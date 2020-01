HORÓSCOPO Confira a previsão do seu horóscopo para esta quinta-feira Descubra o que os astros revelam para você

30 JAN 2020 - 07h:32 Por Redação

Áries

Invista em seus projetos e busque parceiros para transformar seus sonhos em realidade. Trabalhar em equipe será uma ótima opção, desde que tenha liberdade para agir e fazer as suas coisas. Mesmo assim, nem tudo será como planejou, por isso, paciência! Se você está livre, experimente ir a lugares diferentes. Uma nova paixão pode cruzar seu caminho e arrebatar seu coração. A união pede novos estímulos: inove!

Palpite do dia: 27, 09 e 54.

Cor do dia: vermelho.

Touro

O Sol vai estimular seus projetos e objetivos, mas a Lua aconselha a agir com discrição e mexer seus pauzinhos sem alarde para conseguir o que quer. Nem todos merecem confiança, por isso, não comente seus planos. Seu poder de sedução está com tudo e vai arrasar corações ao seu redor. Pode até pintar uma paixão secreta. Se você já vive uma relação estável, invista na sedução e realize suas fantasias.

Palpite do dia: 55, 82 e 46.

Cor do dia: vermelho.

Gêmeos

Contato com alguém que mora longe fará bem ao seu astral. Mas você também pode se decepcionar com algumas amizades e parcerias hoje. Talvez queira mais autonomia para correr atrás de seus projetos. Siga o exemplo de gente bem-sucedida. No campo sentimental, uma amizade tem grande chance de se transformar em paixão. Na união, companheirismo, sedução e prazer em altas doses!

Palpite do dia: 56, 47 e 29.

Cor do dia: roxo.

Câncer

Seu desejo de conquistar o sucesso e melhorar de vida continua acentuado e você vai batalhar com toda disposição para mudar os rumos da sua carreira. Pode enfrentar rivalidade e conflitos, por isso, controle as suas reações. Drible as divergências e explore seus talentos. Clima sedutor com alguém do trabalho. No romance, dê mais atenção ao par, valorize os planos em comum e capriche na sedução.

Palpite do dia: 48, 84 e 21.

Cor do dia: azul-vivo.

Leão

Cuidado para não assumir tarefas demais e depois não saber avaliar o que é mais importante. Seja realista com o que pode fazer e some forças com os colegas de trabalho para cumprir as metas em comum. Marte segue firme no seu paraíso astral e pode atrair alguém muito especial para o seu coração. O romance está no ar! Para quem já tem seu amor, a fase será repleta de romantismo, união e sedução.

Palpite do dia: 04, 85 e 76.

Cor do dia: verde-claro.

Virgem

Sua postura responsável e eficiente pode render mais estabilidade para você no trabalho. Se deseja um novo emprego ou quer alterar algo no serviço, esta é a hora de propor mudanças e defender suas opiniões. O dinheiro pode entrar e sair com facilidade: controle os gastos. O astral continua muito promissor para as paqueras e o romance. Confie no seu charme e seja ousada entre quatro paredes.

Palpite do dia: 23, 14 e 50.

Cor do dia: amarelo.

Libra

Una-se aos colegas de serviço e some forças com quem confia para conquistar as metas em comum. Você pode fazer uma parceria ou sociedade muito vantajosa. Confie na sorte. Agora, se o negócio é de família, cuidado com atritos: saiba negociar. Na conquista, se há tempos você está de olho em alguém, este é um bom dia para se declarar. Boa sintonia com seu bem. Palavras picantes serão afrodisíacas.

Palpite do dia: 42, 33 e 87.

Cor do dia: azul-claro.

Escorpião

Quem trabalha em família ou com serviços domésticos pode aguardar uma fase de muito sucesso e prosperidade. Encare suas tarefas com disciplina e responsabilidade. Tenha cuidado com mal-entendidos: certifique-se de suas palavras serão bem compreendidas. Dedique-se e vai aumentar seus ganhos. Há sinal de paixão por colega. Se já tem seu par, colabore com ele em tudo que puder.

Palpite do dia: 43, 07 e 79.

Cor do dia: bege.

Sagitário

Você pode fazer conquistas importantes ao longo do dia. No trabalho, vai conseguir o que quiser com charme e boa lábia. Sua criatividade também está acentuada e pode até ajudar a faturar uma grana extra. Na paquera, seu charme será irresistível e, se ficar a fim de alguém, não pensará duas vezes para se declarar. No romance, pode aguardar momentos de muito romantismo e paixão.

Palpite do dia: 62, 08 e 53.

Cor do dia: rosa-escuro.

Capricórnio

Você pode ganhar muito dinheiro com algo que faz em casa nas horas vagas ou ao negociar algum bem de família. Terá sorte inclusive para encontrar e comprar a casa própria. Não brigue com os parentes por qualquer bobagem: controle suas reações. Atração por uma pessoa comprometida pode ficar ainda mais tentadora. Na união, planeje um programinha só a dois e revele seu lado mais ousado.

Palpite do dia: 99, 90 e 36.

Cor do dia: branco.

Aquário

A Lua vai realçar o seu poder de comunicação e você terá muita facilidade para convencer as pessoas. Pode se destacar em reuniões ou fechar negócios super vantajosos. Venda seu peixe, inclusive numa entrevista de emprego. Puxe papo e converse bastante com quem paquera para ter certeza de que vocês combinam. Na relação amorosa, é um bom momento para falar do futuro e dar o primeiro passo para uma vida melhor.

Palpite do dia: 10, 73 e 82.

Cor do dia: preto.

Peixes

As finanças continuam no centro das suas atenções e o Sol dará inspiração extra para você encontrar novas formas de ganhar dinheiro. Só não convém misturar grana com amizade, pois vai sair no prejuízo. Mostre atitude e determinação no trabalho se quiser conquistar algo melhor. Forte atração por alguém influente ou do trabalho. Na união, você e seu bem podem conquistar algo muito desejado.

Palpite do dia: 38, 47 e 92.

Cor do dia: branco.