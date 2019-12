HORÓSCOPO Confira a previsão do seu horóscopo para esta sexta-feira Descubra o que os astros revelam para você

20 DEZ 2019 - 09h:32 Por Redação

Áries

Repense suas atividades e diminua o ritmo no serviço, foque no que é essencial. Investir em cursos pode te ajudar nesse momento. Uma pessoa inteligente, com a cabeça aberta, pode te atrair. Palpites: 63, 18 e 90. Cor: vinho.

Touro

Talvez precise tomar algumas atitudes em seu trabalho que desagradem alguém, mas serão necessárias para o serviço. Tanto você quanto o(a) companheiro(a) incentivarão os projetos um do outro. Palpites: 91, 19 e 46. Cor: bege.

Gêmeos

Seu trabalho renderá mais se agir só, sem distrações. Pode resolver questões que há tempos te inquietam. Tente ficar a sós com quem deseja - a conversa olho no olho poderá evoluir para namoro. Palpites: 20, 02 e 56. Cor: creme.

Câncer

Momento bom para fechar negócios. Vai preferir se reservar. Que tal fazer algo em casa, com amigos? Seu amor pode querer sair e você não. A solução é um escolher hoje e outro amanhã. Palpites: 12, 93 e 57. Cor: azul-claro.

Leão

O serviço rotineiro pode ser feito de outra forma, mas precisa usar a criatividade. A Lua favorece a união e harmonia com parentes. A paquera pode render com uma pessoa do círculo de trabalho. Palpites: 22, 40 e 67. Cor: marrom.

Virgem

A Lua pede que você valorize seu trabalho e, se fabrica algo ou faz serviços, cobre o justo por eles. Relações antigas pedem um refresco com mudanças de comportamento dos dois lados. Palpites: 23, 77 e 32. Cor: dourado.

Libra

A energia do dia está favorecendo as relações entre pessoas, então conte com seu poder de interação. Com delicadeza, defenda o que deseja na relação, para ter equilíbrio entre você e o par. Palpites: 24, 87 e 33. Cor: azul-claro.

Escorpião

Boas notícias devem chegar para quem trabalha comissionado. Talvez tenha uma ótima ideia que poderá pôr em prática para aumentar seus ganhos. Pode ser bom fazer contato com um antigo amor. Palpites: 70, 97 e 34. Cor: lilás.

Sagitário

Com o final do ano chegando, poderá pedir ajuda para terminar suas tarefas. O(a) companheiro(a) pode estar precisando de atenção, então reserve um tempo no final de semana para vocês dois. Palpites: 80, 98 e 89. Cor: preto.

Aquário

Sua precisão e o apoio de pessoas poderosas o ajudarão nos negócios. O relacionamento conjugal vai muito bem, podendo contemplar planos de mudança de casa ou uma segunda lua de mel. Palpites: 73, 01 e 46. Cor: vermelho.

Peixes

O momento profissional é de bastante clareza, e é possível que até sinalize mudanças em seus próximos passos. Entre os(as) casados(as) o clima é de alegria mas se atente as solicitações do par. Palpites: 38, 29 e 56. Cor: preto.