estéticos.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

A busca por leveza continuará como prioridade. Cultive a paz interior e encare as diferenças com humor. O dia será divertido e inspirador. Bom para se expor, brilhar em atividades criativas, conquistar novos espaços e arrasar no trabalho. Desentendimentos numa relação especial serão passageiros. Aproveite o período da manhã para curtir momentos de liberdade.

Câncer (21/06 - 22/07)

Aprofunde uma relação especial e comece uma fase mais animada na vida íntima. Assuntos leves e abertura social favorecerão o amor. Conte com poder de conquista e atitude. Se estiver só, uma paixão intensa transformará velhos padrões e chegará para ficar. Talvez se sinta desconfortável numa conversa pela manhã. Nada sério. Surpreenda com inteligência e humor.

Leão (23/07 - 22/08)

Imprevisto na agenda pela manhã alterará planos. Exercite a flexibilidade e faça bons acordos. O dia favorecerá negociações e transações comerciais. Comunicações estarão abertas. Fique por dentro das tendências e enriqueça a atuação no trabalho. Um antigo projeto ganhará nova versão. Inicie atividade diferente. Conversas com irmãos finalizarão um assunto de família.

Virgem (23/08- 22/09)

Evite ansiedade nas compras de presentes e tente manter os gastos dentro do orçamento hoje. Você fará bons negócios, se pesquisar preços e procurar por oportunidades. Amigos darão dicas de soluções criativas e econômicas. As comunicações continuarão aceleradas. Dê respostas rápidas e concisas. Converse com a família e supere inseguranças. Paixão à vista!

Libra (23/09 - 22/10)

Com Lua em seu signo, cuidados de beleza e atividades que proporcionam equilíbrio jogarão a autoestima para cima. Dê leveza às relações, esbanje simpatia e projete imagem positiva nos eventos do dia. Inseguranças nos relacionamentos e no amor serão superadas com diálogo e mudança de comportamento. Areje a cabeça e fortaleça a saúde com treino na academia.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Hoje poderá bater cansaço da agitação dos últimos dias. Diminua o ritmo e aproveite para relaxar a mente com assuntos agradáveis. Bom para falar de amor, sonhos e expressar os sentimentos com mais sensibilidade. Nem todo mundo aguenta ouvir verdades jogadas na cara. Esclareça um desconforto de maneira gentil. O dia trará mais segurança nas decisões e ações.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Encontros agradáveis e empatia com a equipe de trabalho trarão mais tranquilidade hoje. Ótimo para ampliar a participação social e rede de contatos. Amigos trarão oportunidade financeira. Avalie proposta de negócio ou convite para se integrar num grupo seleto. Fase positiva para dar um passo maior no trabalho e experimentar posição diferente. Inove conceitos. Início de ciclo.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Cenário otimista. Vários planetas em seu signo aumentarão a autoconfiança e a determinação para alcançar metas mais altas. Invista na imagem profissional. O dia trará projeção e sucesso. Lua na área da carreira iluminará caminhos de expansão. Firme uma amizade e ouça conselhos de pessoas experientes. Novos planos a dois trarão entusiasmo no amor.

Aquário (21/01 - 19/02)

Vida social animada hoje. Aceite convites de amigos, planeje uma viagem e marque presença num evento profissional. Imprevisto na casa ou com algum familiar trará preocupações. Nada que até o fim do dia não seja resolvido positivamente. Cultive a esperança, a fé e a confiança no amanhã. Haverá mais segurança para você decidir o futuro. Carreira com reconhecimento.

Peixes (20/02 - 20/03)

Encontros obrigatórios, confraternizações e encerramento de aulas ou atividade acadêmica darão a sensação de missão cumprida com sucesso. Você poderá receber uma homenagem e cumprir formalidades hoje. Assuntos íntimos e respostas existenciais apontarão para mudanças. Troque confidências com seu par ou amizade próxima. Planos de futuro no amor.