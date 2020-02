HORÓSCOPO Confira a previsão do seu horóscopo para esta terça-feira Descubra o que os astros revelam para você

4 FEV 2020 - 06h:47 Por Redação

Áries

Dia de altos e baixos na vida financeira, por isso, tome providências quanto aos gastos e avalie o que realmente precisa e pode comprar. No campo sentimental, pode ser tomado (a) por melancolia e saudosismo de coisas que já se foram e ou que não são mais como antes. Procure encarar as situações com doçura e sem se lamentar, extraindo o melhor que as experiências da vida podem proporcionar para viver bem e ainda contribuir com a felicidade do próximo. No campo da saúde, os astros recomendam não exagerar na alimentação. No amor, promessa de atração e de muita sensualidade.

Palpite do dia: 29, 38 e 47.

Cor do dia: branco.

Touro

Touro, os astros avisam que boas notícias envolvendo sua vida profissional estão a caminho. Aproveite para investir seu dinheiro em coisas que lhe tragam sabedoria. Caso vá a uma festa, passeio ou evento cultural, tenha um cuidado extra com a aparência. Além disso, procure se soltar mais, abuse de seu bom humor e de sua criatividade e não se mostre tão rígido (a) e formal. No amor, permita-se viver um romance ou novas experiências.

Palpite do dia: 66, 03 e 93.

Cor do dia: roxo.

Gêmeos

Gêmeos, hoje seu prestigio está em alta com autoridades e pessoas de destaque e influência. Aproveite o bom momento para fortalecer sua rede de contatos e mostrar serviço, mas não se esqueça da modéstia e de deixar o orgulho de lado. No campo financeiro, o dia promete fluidez. Seja qual for a situação, confie em sua sorte, siga sua intuição e acredite que tudo vai dar certo. Na paquera, você vai esbanjar beleza e sensualidade. No amor, o crush lhe dará afeto sincero.

Palpite do dia: 85, 22 e 40.

Cor do dia: verde.

Câncer

Os astros prometem sorte com vendas para quem é de Câncer e trabalha em profissões neste segmento. Além disso, pode receber apoio para conquistar seus desejos. No campo das finanças, a recomendação é ter atenção com contas a pagar, assim você evita problemas em conseguir créditos futuramente. Cuide mais da saúde e não despreze o conselho de pessoas mais velhas de sua família. No amor, pode contar com apoio do par para cuidar de você e estar ao seu lado.

Palpite do dia: 95, 41 e 77.

Cor do dia: azul-celeste.

Leão

Leão, os astros aconselham que você exija seus direitos e, caso tenha algum problema a resolver na justiça, procure a ajuda de um bom advogado para lhe representar. No trabalho, a quantidade de serviçõ pode te sobrecarregar um pouco, mas se esforce ao máximo e não deixe nada para depois. No campo da saúde, tenha mais cuidado e atenção com resfriados. Se for preciso vá ao médico e siga o tratamento adequado. No amor, clima romântico em alta.

Palpite do dia: 42, 15 e 69.

Cor do dia: preto.

Virgem

Atenta, Virgem! Podem rolar contratempos no ambiente profissional nesta terça-feira, por isso, melhor ter jogo de cintura para resolver as situações que possam surgir. Vida financeira estável. Você vai esbanjar criatividade hoje, especialmente no campo das artes. Os astros avisam que pode receber surpresas através de telefonema, mensagem ou visita inesperada. No amor, pode contar com pessoa amada para tudo, muito embora ela se mostre dominadora. Hoje, em especial, é um ótimo momento para a vida íntima.

Palpite do dia: 25, 70 e 34.

Cor do dia: preto.

Libra

No trabalho, suas habilidades renderão bons frutos e tudo o que plantou no passado vai mostrar resultados positivos. Mas atenção: seja responsável no cumprimento de seus deveres profissionais e procure deixar a indecisão de lado. No setor financeiro, podem pintar oportunidades de ganhar uma grana extra. Os astros apontam ainda que podem rolar viagens ou mudanças na sua vida. Em casa, seja prudente nos comentários. No amor, espere reconhecimento da pessoa amada.

Palpite do dia: 35, 62 e 98.

Cor do dia: verde-escuro.

Escorpião

Hoje você terá magnetismo, espírito de liderança e poder de decisão, mas tenha atenção para não abusar da autoridade ou se aproveitar de uma situação e causar problemas para outras pessoas. Os astros avisam que seus caminhos estão se abrindo e você vai conseguir o que é justo. Nas finanças, gaste somente o necessário e evite compulsão nas compras. Na saúde, dê atenção especial às alergias. No amor, vai contar com a solidariedade da pessoa amada. Quem está só, promessa de paixão à vista!

Palpite do dia: 99, 00 e 45.

Cor do dia: vermelho.

Sagitário

Hoje o dia está propício para resolver assuntos sérios que envolvam banco, comércio, compra, venda e pagamento de impostos. Se tiver a oportunidade, converse com pessoas mais velhas e mais experientes. Você poderá colher informação e aprender com as experiências do outro e se beneficiar com isso. Sinceridade é uma das características mais marcantes do seu signo, porém, os astros pedem que você use de sua sensatez quando decidir falar o que pensa. No lar, o clima deve ser de entendimento. O céu alerta ainda para que você não se sobrecarregue com obrigações que não são prioridade para o momento. No amor, abandone o ciúme.

Palpite do dia: 73, 10 e 91.

Cor do dia: laranja.

Capricórnio

Promessa de prazer no trabalho. Mas atenção: não adie as tarefas que estão pendentes. Nas finanças, é hora de ganhar dinheiro, especialmente com comissões e vendas. Porém, nada de esbajar. Se souber usar o dinheiro de modo coerente e justo, nada vai lhe faltar. Na saúde, atenção especial com os joelhos. Os astros enviam boas vibrações e beneficiam atividades de lazer e o romance nesta terça. Quem tem um amor, aproveite as boas vibrações para trocar ideias com o par.

Palpite do dia: 92, 74 e 47.

Cor do dia: branco.

Aquário

Promessa de terça-feira agitada para quem é de Aquário. Você vai atrair as atenções de uma forma original e criativa e suas ideias e seu modo de ser devem ajudar as pessoas se autoanalisarem e se verem de uma forma mais moderna e evoluída. No trabalho, dê o seu melhor e não se importe com críticas. Nas finanças, pode pintar grana inesperada. Na saúde, atenção com a circulação. No amor, retribua o carinho e os cuidados que receber.

Palpite do dia: 03, 39 e 84.

Cor do dia: roxo.

Peixes

Os astros prometem caminhos abertos nesta terça-feira, proporcionando superação de dificuldades. Mantenha a esperança e coloque seus planos mais importantes em prática no período da tarde, especialmente os que envolvem a área profissional e sentimental. Além disso, aproveite o dia para se destacar através de seus talentos e não se intimide com fofocas. O céu do dia indica ainda equilíbrio nas finanças e bem-estar na saúde. No amor, pode haver um recomeço ou um reencontro feliz.

Palpite do dia: 85, 94 e 67.

Cor do dia: marrom.