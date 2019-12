HORÓSCOPO Confira a previsão do seu horóscopo para esta quinta-feira Descubra o que os astros revelam para você

26 DEZ 2019 - 06h:00 Por Redação

Áries

O eclipse solar traz foco para o trabalho. Aproveite o momento para refletir sobre o que deseja mudar na carreira. Na paquera, saiba o que te faz irresistível e aposte suas fichas nessa qualidade. Palpites: 42, 87 e 33. Cor: azul-claro.

Touro

O eclipse solar realçará seu interesse em assuntos religiosos e nos estudos. Dê atenção à comunicação com seu amor. O relacionamento está sendo um aprendizado para o casal planejar o futuro. Palpites: 70, 88 e 79. Cor: lilás.

Gêmeos

O eclipse solar favorece as finanças, conclusão ciclos e mudanças pessoais. Use esse astral para finalizar pendências e se afastar de pessoas desagradáveis. Paquera deve fluir com alguém de longe. Palpites: 62, 35 e 80. Cor: preto.

Câncer

O eclipse solar estimula os relacionamentos em geral. Tome iniciativa para não depender dos outros. Tenha um bom diálogo com o par para ajustar a união, levando em conta os objetivos dos dois. Palpites: 36, 63 e 72. Cor: branco.

Leão

O eclipse solar deve apontar uma necessidade de ajuste de tempo. A saúde também pede atenção - invista em exercícios e alimentação. Na conquista, atração por alguém inteligente e descolado. Palpites: 10, 82 e 64. Cor: vermelho.

Virgem

O eclipse solar lembra que deve ter leveza, momentos de lazer ou somente descanso mesmo. A dois, podem já ter realizado alguns sonhos e agora devem ter novas metas e correr atrás delas juntos. Palpites: 92, 65 e 38. Cor: preto.

Libra

O eclipse solar energiza o setor familiar, podendo trazer assuntos ou pessoas do passado. Há um astral de cura emocional. No romance, perceberá que seu amor te completa e te deixa mais leve. Palpites: 39, 57 e 12. Cor: laranja.

Escorpião

O eclipse solar mexe no setor das comunicações, negociações, vizinhança e irmãos. O que você falar deve pesar mais. Alguém pode se encantar pela sua inteligência e sua forma de se comunicar. Palpites: 49, 58 e 40. Cor: cinza.

Sagitário

Se atente às finanças pessoais e organize suas tarefas diárias. Vai se preocupar muito com a relação custo-benefício. Entre o casal a comunicação deve ser transparente, sem ocultar nada. Palpites: 50, 23 e 95. Cor: amarelo.

Capricórnio

Cuidado com a saúde. Evite os excessos com alimentação tão comuns nessa época do ano. O(a) parceiro(a) pode estar depositando toda confiança em você. Viagem a dois, recheadas de sexo. Palpites: 42, 15 e 96. Cor: rosa.

Aquário

Eclipse solar traz generosidade, isolamento e segredos. Pede meditação e descanso acalmando corpo e mente. Tire uns momentos para ficar só. Casados podem intimizar a relação com programa a sós. Palpites: 88, 70 e 79. Cor: laranja.

Peixes

Reveja seus projetos e aposte nos que estiverem mais fortes. Peneire os amigos e fique com os mais fiéis. Poderá sentir que o(a) companheiro(a) é um amor de muitas vidas. Palpites: 98, 62 e 89. Cor: marrom.