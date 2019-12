HORÓSCOPO Confira a previsão do seu horóscopo para esta segunda-feira Descubra o que os astros revelam para você

23 DEZ 2019 - 09h:31 Por Redação

Áries 21 mar - 19 abr

Com confiança em si, você lida com questões que precisam de dedicação e agilidade. Você tem a capacidade necessária.

Touro 20 abr - 20 mai

Atuações coletivas estão em alta, mesmo com disputas de poder. Há chance de vitórias relevantes quando existe união.

Gêmeos 21 mai - 21 jun

Momento para práticas físicas e para promover ânimo. Cuide da saúde e se organize. Ações conjuntas ajudam no trabalho.

Câncer 22 jun - 22 jul

Você procura mais movimento e prazer. Saia da rotina e esteja com os amigos em atividades diferentes, mas sem atropelar o ritmo dos outros.

Leão 23 jul - 22 ago

As dinâmicas de família demandam dedicação por conta de tensões na convivência, que precisam de sua sabedoria para serem conduzidas.

Virgem 23 ago - 22 set

Ao se sentir confiante para falar o que pensa, você precisa argumentar com fundamento e não imposição. Escute com atenção.

Libra 23 set - 22 out

As questões materiais são beneficiadas pela sua percepção apurada. Evite ser impulsivo e possessivo, agindo com maturidade emocional.

Escorpião 23 out - 21 nov

Seu foco se volta para o que é importante no agora. Cuidado para não ser agressivo nas relações, seja colaborativo com os demais.

Sagitário 22 nov - 21 dez

As adversidades são resolvidas com seu empenho, mas você tem pressa demais. Organize-se para ações no agora e no futuro.

Capricórnio 22 dez - 19 jan

O convívio com os amigos está mais articulado com você como líder. Mas sem autoritarismo, dê valor ao que os outros pensam e fazem.

Aquário 20 jan - 18 fev

Siga rumo a suas metas no trabalho com força e empenho, mas sem atropelar as pessoas para não criar desavenças. Aja com tranquilidade.

Peixes 19 fev - 20 mar

Você fica mais forte perante as questões internas. Mantenha-se firme perante os problemas de olho nas saídas e nas mudanças possíveis.