HORÓSCOPO Confira a previsão do seu horóscopo para esta terça-feira Descubra o que os astros revelam para você

24 DEZ 2019 - 09h:01 Por Redação

Áries

Encerre o ano de 2019 concluindo tembém tarefas que estão pendentes. Momento ideal para curtir suas amizades. Uma pessoa que você não espera pode se sentir atraída por você, olhe mais ao redor! Palpites: 13, 40 e 67. Cor: bege.

Touro

Vênus e Lua animarão seu dia e as festividades. Deve ter sucesso se trabalhar hoje, ainda mais com vendas ou contato com o público. A dois, muito carinho, reforçando os laços de afeto com seu bem. Palpites: 50, 86 e 68. Cor: azul.

Gêmeos

Ainda é possível concluir tarefas, e fazer render seu tempo, mesmo na correria. Pode até não querer se envolver no clima de festa, mas esse astral contagia. Talvez alguém te encante durante as compras. Palpites: 87, 78 e 42. Cor: laranja.

Câncer

Hoje, tudo renderá mais se for feito com vontade e paixão. Comece pela tarefas chatas, para se livrar mais cedo. Envolva seu bem nos preparativos para o Natal e faça uma surpresa especial para ele(a). Palpites: 79, 16 e 25. Cor: roxo.

Leão

Precisará improvisar para dar conta de tudo hoje. Mas com bom humor e jogo de cintura, as coisas se acomodarão. Baixe um pouquinho o nível de exigência para poder encontrar um amor. Palpites: 53, 80 e 35. Cor: verde-escuro.

Virgem

Precisará de jogo de cintura para conciliar a família e o trabalho. Pode querer mais atenção do seu bem, mas ele(a) pode estar mais focado(a) na rotina. Evite que isso interfira na intimidade de vocês. Palpites: 54, 99 e 72. Cor: vinho.

Libra

Portas poderão se abrir no serviço. Reflita sobre possíveis mudanças e procure conselhos de alguém experiente. Seu amor conhece e valoriza suas qualidades, então retribua com lealdade e apoio. Palpites: 19, 55 e 46. Cor: amarelo.

Escorpião

Seu foco estará nas finanças, no quanto pode gastar e quanto deverá guardar para o futuro. Em meio à rotina, uma pessoa séria pode chamar sua atenção, e você deverá tomar a iniciativa na paquera. Palpites: 83, 29 e 74. Cor: branco.

Sagitário

Confiante, resolverá questões e imprevistos do trabalho. Poderá renegociar dívidas ou intermediar reconciliação entre pessoas próximas. O(a) parceiro(a) deixará as decisões do relacionamento nas suas mãos. Palpites: 48, 57 e 03. Cor: azul.

Capricórnio

O trabalho poderá atrasar a comemoração do feriado. Poderá se dedicar a uns momentos de relaxamento. Em algum momento do dia, leve o(a) companheiro(a) para um local tranquilo, beije e namore muito. Palpites: 76, 58 e 94. Cor: preto.

Aquário

Precisará de foco para executar as tarefas de hoje. A mente está trazendo respostas inclusive intuitivas, então confie em seus sentidos. A noite poderá trazer surpresas na família ou vindas do(a) companheiro(a). Palpites: 23, 14 e 95. Cor: preto.

Peixes

A lua sinaliza que você está com a popularidade em alta e lidando bem com o público. Seu trabalho adquire visibilidade. Hoje é seu dia de brilhar, e se o cônjuge acompanhar seu pique, se divertirão muito. Palpites: 06, 33 e 96. Cor: azul-claro.