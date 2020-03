HORÓSCOPO Confira a previsão do seu horóscopo para esta quinta-feira Descubra o que os astros revelam para você

12 MAR 2020 - 07h:25 Por Redação

Áries

Conversa ou parceria com alguém trará alegrias no início do dia, mas não seja cabeça-dura: saiba ceder. A Lua estimula as mudanças, sejam no trabalho, em casa ou até no visual. Invista em algo que deseja muito e não vai se arrepender. Confie no seu poder de sedução para envolver e seduzir quem deseja. Busque mais diálogo e cumplicidade no romance. A intimidade promete ser quente!

Palpite do dia: 47, 11 e 02.

Cor do dia: verde.

Touro



No trabalho, você vai mostrar muita criatividade e versatilidade: dê ideias e defenda suas opiniões, pois isso vai contar bons pontos com um chefe. Também vale estimular a cooperação entre os colegas e somar forças para cumprir as metas em comum. No romance, boa fase: quem está livre pode se surpreender com um novo amor e quem já achou seu bem vai sentir mais firmeza e intensidade na relação.

Palpite do dia: 84, 30 e 12.

Cor do dia: dourado.

Gêmeos

Notícias de alguém que não vê há algum tempo pode alegrar a sua manhã. Nas finanças, cocê pode ter alguns gastos inesperados, por isso, é melhor não esbanjar com supérfluos. E se prepare: o dia será de muito trabalho: procure se concentrar bem nas tarefas e fazer uma coisa de cada vez, mas não se esqueça de proteger sua saúde. No amor, talvez queira manter um novo romance em segredo. A união pede confiança e cumplicidade. Quebre a rotina no sexo.

Palpite do dia: 85, 76 e 40.

Cor do dia: branco.

Câncer

Mudanças e reformas em casa recebem bons estímulos. No trabalho, sociedade ou negócio de família pedem que você seja flexível e saiba ceder um pouco para não brigar. Já o trabalho em equipe será muito produtivo - por isso, estimule os colegas com seu entusiasmo. A Lua no seu paraíso astral revela sucesso absoluto nas paqueras. Namoro com amigo promete! Na união, fase leve, descontraída e muito romântica.

Palpite do dia: 95, 59 e 50.

Cor do dia: roxo.

Leão

Dicas e conselhos de alguém querido podem ser muito importantes para você hoje. No trabalho, meça as palavras, fuja de fofocas e tenha cuidado com mal-entendidos. Mostre que é experiente, sabe o que quer e sabe lidar com os desafios. Conte com a família para o que precisar. Pode pintar romance com uma pessoa bem-sucedida. A dois, prefira programas caseiros e planejem o futuro.

Palpite do dia: 87, 69 e 15.

Cor do dia: verde.

Virgem

Acordar cedo e mergulhar no trabalho pode render uma graninha a mais para o seu bolso, mas controle seus impulsos para não gastar tudo com bobagens. Você vai esbanjar criatividade e terá muita facilidade para aprender. Troque ideias com os colegas mais experientes. Na paquera, promessa de bons papos: pode conhecer alguém e se interessar de cara. Sintonia deliciosa no romance, declare seu amor.

Palpite do dia: 43, 16 e 79.

Cor do dia: verde-claro.

Libra

A Lua realça seus talentos e garante ótimo entrosamento com as pessoas. No trabalho, use sua simpatia e alegria para estimular os colegas e deixar o ambiente mais descontraído. No campo familiar, os astros pedem que você evite brigar com parentes, especialmente os mais velhos. Nas finanças, pode ganhar uma grana inesperada à tarde. No amor, o desejo de segurança será maior. Explore seu charme para conquistar o alvo ou seduzir a pessoa amada. Desejos ardentes.

Palpite do dia: 44, 26 e 80.

Cor do dia: marrom.

Escorpião

Procure ficar no seu canto no início do dia. Isso porque uma postura discreta pode fazer com que você evite alguns dissabores, especialmente com fofocas e intrigas. A tarde, unir-se aos colegas e trabalhar em equipe será uma boa opção. Na paquera, vai ser fácil conquistar com seu jeito intenso e sedutor. No amor, relação em crise pode ficar mais tensa. Já a união estável ganhará ainda mais cumplicidade.

Palpite do dia: 00, 72 e 90.

Cor do dia: vermelho.

Sagitário

No trabalho, trocar ideias com os colegas será muito produtivo e pode render soluções bastantes criativas. Os astros aconselham a não fechar negócios ou empréstimos com amigos, pois pode ter problemas. À tarde, concentre-se nas tarefas, mas respeite seus limites. Atenção à saúde, ok? Nas paqueras, ótima popularidade. Namoro secreto com colega favorecido. Na união, apoie o par em tudo que puder.

Palpite do dia: 10, 64 e 82.

Cor do dia: laranja.

Capricórnio

De olho no futuro, você não vai medir esforços para brilhar no trabalho e para aumentar seus ganhos. Isso porque você sabe que é preciso batalhar e persistir para chegar lá, então, mãos à obra. Você terá criatividade extra à tarde e pode contar com o apoio dos amigos. No amor, há chance de paquera e namoro com alguém da turma. Fase alegre, descontraída e carinhosa a dois. Divirtam-se juntos.

Palpite do dia: 65, 83 e 02.

Cor do dia: branco.

Aquário

Você terá ótima memória e vai aprender com facilidade uma nova tarefa. Os astros avisam que você pode ter algumas decepções de manhã, mas tente resolver as coisas com diálogo. Você pode contar com o apoio da família na carreira ou para realizar algo que deseja muito. No amor, romance secreto pode enfrentar desafios. Na paquera, você será exigente e cautelosa. A dois, programas caseiros e tranquilos vão acentuar o romantismo.

Palpite do dia: 48, 75 e 84.

Cor do dia: azul-celeste.

Peixes

A manhã é propícia para transformações e para cortar os problemas pela raiz. Se uma amizade só decepciona você, talvez seja hora de romper de vez essa relação. À tarde, você vai mostrar muita curiosidade e disposição para dialogar e aprender. Na paquera, seu charme vai atrair como ímã e você deve escolher quem realmente combina com você. No amor, sintonia de corpo, mente e alma. Aproveitem os bons estímulos para conversar mais.

Palpite do dia: 31, 49 e 13.

Cor do dia: cinza.