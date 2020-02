HORÓSCOPO Confira a previsão do seu horóscopo para esta quinta-feira Descubra o que os astros revelam para você

6 FEV 2020 - 07h:21 Por Redação

Áries

Promessa de vida profissional agitada hoje. Os astros avisam que o dia pode parecer bastante complicado, mas recomendam que você olhe para frente com otimismo e confiança de que tudo vai dar certo. Aproveite e coloque seus planos em prática e vá em frente com os seus projetos e não deixe para depois o que puder fazer logo. Em família, astral de paz. Na saúde, evite excessos na alimentação ou bebidas. No amor, pode rolar reencontro com crush que não vê há tempos. Sua sensualidade transbordará.

Palpite do dia: 31, 94 e 76.

Cor do dia: bege.

Touro

Na família, o ambiente está conturbado pelo excesso de trabalho e ocupação de todos. A maioria não está tendo muito tempo disponível para o outro. Mas a sua liderança e o seu papel firme e forte serão um exemplo. Zele por suas finanças e evite o supérfluo. Para a saúde, faça exercícios respiratórios. No amor, considere tudo de bom que possui e viva o agora. Não deixe que lembranças negativas atrapalhem sua vida.

Palpite do dia: 05, 41 e 95.

Cor do dia: verde.

Gêmeos

Os astros pedem que você aposte na sensatez e na diplomacia para evitar conflitos. Seu poder criativo e espírito de colaboração estão em alta. Na vida tudo é uma troca, por isso, dê o melhor de si aos mais próximos e receba na mesma medida. Semeie hoje para colher amanhã. O céu recomenda cautela porque o dia promete instabilidade financeira. As ideias originais podem ser aproveitadas em favor da felicidade amorosa e conjugal também. O dia oferece ótimos momentos de prazer a dois.

Palpite do dia: 42, 51 e 78.

Cor do dia: rosa.

Câncer

Câncer, o recado dos astros para você é que tenha cuidado com a impulsividade, porque hoje há tendência a perder oportunidades com isso. Nas finanças, promessa de lucros ou ganhos inesperados. No ambiente familiar, clima tenso e podem surgir notícias desagradáveis. Tenha mais fé! No amor, seu brilho pessoal vai te dar boas chances, mas o ciúme e a incompreensão do outro podem causar brigas e desentendimentos. Não provoque o lado fraco de seu parceiro e tenha calma.

Palpite do dia: 97, 70 e 79.

Cor do dia: branco.

Leão

O dia é especial para cuidar das suas finanças, do seu trabalho e de interesses financeiros. Leve as coisas a sério e cumpra seus deveres à risca, sem titubear. Assim vai conservar o crédito e o prestígio profissional. Porém, os astros alertam para que você evite levar problemas dos outros para casa e seja prudente ao resolver assuntos de ordem burocrática. No setor amoroso, tenha paciência e espere. Seu magnetismo e sensualidade estão em alta.

Palpite do dia: 98, 89 e 35.

Cor do dia: verde-claro.

Virgem

Na vida financeira, promessa de estabilidade. Para hoje, priorize seus interesses e renove-se naquilo que faz e terá mais chance de fazer sucesso e vencer as dificuldades. Converse com pessoas de longe, esclareça dúvidas e combine algo coisa importante: pode ser uma viagem, uma visita ou um reencontro. Os astros avisam ainda que pode ser que você precise cuidar de alguém próximo. No amor, espere boas surpresas e reencontros.

Palpite do dia: 36, 72 e 90.

Cor do dia: vermelho.

Libra

No trabalho, o astral deve causar um pouco de cansaço e indisposição com superiores. Nas finanças, tenha sabedoria com o uso de seu dinheiro. Na saúde, beba mais água. Nesta época do ano as festas e a vida social se multiplicam com facilidade. Escolha o melhor ambiente e as pessoas mais adequadas às suas expectativas. No amor, divida responsabilidade e prazer com a pessoa amada. Além disso, procure ouvir e incentivar mais seu par. Para quem está só, atenção: às vezes o grande amor está ao lado.

Palpite do dia: 64, 19 e 46.

Cor do dia: lilás.

Escorpião

Na vida profissional, não se abale com a demora nos resultados que você tanto espera. Na vida financeira, dose os gastos para que nada te falte. Hoje também pode rolar uma reunião em família, que pode ser conturbada, difícil e demorada. Você vai precisar de paciência e calma, ainda mais com pessoas idosas ou bem mais velhas do que você. Mas ao final do dia você terá superado qualquer impasse. Além disso, os astros recomendam que você fique de olho na vida espiritual. No amor, deixe o ciúme de lado e viva bem junto de quem te quer bem.

Palpite do dia: 29, 47 e 83.

Cor do dia: prata.

Sagitário

Os astros sugerem correria nas tarefas de trabalho e recomendam que você termine o que precisa, mas de forma bem feita. No campo financeiro, a grana pode ficar meio curta hoje: segure os gastos. Na saúde, a recomendação é não abusar do álcool. Você continua chamando a atenção, seja por algum feito inusitado ou simplesmente por conta de seu magnetismo, beleza ou charme. Caso não tenha um amor, você arrumará um em breve. Mas se for comprometido, você vai despertar ciúme do par à noite.

Palpite do dia: 03, 12 e 75.

Cor do dia: roxo.

Capricórnio

Os astros avisam que a quinta-feira vai começar agitada para você, Capricórnio. O nervosismo e a falta de tranquilidade de sua parte podem piorar ainda mais a situação, especialmente na convivência com os mais íntimos. É preciso ter calma e paciência para poder compreender o que está acontecendo e decidir como resolver a questão. No trabalho, aprenda a confiar e cumpra sempre com sua palavra. Nas finanças, a grana que precisa chegará às suas mãos. No amor, não confie em promessas vazias.

Palpite do dia: 22, 76 e 31.

Cor do dia: bege.

Aquário

Aquário, hoje o dia requer um pouco mais de calma, um pouco mais de alma. Pare um pouco para pensar, medite e ouça a voz do seu coração. Tenha bom senso e faça justiça. Rezar faz bem e pode abrir um novo caminho na sua vida e em seu interior. Em casa, cultive o amor. No trabalho, oportunidade de fazer contatos sociais que trarão lucros. Nas finanças, cuidado para não tomar decisões precipitadas. No amor, alguém que te ama de verdade fará tudo por você. Quem está só, chances de começar romance.

Palpite do dia: 95, 05 e 50.

Cor do dia: azul-marinho.

Peixes

Você está passando por uma fase de inferno astral e o dia traz energias negativas que podem atrair a ação de gente invejosa e que faça intrigas. Essas pessoas farão tudo para colocar você em uma situação delicada. Por isso, melhor não acreditar em promessas e bajuladores que querem se aproveitar de uma situação. Para complicar ainda mais a situação, Mercúrio transita no seu signo elevando o risco de mal entendidos. Apesar disso, os astros prometem sorte na vida profissional e financeira. Já o amor continua exigindo cuidados e dedicação. Momento bom para a intimidade.

Palpite do dia: 87, 24 e 42.

Cor do dia: rosa.