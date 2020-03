HORÓSCOPO Confira a previsão do seu horóscopo para esta segunda-feira Descubra o que os astros revelam para você

16 MAR 2020 - 07h:31 Por Redação

Áries

Falar menos e ouvir mais é uma boa dica dos astros para você hoje. Desconfie do que os outros dizem e investigue antes de tomar qualquer atitude. Busque ambientes tranquilos e silenciosos para fazer trabalhar ou estudar, pois vai precisar de muita concentração para dar conta do recado. Se quer manter um namoro em segredo, não conte a ninguém mesmo! No amor, compartilhe sonhos e projetos com o par.

Palpite do dia: 24, 51 e 60.

Cor do dia: branco.

Touro

Além de esbanjar criatividade e ter ideias inovadoras no trabalho, você terá uma facilidade incrível para conquistar aliados para os seus projetos. Conte com os amigos para transformar um sonho em realidade. Ouça dicas, faça cursos e aprenda tudo que puder. Na paquera, pode pintar uma atração irresistível por alguém da turma: não tenha medo de se aventurar. No amor, os astros revelam uma união recheada de muita cumplicidade: aproveite as boas vibrações para quebrar a rotina.

Palpite do dia: 07, 70 e 97.

Cor do dia: pink.

Gêmeos

Mercúrio vai acentuar a sua inteligência e a sua versatilidade no trabalho: você terá ótimas ideias e vai mostrar muita agilidade nas tarefas. Aproveite o bom momento para negociar melhorias ou até uma promoção com os chefes. Por outro lado, parceria ou sociedade pode ficar tensa: tenha jogo de cintura. Na paquera, seu charme pode atrair uma pessoa influente e disputada. Na vida a dois, fale do futuro e lutem juntos pelo que querem.

Palpite do dia: 08, 62 e 35.

Cor do dia: verde.

Câncer

No trabalho, você vai demonstrar muita curiosidade e interesse: vai querer aprender coisas novas e pode se entusiasmar em fazer um curso para se aperfeiçoar na profissão. O período da manhã pode trazer alguns desafios no trabalho: ouça o conselho dos sábios. Na paquera, vai procurar alguém que pense como você. Namoro com amigo recebe boas energias. União firme e forte com seu bem.

Palpite do dia: 99, 45 e 54.

Cor do dia: branco.

Leão

Ainda que o dia apresente alguns imprevistos, você terá sorte e esperteza de sobra para contornar os obstáculos e se sair bem de qualquer situação. Sua intuição está acentuada, por isso, confie em seus instintos. Mudanças positivas no trabalho à tarde. Na paquera, atração por colega deve aumentar: conversem sobre o assunto. Na vida a dois, capriche na sedução e use a criatividade para apimentar a intimidade.

Palpite do dia: 73, 01 e 19.

Cor do dia: vermelho.

Virgem

Mercúrio vai facilitar o diálogo e deve dar uma força toda especial para os seus relacionamentos, seja em casa, no trabalho ou na vida amorosa. Porém, quem trabalha com parentes pode enfrentar algumas divergências: a melhor alternativa é apostar na conversa e na negociação. Na paquera, seu charme ganhará um reforço e a conversa vai rolar solta. Namoro recente pode ficar mais sério. União em ótima sintonia: conversem muito.

Palpite do dia: 92, 29 e 47.

Cor do dia: prata.

Libra

Mercúrio acentua sua criatividade e também vai deixar seu raciocínio mais rápido, o que deve agilizar seu trabalho. O céu só aconselha a ter cuidado com fofocas e mal-entendidos: esclareça bem as coisas. Na parte da tarde, assuntos de casa vão exigir atenção. Mudanças à vista. Na paquera, puxe papo, especialmente se o crush for alguém que você já conhece. A dois, invista na intimidade.

Palpite do dia: 57, 66 e 75.

Cor do dia: roxo.

Escorpião

Você vai esbanjar criatividade e pode ter ótimas ideias hoje, seja para facilitar seu trabalho ou mesmo para aumentar seus ganhos. Será mais fácil dialogar e negociar com as pessoas, sinal de sucesso em compras e vendas. Na paquera, se depender de charme e simpatia, o alvo já está “no papo”. O romance promete mais descontração e sintonia. Aposte em conversas e passeios leves e divertidos.

Palpite do dia: 67, 85 e 49.

Cor do dia: bege.

Sagitário

Você terá que resolver algumas questões de casa e de família neste início de semana. Tome o cuidado de conversar bastante com os parentes antes de tomar qualquer decisão importante. Na vida profissional, explore sua experiência no emprego. Nas finanças, serviço feito em casa pode ser lucrativo. Quem está livre pode deixar as paqueras de lado hoje para curtir o sossego do lar. Programas caseiros também farão bem ao romance.

Palpite do dia: 68, 86 e 14.

Cor do dia: azul-marinho.

Capricórnio

Mercúrio acentua o seu poder de comunicação e você vai escolher as palavras certas para convencer as pessoas do que quiser. O céu anuncia sucesso em negociações e acordos, só tenha cuidado para não falar demais e se envolver em fofocas. Na paquera, você vai se mostrar mais extrovertido (a) e pode até abrir seu coração para alguém. No amor, fase de muito diálogo e compreensão no romance: declare seu afeto.

Palpite do dia: 69, 06 e 15.

Cor do dia: rosa.

Aquário

Você vai se preocupar mais com as finanças nos próximos dias. O desejo de ganhar dinheiro e fazer o seu pé-de-meia será um bom incentivo para você mergulhar no trabalho e começar a semana com força total. Conte com os amigos, só não misture amizade com grana. Na paquera, uma atração secreta ou proibida pode balançar seu coração. Se já tem alguém, aposte no diálogo para reforçar a confiança.

Palpite do dia: 52, 79 e 61.

Cor do dia: dourado.

Peixes

Você vai se comunicar superbem e isso deve facilitar bastante o seu trabalho nesta fase, ainda mais se você trabalha com comércio, ensino ou telemarketing. O conselho dos astros é que você anote suas ideias, pois sua criatividade está no auge e sua mente estará a mil por hora. Na paquera, converse mais com o alvo para descobrir se realmente combinam. Muita sintonia e cumplicidade na união, ideal para falar do futuro.

Palpite do dia: 35, 89 e 80.

Cor do dia: preto.