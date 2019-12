HORÓSCOPO Confira a previsão do seu horóscopo para esta segunda-feira Descubra o que os astros revelam para você

30 DEZ 2019 - 08h:11 Por Redação

Áries

Sentirá necessidade de contribuir para um mundo melhor. Pensará mais no bem comum. Um(a) admirador(a) secreto(a) pode te surpreender, provavelmente alguém do trabalho. Palpites: 10, 01 e 19. Cor: laranja.

Touro

Invista no visual e saia para mostrar sua beleza. A dois, releve algumas divergências para evitar embates, principalmente em público. O romance tem bases sólidas, mas precisa de mais afeto. Palpites: 92, 11 e 83. Cor: prata.

Gêmeos

Aproveite a energia da Lua Nova para concluir os estudos e exames finais e para planejar uma viagem que queira. Eventos religiosos ou de formatura podem ser vantajosos para a conquista. Palpites: 03, 30 e 84. Cor: dourado.

Câncer

Os astros protegem suas finanças e poderá investir em novos projetos ou na poupança. A relação está com força total, e aos poucos a sintonia e cumplicidade crescerão cada vez mais. Palpites: 67, 31 e 04. Cor: verde-escuro.

Leão

A Lua fortalece as mudanças feitas, principalmente na carreira. Apesar da correria, você está bem fisicamente. Escolha, dentre as possibilidades de namoro, a pessoa que lhe traz segurança. Palpites: 14, 23 e 68. Cor: rosa.

Virgem

Evite deixar para arrumar coisas de última hora, pois poderá ter pequenos contratempos. A relação está em ritmo de lua-de-mel, então, aproveitem e façam algo como no começo do namoro. Palpites: 15, 96 e 69. Cor: verde.

Libra

Presentes e carinhos recebidos da família te farão feliz. Trabalho fluindo tranquilo, já em ritmo de feriado. Fale com seu par para evitar desavenças, mas mantenha o respeito e a calma. Palpites: 16, 07 e 88. Cor: verde-claro.

Escorpião

Valorize a importância da sua família. Aproveite a maré próspera para resolver pendências ou investir em bens. Por mais reservado(a) que seja, você gosta de romantismo na paquera. Palpites: 80, 98 e 08. Cor: verde-escuro.

Sagitário

Cuidado com os gastos e gerencie bem o seu tempo. A lua ajuda a adoçar as palavras, favorecendo declarações de amor e agradecimento por ter um(a) companheiro(a) dessa qualidade a seu lado. Palpites: 72, 09 e 54. Cor: vinho.

Capricórnio

Seu esforço extra no trabalho será reconhecido. Existe uma abertura no relacionamento conjugal para aumentar o companheirismo. Encontre um tempo para liberar a energia acumulada com o par. Palpites: 01, 91 e 64. Cor: dourado.

Aquário

Momento de introspecção o(a) leva a avaliar sua posição no mundo. Pode querer mudar tudo no trabalho, mas não abandone o que já construiu. O relacionamento conjugal pede intimidade. Palpites: 11, 83 e 47. Cor: dourado.

Peixes

A comunicação com os colegas de trabalho será vital para concluir tarefas. O relacionamento conjugal pode estar precisando de um respiro. Menos cobranças, e mais liberdade e compreensão. Palpites: 03, 39 e 84. Cor: azul.