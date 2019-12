HORÓSCOPO Confira a previsão do seu horóscopo para esta sexta-feira Descubra o que os astros revelam para você

27 DEZ 2019

Áries

Terá energia para o trabalho. E arregaçar as mangas pode render bons frutos. A dois, organizem as finanças para realizarem um sonho em comum. A vida sexual pode receber um estímulo. Palpites: 16, 88 e 25. Cor: lilás.

Touro

Dia de conversas produtivas. Pode precisar apaziguar conflitos no trabalho. Bom astral para mudar o visual. Chances de investir em alguém que te encante pela inteligência. Palpites: 35, 26 e 08. Cor: verde-escuro.

Gêmeos

Siga sua intuição, conclua e mude o que precisar para zerar o ano. Período de muita inspiração no trabalho. O clima para a relação é de planejar o futuro juntos, com seriedade e empenho. Palpites: 54, 81 e 45. Cor: azul.

Câncer

No trabalho, sua mente ficará dividida entre as tarefas e o descanso. Parcerias e contato com clientes favorecidos. A paquera renderá, pois o astral está bom para se comunicar e relacionar. Palpites: 01, 37 e 73. Cor: lilás.

Leão

A Lua pede que se programe e não exagere à mesa. Bom período de harmonia familiar e análise da carreira. Procure conversar coisas leves com seu bem, como falar de férias e passeios. Palpites: 02, 11 e 74. Cor: creme.

Virgem

Permita que seus esforços se transformem em recompensas. A lua pede descontração, leveza e alegria. Possibilidade de surgir uma paixão por alguém, do jeitinho que você imaginou. Palpites: 39, 12 e 57. Cor: creme.

Libra

Refletirá sobre sua família e o quanto pode contar com eles. Momento de fazer um balanço e ver no que vale a pena se dedicar. Na paquera, procure um amor que lhe valorize do jeito que é. Palpites: 22, 76 e 04. Cor: bege.

Escorpião

Bom momento para aprender mais sobre algo que desperte sua curiosidade. Deve se sentir à vontade com parentes próximos. A relação fluirá como você gosta, com conversas racionais. Palpites: 23, 95 e 77. Cor: prata.

Sagitário

Consciente, não procurará por aprovação de ninguém. Sua energia se recarrega nos momentos de introspecção. Possibilidade de encontrar um amor que mexerá com sua crenças. Palpites: 33, 24 e 78. Cor: verde-claro.

Capricórnio

Com as baterias recarregadas, você tem a possibilidade de expandir-se pessoal e profissionalmente. Nessa energia poderá atrair um amor que lhe ajude a quebrar barreiras. Palpites: 34, 16 e 88. Cor: lilás.

Aquário

Não estranhe se estiver mais isolado(a) nesse momento. Pode haver um desejo de saber o que o(a) motiva a seguir em frente. Nessa busca poderá encontrar um(a) companheiro(a) afetivo. Palpites: 89, 62 e 26. Cor: roxo.