HORÓSCOPO Confira a previsão do seu horóscopo para esta segunda-feira Descubra o que os astros revelam para você

23 MAR 2020 - 07h:20 Por Redação

Áries

Você vai contar com determinação e inspiração extras neste início de semana. No trabalho, vai mostrar todo seu potencial e desejo de crescer. Nas finanças, pode ter boas oportunidades de aumentar seus ganhos e assim se livrar de uma dívida: terá que batalhar, mas vai valer a pena. No campo sentimental, talvez queira esconder uma atração por colega, mas a paixão será irresistível. Na vida a dois, cuide do par, mas sem ciúme.

Palpite do dia: 04, 31 e 67.

Cor do dia: vinho.

Touro



Bom dia para iniciar um curso ou se aventurar em uma nova função. Você vai interagir muito bem com as pessoas e terá prazer em ajudar os colegas e amigos. Trabalhar em equipe e trocar experiências pode ser muito produtivo. A paixão vai rondar você e pode flechar o coração de alguém da turma: o céu dará todo apoio ao romance. Na vida a dois, quanto mais companheirismo, melhor.

Palpite do dia: 86, 50 e 05.

Cor do dia: prata.

Gêmeos

A Lua vai aumentar sua ambição e também sua atenção à carreira. Reflita sobre o que quer, pois é um bom momento para tomar atitudes e decisões pensando no futuro. Nas finanças, pode conseguir uma grana inesperada, mas evite gastar por impulso. No amor, os astros alertam que pode se envolver com uma pessoa comprometida ou alguém influente no trabalho: tome o cuidado de manter a discrição. No sexo, desejos ardentes: tome a iniciativa e realize suas fantasias.

Palpite do dia: 33, 60 e 69.

Cor do dia: creme.

Câncer

Você terá muita facilidade para atrair aliados para os seus projetos. No trabalho, estimule a cooperação e a união para cumprir as metas em comum e lidere os colegas em busca dos melhores resultados. Encontro ou notícia de alguém que está longe trará alegria. No campo sentimental, romance com amigo tem tudo para dar certo. Na união, fase superapaixonada, cúmplice e romântica.

Palpite do dia: 88, 52 e 25.

Cor do dia: vermelho.

Leão

Você vai encarar o trabalho com muita garra e disposição e terá iniciativa e coragem de sobra para propor mudanças ou assumir um novo desafio. O desejo de brilhar e se dar bem será ainda maior: mostre do que é capaz. Mudança no visual recebe bons estímulos. No amor, seu charme pode fazer um colega se apaixonar e o romance é promissor. Se já tem um par, faça planos e explore a sua sensualidade.

Palpite do dia: 62, 26 e 71.

Cor do dia: marrom.

Virgem

Seu otimismo será contagiante e vai estimular os colegas no trabalho. Una-se a eles para agilizar as tarefas e aposte na troca de conhecimentos para conseguir resultados melhores para todos. No amor, se você está livre, prepare seu coração, pois pode pintar uma paixão à primeira vista e o lance tem tudo para virar namoro rápido. Vários astros abençoam a vida a dois, é só aproveitar!

Palpite do dia: 18, 81 e 27.

Cor do dia: vermelho.

Libra

Assuntos de casa terão prioridade e você pode tomar atitudes importantes para a família. Na vida profissional, ótimo astral para quem deseja mudar de emprego ou se aventurar em uma nova função. Trabalho em casa ou em parceria com parentes também será produtivo. No amor, seu charme pode atrair um colega e o romance recebe bons estímulos. Na união, busque privacidade. Atração e desejos vão ferver entre quatro paredes.

Palpite do dia: 82, 64 e 46.

Cor do dia: amarelo.

Escorpião

Você vai começar a semana com muito entusiasmo e disposição. Motive os colegas com frases de incentivo, mas sem exagerar para não parecer uma atitude autoritária demais. Terá prazer em cooperar com os colegas, ainda mais e tiverem um objetivo em comum. Nas paqueras, sucesso garantido: se estiver a fim de alguém, vai se declarar na hora. Fase de muita harmonia e sintonia no romance, é só curtir.

Palpite do dia: 74, 20 e 56.

Cor do dia: dourado.

Sagitário

Marte incentivará você a arregaçar as mangas e a lutar com toda determinação por uma vida melhor. Talvez queira investir em um novo negócio para aumentar seus ganhos. Os astros apoiam, desde que não se precipite: planeje para dar certo. Tire um tempo para cuidar da beleza. Na paquera, seu charme pode atrair alguém do trabalho. Se você já achou seu bem, apoie o par e não corte o clima com brigas por ciúme.

Palpite do dia: 48, 21 e 66.

Cor do dia: azul-vivo.

Capricórnio

Você vai encarar seus compromissos com muita disposição e determinação. No trabalho, vai se destacar com atitudes firmes e decididas. Terá muita habilidade para negociar, pechinchar e convencer as pessoas: sucesso absoluto no comércio. Charme e simpatia também vão agitar as paqueras e pode pintar uma nova paixão. A dois, sintonia deliciosa. Abra seu coração para o par.

Palpite do dia: 76, 49 e 31.

Cor do dia: cinza.

Aquário

Dívidas e outras preocupações com dinheiro incentivarão você a se dedicar mais ao trabalho. Você também pode pensar em algo que possa fazer em casa para incrementar seus ganhos. Só não se iluda com promessa de lucro fácil: a grana virá dos seus esforços. No amor, uma paixão secreta ou proibida pode ficar irresistível. Se você tem uma relação estável, fuja das tentações. Ouse e surpreenda na intimidade.

Palpite do dia: 41, 59 e 23.

Cor do dia: creme.

Peixes

O céu dá sinal verde para você investir no futuro e dar o primeiro passo para realizar seus sonhos. No trabalho e nas relações em geral, simpatia e bom papo ajudarão você a conseguir tudo que quiser. Trabalhe em equipe e lidere os colegas. Quem está livre pode se apaixonar por alguém da turma e o romance tem tudo para dar certo. A dois, não faltarão companheirismo e diálogo. Declare-se!

Palpite do dia: 87, 96 e 06.

Cor do dia: azul-claro.