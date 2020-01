HORÓSCOPO Confira a previsão do seu horóscopo para esta terça-feira Descubra o que os astros revelam para você

28 JAN 2020 - 05h:00 Por Redação

Áries

Confie na sua intuição para identificar boas oportunidades no trabalho. Agarre uma oportunidade de estudar e aprender uma nova função ou se se aperfeiçoar no que faz. Será cansativo, mas é pelo bem do seu futuro. Seu coração pode estar fechado para balanço ou talvez você prefira guardar segredo sobre um novo romance. Na união, não deixe a insegurança atrapalhar, busque cumplicidade.

Palpite do dia: 79, 97 e 16.

Cor do dia: rosa-claro.

Touro

Você vai concentrar boa parte da sua energia na realização de seus projetos para o futuro. Busque o apoio de pessoas confiáveis e que tenham ideais semelhantes aos seus. Mas não espere demais dos outros: alguns podem decepcionar. Sua vida social deve ficar agitada e encontros com amigos podem render novidades na paquera. Ótima parceria com quem ama. Sensualidade total na intimidade.

Palpite do dia: 08, 80 e 17.

Cor do dia: marrom.

Gêmeos

O trabalho estará entre as suas prioridades e você vai querer mostrar todo seu potencial para brilhar no que faz. Ajude os colegas, mas sem deixar os seus compromissos de lado. Trabalhar em equipe vai exigir calma e jogo de cintura. Na paquera, você será exigente e só dará atenção a quem prover que merece. Quem já tem seu par pode aguardar uma fase quente e apaixonada. Fuja de discussões.

Palpite do dia: 81, 90 e 27.

Cor do dia: amarelo.

Câncer

Você terá muita facilidade para aprender coisas novas, por isso, fique perto dos colegas mais experientes no trabalho e siga o exemplo deles. Bom astral para iniciar uma dieta e investir mais na sua saúde. Pode pintar um clima de romance com alguém do trabalho. Para quem já achou seu par, os astros prometem ainda mais afinidades e estabilidade. Sair da rotina pode fazer ao casal.

Palpite do dia: 82, 19 e 64.

Cor do dia: bege.

Leão

Você pode enfrentar algumas mudanças e instabilidades no trabalho. Concentre-se no que precisa fazer e saiba contornar os desafios. Pode fazer uma fezinha, mas evite apostar alto demais ou arriscar seu dinheiro em negócios duvidosos. Vários astros vão realçar o seu charme e indicam que você pode ter fortes emoções na paquera e no relacionamento amoroso: abuse do seu poder de sedução.

Palpite do dia: 74, 83 e 11.

Cor do dia: amarelo.

Virgem

Trabalhar em equipe continua sendo uma boa opção, mas não tente impor a sua experiência sobre os colegas. Respeite o jeito de agir o e ritmo de cada um. Pode enfrentar alguns conflitos em família. Evite discutir e aposte na gentileza para resolver as coisas. Paquera e romance vão receber bons estímulos, só não deixe a família interferir demais. Paixão e desejos vão ferver entre quatro paredes.

Palpite do dia: 12, 30 e 75.

Cor do dia: creme.

Libra

O dia será de muito trabalho, por isso, organize bem as tarefas e tente não deixar nada para depois. Sua saúde pode estar mais sensível: alimente-se bem e respeite seus limites. Muito cuidado com brigas e intrigas no emprego. Papos descontraídos vão facilitar as paqueras, mas será mais fácil se envolver com quem já conhece. Bom diálogo com seu amor: converse sem discutir.

Palpite do dia: 49, 31 e 67.

Cor do dia: rosa-claro.

Escorpião

Lua e Vênus indicam sorte para você nas finanças, mas cuidado para não torrar tudo com bobagens. Evite comprar qualquer coisa por impulso. No trabalho, pode se destacar com ideias e sugestões criativas. Também pode fazer contatos muito promissores. Sucesso garantido nas paqueras e no romance. Só tenha cautela para não exagerar nas cobranças ou discutir por ciúme. Melhore o diálogo.

Palpite do dia: 05, 23 e 41.

Cor do dia: amarelo.

Sagitário

Assuntos de família vão exigir sua atenção em alguns momentos deste dia. Talvez tenha que investir uma grana para resolver algo em casa ou para ajudar um parente, mas evite discussões. No trabalho, valorize sua experiência e mostre o que sabe fazer melhor. Você saberá bem o que quer do amor e só ficará sozinha se quiser. Na união, vai revelar seu lado mais romântico e apaixonado.

Palpite do dia: 69, 33 e 60.

Cor do dia: azul-claro.

Capricórnio

Você terá muita facilidade para se comunicar e pode fazer acordos importantes ao longo do dia. Bom momento para apresentar ideias e negociar melhorias no emprego. Mas é bom escolher bem as palavras para evitar intrigas e fofocas, ok? Puxe papo na paquera, mas não comente sua vida amorosa com ninguém. O romance pede mais diálogo e confiança. Seduza e realize suas fantasias no sexo.

Palpite do dia: 88, 16 e 07.

Cor do dia: verde-claro.

Aquário

Amigos, amigos - negócios à parte. Siga o ditado e evite fazer acordos financeiros com gente conhecida, pois pode ter dores de cabeça. Fora isso, o dia pode trazer boas oportunidades de ganhar dinheiro: preste atenção. No amor, você vai investir em alguém que traga segurança para a sua vida. Se já achou seu bem, mostre o quanto valorize a relação e retribua o companheirismo.

Palpite do dia: 35, 62 e 80.

Cor do dia: lilás.

Peixes

Reserve um tempo para cuidar da sua aparência, pois isso vai levantar a sua autoestima e pode beneficiar todos os setores. Boa sintonia com colegas e parceiros de trabalho. Se for liderar uma equipe, não abuse da sua autoridade, ok? Aceite convites da turma e mostre todo seu charme na paquera. Boa parceria com seu amor. Lutem juntos por um sonho ou objetivo em comum.

Palpite do dia: 09, 72 e 63.

Cor do dia: pink.