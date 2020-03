HORÓSCOPO Confira a previsão do seu horóscopo para esta quinta-feira Descubra o que os astros revelam para você

5 MAR 2020 - 07h:47 Por Redação

Áries

Vênus envia ótimas energias para o seu bolso. Você pode ganhar mais dinheiro, mas deve controlar os gastos para não torrar tudo. Pode retomar um antigo projeto ou voltar a trabalhar com algo que já fez antes. Ótima sintonia com a família, conte com os parentes para o que precisar. No amor, você vai querer segurança e privacidade. Mimar e cuidar de quem ama fará bem ao seu coração.

Palpite do dia: 58, 40 e 49.

Cor do dia: verde.

Touro

Você vai se sentir ainda mais forte e confiante do que já é e terá o apoio extra de Vênus para correr atrás de tudo que deseja. Explore sua boa lábia no trabalho, seja para vender o seu peixe, negociar melhorias com os chefes ou estimular os colegas para atingirem juntos as metas em comum. Nas paqueras, fase extrovertida: puxe papo e jogue charme. No amor, união em ótima sintonia.

Palpite do dia: 14, 77 e 05.

Cor do dia: verde.

Gêmeos

Os astros vão deixar seu signo mais ambicioso, sinal de que você não vai medir esforços para conquistar seus objetivos e melhorar de vida. Você terá sorte com dinheiro e pode até ganhar uma grana inesperada. Mas também terá estímulo do céu para trabalhar e buscar seu lugar ao sol. No amor, pode se envolver num romance secreto ou proibido, mas vai querer segurança. Controle a possessividade!

Palpite do dia: 06, 42 e 33.

Cor do dia: verde-escuro.

Câncer

Ótima fase para investir em seus sonhos e projetos para o futuro. Você está confiante, terá sorte e muita criatividade. Cursos e treinamentos estão favorecidos e podem facilitar o caminho em busca dos seus ideais: aprenda tudo que puder. Pode enfrentar a oposição de alguém à tarde. Na paquera, seu charme está com tudo e vai ser fácil conquistar alguém. Romance abençoado, companheirismo total.

Palpite do dia: 97, 79 e 34.

Cor do dia: branco.

Leão

Ainda que enfrente algumas preocupações ao longo do dia, Vênus vai renovar a sua confiança e anuncia uma fase de conquistas e realizações. Por isso, foque em seus objetivos e enfrente os desafios com segurança. Sua vaidade está acentuada: capriche no visual! Na paixão, vai preferir manter um romance em segredo, ainda mais se for com colega. Bom dia para fazer planos com seu amor.

Palpite do dia: 71, 17 e 35.

Cor do dia: amarelo.

Virgem

Trabalhar em equipe será uma ótima opção para você, por isso, una-se aos colegas que têm ambições e metas semelhantes às suas. Sociedade com amigos também pode ser bem vantajosa. Mas atenção: antes de investir em algo, estude o assunto, faça cursos e consulte quem entende do assunto. No amor, pode pintar romance com amigo ou colega com quem tem boa afinidade. Vida a dois vibrante e carinhosa.

Palpite do dia: 09, 18 e 99.

Cor do dia: vinho.

Libra

O desejo de brilhar e se destacar no trabalho será ainda maior e você vai querer mostrar todos os seus talentos no emprego. Vai lutar com toda garra por um cargo melhor. Conte com o apoio da família. Os astros realçam a sua vaidade e uma mudança no visual pode fazer o maior sucesso. Na paquera, vai escolher alguém que possa trazer segurança à sua vida. Faça planos para a vida a dois.

Palpite do dia: 28, 82 e 64.

Cor do dia: laranja.

Escorpião

Vênus anuncia uma boa época para investir em sociedade. Trabalhar em equipe também será mais fácil agora. Estudos continuam favorecidos e vão abrir a sua mente para novas possibilidades. Troque ideias com pessoas sábias e que já se destacam na profissão. Na paquera, charme e simpatia vão render boas oportunidades. Os astros revelam também que você pode assumir um compromisso ou fortalecer a união com seu amor.

Palpite do dia: 65, 92 e 74.

Cor do dia: creme.

Sagitário

Mudanças em casa ou em família prometem alegrar o seu coração. No trabalho, bom dia para arrumar seu cantinho e descartar coisas que não usa mais. Nas finanças, pode pintar uma grana inesperada: fique atenta às oportunidades. No amor, convívio frequente com colega pode despertar novos sentimentos e o romance recebe bons estímulos. União intensa e segura. O clima deve esquentar na intimidade.

Palpite do dia: 48, 57 e 21.

Cor do dia: dourado.

Capricórnio

A Lua estimula a cooperação no trabalho e avisa que trocar ideias pode render soluções criativas para os problemas, o que pode facilitar o serviço de todos. Se depender dos astros, você vai conseguir o que quiser com charme, simpatia e atitudes gentis. O amor entra em uma nova fase: além de esbanjar charme, você vai revelar seu lado mais romântico e carinhoso. Boa fase para falar em casamento.

Palpite do dia: 67, 22 e 76.

Cor do dia: branco.

Aquário

Sua dedicação ao trabalho será enorme e pode garantir bons rendimentos para o seu bolso. A fase é especialmente muito lucrativa para quem ganha comissão. Você também pode aumentar seus ganhos com um segundo emprego. Mas apesar das boas oportunidades de incremendar a renda, não exagere: respeite seus limites e sua saúde. Ótima sintonia com a família. No amor, pode voltar com um ex ou se envolver com colega. A dois, romantismo total entre quatro paredes.

Palpite do dia: 68, 59 e 77.

Cor do dia: preto.

Peixes

Se depender do estímulo astral, você vai conseguir tudo que quiser com seu charme e carisma. Seu entusiasmo será contagiante no trabalho e você vai esbanjar criatividade. Participe das conversas, dê ideias e defenda suas opiniões. Aceite convites da turma, ainda mais se estiver livre e em busca de um novo amor. Para quem já se amarrou, o céu envia doses extras de romantismo e carinho.

Palpite do dia: 60, 69 e 87.

Cor do dia: verde.