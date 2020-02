HORÓSCOPO Confira a previsão do seu horóscopo para esta quinta-feira Descubra o que os astros revelam para você

27 FEV 2020 - 06h:00 Por Redação

Áries

Alguém vai facilitar o seu trabalho, até mesmo nas tarefas mais difíceis. Pague o que deve no tempo certo e ajustado para não colocar em risco seu crédito. Na família, algumas preocupações passageiras. No amor, boas surpresas em reencontro programado ou não. Pode ocorrer entrada de dinheiro súbita, mesmo que pequena. O dia pede para fazer uma avaliação de suas decisões. Sexualidade forte.

Palpite do dia: 61, 79 e 52.

Cor do dia: verde-claro.

Touro

Não espere muito dos outros, mas dê o melhor de si. Adversário ou concorrente tenta armar alguma contra seus interesses profissionais, proteja-se! Também fique de olho na sua situação financeira e não aceite propostas vantajosas demais. Alguns desafios estão no caminho, mas o trabalho e otimismo ajudam a sair dessa. No amor, momento em que o carinho prevalecerá. Os astros prometem intensas experiências sexuais. Boa hora de consultar um dentista.

Palpite do dia: 08, 17 e 35.

Cor do dia: preto.

Gêmeos

O trabalho, o emprego e a situação financeira são as coisas que lhe beneficiam hoje. Tome algumas providências e decisões que irão influir grandemente no seu futuro. Mas busque somente as coisas justas para não sofrer prejuízo ou decepção. No amor, a fase promete encontros felizes. Cuide com mais cuidado de seus dentes. Convite para uma festa pode acontecer. Procure relaxar ao final do dia.

Palpite do dia: 00, 18 e 99.

Cor do dia: pink.

Câncer

Nesta quinta, procure resolver pendências antigas. Não seja imprudente de sair contando seus planos e projetos por aí. Lance mão de sua capacidade de analisar, interpretar e filosofar na busca de novos horizontes para você e também para os que o cercam. Estudos e pesquisas muito bem-sucedidas vão produzir frutos compensadores do trabalho. No setor amoroso pode haver conflito. A fase é de recuperação material.

Palpite do dia: 19, 37 e 91.

Cor do dia: amarelo.

Leão

Se você tem esperado que sua vida profissional mude, fique de olho e não vire as costas para as oportunidades que devem acontecer. Pode surgir uma outra fonte de renda paralela, mesmo que momentânea, para reforçar o orçamento doméstico. sua vida sexual estará mais ativa do que o normal. Encontros sociais serão muito agradáveis e que renderão boas risadas. Viagem em família poderá ser combinada. Sua saúde estará mais equilibrada.

Palpite do dia: 20, 83 e 02.

Cor do dia: prata.

Virgem

A saída de dinheiro poderá ser superior à entrada, portanto, tenha mais cautela quanto aos gastos. Falar de seus planos é criar condições de atrapalhar o andamento deles, então, mantenha-os em segredo. Faça uma coisa de cada vez, não se sobrecarregue. Paixão em alta, mas não caia na armadilha de cometer erros passados. O dia exigirá dedicação e maior concentração em suas atividades. Se organize melhor e tenha cuidado para não perder objetos pessoais.

Palpite do dia: 84, 57 e 30.

Cor do dia: dourado.

Libra

Ocupar todo seu tempo no seu trabalho e em benefícios da sua profissão pode acabar dificultando o lazer e o descanso. Mas as recompensas com vendas virão com certeza. A Lua estimula a conexão com pessoas próximas, abrindo para contatos ou convites interessantes no meio social. Pessoas mais velhas talvez precisem de seus conselhos. A pessoa amada estará solidária a você, proporcionando momentos prazerosos e de cumplicidade.

Palpite do dia: 76, 04 e 94.

Cor do dia: preto.

Escorpião

Deixe o egoísmo e a acomodação de lado. É tempo de se lançar ao trabalho, com o sentido de servir em primeiro lugar. Alguém vai corresponder a sua boa vontade de progresso. Guarde o seu dinheiro e pense o que vai fazer com ele. Atenção com sua coluna. Não se irrite com comentários inoportunos de terceiros. No amor, converse melhor com o seu par e tentem chegar a um acordo diante das dificuldades.

Palpite do dia: 95, 86 e 59.

Cor do dia: verde-escuro.

Sagitário

Você tem pela frente muito trabalho e algumas preocupações de família. Talvez alguém exija demais de você. Manter o bom humor e a confiança vão te ajudar. Pode ter lucros e recebimento de dinheiro inesperado. Na saúde, cuide dos olhos. Terá apoio financeiro da pessoa amada. Romances e convites para sair pintarão, procure se produzir e dê o melhor de si. Conversas inteligentes sempre cativam tanto na paquera quanto na vida a dois.

Palpite do dia: 78, 24 e 42.

Cor do dia: rosa.

Capricórnio

Você está com a sorte ao seu lado hoje. Basta pensar e agir que as coisas se encaminham bem. Sol, Lua, Júpiter e outros astros vão promover mudanças na sua vida para melhor, seja de casa, de emprego ou de rumo. Oportunidades ou promoções no trabalho podem acontecer. Seja mais otimista e evite ser inflexível. Procure conversar mais em casa e desconsidere as críticas que receber. Acredite no amor e permita-se envolver-se.

Palpite do dia: 88, 16 e 79.

Cor do dia: verde-claro.

Aquário

Sua saúde e o seu bem-estar físico estão em evidência de modo positivo. É necessário seguir as instruções médicas e ingerir medicamentos de acordo também. Não responsabilize o outro e os demais pelos seus problemas de trabalho. Terá sorte no jogo. Uma amiga pode te decepcionar por causa de um comentário, mas reconsidere. Boa disposição e colaboração em família. Dia feliz para o amor e para conhecer pessoas interessantes.

Palpite do dia: 17, 89 e 80.

Cor do dia: branco.

Peixes

Sua sensibilidade está à flor da pele e por isso, pode cometer exageros de comportamento. A dica dos astros é para não fazer tempestade em copo d`água e conversar. Agindo assim, você terá a compreensão dos outros. Na família também deixe de dramatizar e valorizar somente os problemas. O trabalho trará recompensas por seus esforços e dedicação. Na saúde, fique de olho a problemas de pele. No amor, reconheça a dedicação do par.

Palpite do dia: 09, 99 e 00.

Cor do dia: pink.