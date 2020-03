HORÓSCOPO Confira a previsão do seu horóscopo para esta sexta-feira Descubra o que os astros revelam para você

6 MAR 2020 - 06h:42 Por Redação

Áries

A Lua entra no seu paraíso astral e garante sorte em vários setores da sua vida. Só convém ter cuidado com as finanças, principalmente para não gastar demais com diversão, jogos e coisas supérfluas. Faça uma fezinha, mas sem apostar alto demais. Na paquera, use e abuse do seu charme, só não assuste o alvo com cobranças. A dois, ofereça carinho, sem exigir nada em troca.

Palpite do dia: 41, 77 e 86.

Cor do dia: azul-marinho.

Touro

Seu dia pode começar tenso em família. Vai precisar de firmeza para resolver os conflitos, mas em vez de brigar e impor as suas vontades, tente resolver tudo com carinho e gentileza. No trabalho, talvez prefira ficar no seu canto. Na paquera, você vai conquistar quem quiser com seu charme, mas talvez não queira compromisso agora. Na união, seja carinhosa e evite remoer o que passou.

Palpite do dia: 42, 96 e 69.

Cor do dia: rosa-escuro.

Gêmeos

Muito cuidado com o que vai dizer hoje. Você é comunicativa por natureza, mas os astros alertam que há risco de revelar algo que deveria manter em segredo, por isso, controle-se! Fuja de fofocas e esclareça logo qualquer mal-entendido, seja no emprego, em casa ou no romance. Se algo aborrece você ou a deixa insegura no romance, abra seu coração. Mas converse sem brigar.

Palpite do dia: 79, 25 e 88.

Cor do dia: prata.

Câncer

Você pode ter alguns problemas com grana no início do dia: siga o conselho dos astros e evite empréstimos ou acordos financeiros com amigos, pois pode ter mais problemas do que soluções. Se quer melhorar seus ganhos, trabalhe com garra, sem sonhar alto demais. No campo sentimental, pode ficar dividida entre investir num romance ou curtir a sua liberdade. Se você já tem alguém, valorize o par, sem abusar das cobranças.

Palpite do dia: 08, 71 e 62.

Cor do dia: preto.

Leão

A Lua no seu signo realça todos os seus pontos fortes, mas você deve controlar suas emoções e reações. Evite bater de frente com os outros, especialmente com seus chefes no trabalho ou com autoridades em geral. Nos assuntos do coração, atenção: beleza não é tudo. Busque alguém que realmente possa preencher o seu coração. Na vida a dois, não perca tempo com rixas: foque nos planos em comum.

Palpite do dia: 36, 09 e 99.

Cor do dia: vinho.

Virgem

Barulho e agitação podem tirar a sua concentração hoje, por isso, prefira trabalhar num lugar mais calmo e tranquilo. Pode ter alguma dificuldade para aprender algo, mas seja persistente. Quem planeja viajar pode ter alguns imprevistos. No amor, há chance de romance com alguém de outra cidade ou com uma pessoa que já é comprometida. Afaste a insegurança na união e valorize as afinidades.

Palpite do dia: 10, 82 e 64.

Cor do dia: laranja.

Libra

Imprevistos podem obrigar você a mudar alguns planos ou abrir mão de projetos que tem para o futuro, pelo menos por um tempo. No campo das amizades, há sinal de tensão com amigos e relações superficiais tendem a ser rompidas. No amor, se o seu coração está livre, há boas chances de pintar uma atração por alguém da turma e tudo indica que será irresistível. A vida a dois pede companheirismo e novidades no sexo.

Palpite do dia: 74, 92 e 56.

Cor do dia: creme.

Escorpião

Com muita ambição e vontade de melhorar de vida, você fará o que estiver ao seu alcance para se sobressair no trabalho. Pode ser difícil se entender com os colegas, ainda mais que rolar disputa por uma promoção. Mas tente evitar atritos, aposte na gentileza. Você pode ficar dividida entre o amor e a carreira: saiba conciliar. No romance, seja atenciosa e respeite as diferenças sem brigar.

Palpite do dia: 30, 93 e 12.

Cor do dia: dourado.

Sagitário

A Lua desperta curiosidade e aumenta o desejo se viver experiências diferentes. Pode se aborrecer com a rotina, especialmente se você trabalha com algo que não te satisfaz. Tente não se irritar com os colegas. Cuidado com a gula e outras extravagâncias: pense na sua saúde. O céu estimula o romance com colega. Na vida a dois, tente fugir da mesmice: pense num programa diferente.

Palpite do dia: 04, 85 e 58.

Cor do dia: amarelo.

Capricórnio

Você vai mergulhar de corpo e alma em seus afazeres e o momento é bom para promover as mudanças que deseja, para encarar alguns desafios e transformar o mundo à sua volta. Nas finanças, cuidado com os gastos, fique longe de propostas incertas e arriscadas. Nos assuntos do coração, você vai usar e abusar da sensualidade para envolver quem deseja. Muito carinho e sedução nos momentos a dois.

Palpite do dia: 95, 41 e 32.

Cor do dia: laranja.

Aquário

Sociedade com parentes vai exigir mais jogo de cintura hoje. O céu indica alguns conflitos e caberá a você a missão de acalmar os ânimos e recuperar a harmonia. Coloque o amor acima das ambições, ok? Fora isso, unir-se aos colegas será uma ótima opção. A Lua estimula o romance e dá sinal verde para assumir um novo compromisso. Para quem tem união estável, a dica é evitar intromissões da família.

Palpite do dia: 87, 78 e 24.

Cor do dia: verde.

Peixes

Na saúde, o dia é bom para fazer consultas e exames preventivos. Mas não volte para casa com dúvidas: se não entender algo, pergunte e repita até esclarecer tudo. A dica também vale no trabalho. Esclareça qualquer mal-entendido e certifique-se de compreendeu bem uma ordem. No amor, pessoas conhecidas terão mais chance com você na paquera. Quem já tem relacionamento estável, pode sentir dificuldade em resolver um assunto de rotina, por isso tente melhorar o diálogo.

Palpite do dia: 07, 52 e 88.

Cor do dia: laranja.