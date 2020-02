HORÓSCOPO Confira a previsão do seu horóscopo para esta segunda-feira Descubra o que os astros revelam para você

17 FEV 2020 - 07h:07 Por Redação

Áries

Não se deixe guiar pela vaidade excessiva, pela raiva e pelos instintos de vingança, principalmente. Lembre-se de que nós colhemos exatamente o que semeamos. Seja mais humilde diante das adversidades e poderá dominá-las. O dia pede cautela ao realizar compras de maior valor. Terá boas surpresas no trabalho, só evite a ansiedade. A sorte estará do seu lado nos assuntos amorosos. Na saúde, faça alongamentos.

Palpite do dia: 51, 96 e 87.

Cor do dia: azul-claro.

Touro

Olhe para frente e confie. Todas as forças e energias possíveis estão trabalhando a seu favor e lhe fazendo justiça. O que for de seu merecimento você receberá, mas o que estiver devendo terá que pagar. O trabalho poderá ficar um pouco rotineiro, então, ache motivação para desempenhar suas atividades. Procure gastar apenas com o necessário. No amor, terá apoio do par, maior intimidade e gestos de carinho. Na paquera, poderá encontrar alguém especial.

Palpite do dia: 88, 52 e 43.

Cor do dia: lilás.

Gêmeos

O dia é de mudanças e de transformações, por isso, é preciso muito equilíbrio, bom senso e moderação nas atitudes. Mesmo que as portas pareçam se fechar no trabalho, não desanime, pois novidades estão a caminho. Você estará bem nas finanças e conseguirá cobrir todas as suas despesas. No campo do amor, a amizade de seu par é muito importante neste momento delicado. Na saúde, atenção aos ouvidos.

Palpite do dia: 35, 89 e 08.

Cor do dia: cinza.

Câncer

O desejo de sair da rotina e se divertir deve animar este sábado. Mas, primeiro, cuide de qualquer tarefa que tenha ficado pendente e coloque tudo em dia, mesmo que precise fazer um esforço extra. A saúde pode precisar de alguns cuidados extras. Bom momento para fazer uma viagem, ainda mais se tiver companhia! Os assuntos amorosos estão protegidos tanto na vida amorosa quanto na conquista.

Palpite do dia: 45, 81 e 63.

Cor do dia: branco.

Leão

Você terá muitas surpresas hoje. Receberá boas palavras, elogios e incentivos inestimáveis. As bênçãos de Deus estão atuando a seu favor. Terá ideias criativas no trabalho, assim como nas relações pessoais. Vai se dedicar aos outros, mas também aos seus interesses com muito carinho. O setor financeiro vai entrar nos eixos. Bom dia para atrair olhares de paqueras ou de alguém de seu interesse.

Palpite do dia: 10, 82 e 46.

Cor do dia: creme.

Virgem

Conte com os amigos, os colegas e os da intimidade, que tudo fazem por você. Peça a opinião de alguém e sugestões no seu trabalho. Converse, dialogue e não deixe nada por dizer, mas com respeito ao outro, é claro. Você terá chances de melhorar seus rendimentos com a entrada de uma grana extra. A família exigirá que você participe mais dos assuntos de casa. Um velho amor pode querer voltar. Analise isso, com calma.

Palpite do dia: 65, 02 e 29.

Cor do dia: creme.

Libra

Hoje pode querer gastar mais com a aparência pessoal, com festas, diversões ou na compra de presentes. Mas é possível que também receba um presente, um elogio, uma vantagem inesperada. Os caminhos estão abertos para os ganhos materiais. Cuide de pendências familiares. Procure respeitar seu ritmo e não se estresse com coisas que estão fora do seu alcance. No amor, seja prudente ao tratar de questões da relação e evite revirar o passado.

Palpite do dia: 03, 12 e 66.

Cor do dia: azul-vivo.

Escorpião

Não se deixe trair pelos sentimentos e instintos negativos. Eles podem fazer mal a você mesmo. Aprenda a perdoar para esquecer mais fácil e começar vida nova. Tenha empenho nas tarefas e obrigações e evite adiar seus compromissos. Os astros apontam para alguns contratempos familiares, mas terá oportunidade de resolver mal-entendidos. Atenção a seus gastos e contas. No amor, tudo vai melhorar, então, contenha a ansiedade. Na saúde, observe seu intestino.

Palpite do dia: 49, 04 e 76.

Cor do dia: cinza.

Sagitário

Vá em frente com os planos. Confie em você, no seu trabalho e na sua capacidade profissional. Coloque os planos em prática e siga as próprias orientações em tudo. O trabalho fluirá naturalmente, mas evite se precipitar ao pedir um adiantamento, aumento ou reposicionamento profissional. Problema com grana vai se resolver. No amor, pode se reencontrar com alguém que estava afastado ou distante. Pode ser com a pessoa que ama.

Palpite do dia: 95, 77 e 68.

Cor do dia: dourado.

Capricórnio

Marte ingressou em seu signo e não só acelera resultados na vida profissional como também aumenta a competitividade. Não crie expectativas desnecessárias quanto a receber um dinheiro -- tudo virá a seu tempo. Faça por merecer mais paz e harmonia na família. Há oportunidade para arrumar um amor, caso você seja livre ou disponível. Os astros também indicam que uma amizade pode se transformar em paixão. Na saúde, atenção às dores de cabeça.

Palpite do dia: 69, 87 e 33.

Cor do dia: azul-claro.

Aquário

Os astros apontam que você terá que trabalhar muito e se esforçar dobrado para conseguir dar conta de tantos embaraços e responsabilidades. Mas na parte da tarde você sentirá alívio. No serviço já chance de se destacar pelos seus talentos e tarefas e isso vai te estimular. Não desperdice tempo nem dinheiro. No amor, o diálogo será essencial para o bem da relação. Na saúde, atenção à circulação.

Palpite do dia: 52, 88 e 07.

Cor do dia: lilás.

Peixes

Os laços afetivos e de amizade devem ser fortalecidos para que não se rompam por qualquer razão. Será melhor evitar falar a respeito de si e dos seus segredos. Pondere antes de tomar decisões importantes. Você poderá aprender a desenvolver uma nova tarefa, melhorando seu desempenho no serviço. Respeite a opinião dos mais velhos. No amor, a ternura será o forte deste dia. Se está só, abertura para novos romances.

Palpite do dia: 26, 62 e 08.

Cor do dia: marrom.