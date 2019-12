HORÓSCOPO Confira a previsão do seu horóscopo para esta terça-feira Descubra o que os astros revelam para você

31 DEZ 2019 - 06h:00 Por Redação

Áries

Aposte numa roupa vermelha e acessórios dourados para a passagem de ano. Os astros mandam um gás para seus projetos. A dois, respeitem individualidades, e também pensem o futuro juntos. Palpites: 74, 11 e 92. Cor: dourado.

Touro

Vista uma roupa rosa hoje e use também uma corrente dourada. A Lua traz boas energias para impulsionar novos projetos. Poderá conhecer alguém com ideias parecidas com as suas. Palpites: 84, 48 e 57. Cor: azul-escuro.

Gêmeos

Aposte numa roupa amarela e acessório dourado. A Lua coloca você no centro das atenções hoje. Se tem um amor, vocês poderão olhar para trás e ver que a relação se fortaleceu nas dificuldades. Palpites: 85, 58 e 76. Cor: branco.

Câncer

Use branco hoje, a cor de seu signo. Coloque também um acessório de pérola e um dourado, para receber 2020. Se está só, poderá sentir atração por alguém que tenha energia e segurança. Palpites: 23, 86 e 50. Cor: prata.

Leão

Use amarelo-ouro e acessórios dourados, para saudar o ano do seu regente, Sol. A Lua ajuda a vencer obstáculos com jeito e criatividade. Cooperação, afeto e segurança marcam o romance. Palpites: 51, 69 e 87. Cor: verde-claro.

Virgem

Use algo verde na roupa e um acessório dourado. Lua e Netuno, no setor dos relacionamentos, trazem romantismo, criatividade e generosidade. Nas festas, pode achar alguém com essas qualidades. Palpites: 07, 16 e 88. Cor: lilás.

Libra

Use algo azul-claro ou verde-água e um anel dourado para a virada. A Lua traz astral de celebração para os bons relacionamentos. Na conquista, poderá se dar bem com alguém simpático e liberal. Palpites: 26, 62 e 98. Cor: dourado.

Escorpião

Na virada, use algo violeta e algo dourado. Lua e Netuno no setor da paixão trazem romantismo aos casais. Seu bem pode levar novos ares à união, prepare também uma surpresa para ele(a). Palpites: 45, 36 e 90. Cor: vermelho.

Sagitário

Invista em acessórios. A Lua pede intimidade, então passe a virada entre pessoas queridas e próximas, celebrando a fraternidade. A pessoa da vez, na paquera, pode ser do tipo discreta mas animada. Palpites: 82, 91 e 64. Cor: vermelho.

Capricórnio

Seu esforço extra no trabalho será reconhecido. Existe uma abertura no relacionamento conjugal para aumentar o companheirismo. Encontre um tempo para liberar a energia acumulada com o par. Palpites: 01, 91 e 64. Cor: dourado.

Aquário

A Lua traz bons frutos no setor financeiro, realçando também que seu maior valor é não ser preconceituoso(a). Pode se dar bem na paquera com aquela pessoa que está quieta no canto. Palpites: 03, 12 e 84. Cor: pink.

Peixes

Variações de azul poderão compor seu look, com um acessório dourado, que pode ser o calçado. Com mais charme, poderá conquistar a paquera durante uma comemoração com amigos. Palpites: 67, 58 e 94. Cor: verde-claro.