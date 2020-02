HORÓSCOPO Confira a previsão do seu horóscopo para esta terça-feira Descubra o que os astros revelam para você

11 FEV 2020 - 07h:55 Por Redação

Áries

No trabalho, é possível que consiga identificar um problema e o que está causando ele. Não se preocupe, pois conseguirá resolvê-lo e seguir adiante. Nas finanças, programe-se melhor e não aja por impulso. Na saúde, os astros avisam que algum tipo de mal-estar pode acompanhar você no fim do dia, portanto, procure se cuidar. Sorte em jogos ou atividades de lazer com chances de prêmios. Observe mais sua vida espiritual. No amor, se tem relacionamento sério, tudo deve correr bem, mas não exija muito do seu parceiro. Sensualidade em destaque.

Palpite do dia: 63, 09 e 54.

Cor do dia: vinho.

Touro

Os astros anunciam uma terça-feira conturbada para os assuntos de trabalho. Faça apenas o que está ao seu alcance. Nas finanças, as previsões são melhores e a promessa é de que você receba uma entrada de recursos, possivelmente um pagamento de um dinheiro emprestado outrora. Na saúde, observe mais sua pele, pois há tendência a alergias ou micoses. Além disso, aproveite o dia para embelezar mais a casa. Com a Lua transitando em seu paraíso astral, a terça está com uma cara ótima pro romance. Aproveite o dia para usufruir do amor.

Palpite do dia: 01, 46 e 37.

Cor do dia: branco.

Gêmeos

Se você tem esperado que sua vida profissional mude, no momento em que o fizer, não deve virar as costas para as oportunidades. Nas finanças, pode surgir uma outra fonte de renda paralela, mesmo que momentânea, para reforçar o orçamento doméstico. O dia promete ainda encontros sociais muito agradáveis, que renderão boas risadas e o planejamento de uma viagem em família. Saúde mais equilibrada. Vida sexual mais ativa do que o normal.

Palpite do dia: 74, 02 e 11.

Cor do dia: creme.

Câncer

Na vida profissional, tenha atenção, porque decisões erradas, mesmo sem querer, podem prejudicar seu trabalho. Além disso, evite comentários maliciosos de terceiros no seu ambiente profissional. Nas finanças, guarde uma graninha para esse fim de semana, pois surgirão convites para sair com amigos. Os astros aconselham você a não abandonar seus objetivos, mesmo diante das dificuldades. No romance, aposte na sinceridade e delicadeza e todos sairão ganhando. Seu poder de atração está em alta.

Palpite do dia: 21, 93 e 48.

Cor do dia: laranja.

Leão

Na vida profissional, não subestime sua capacidade e foque em algum curso técnico, algo rápido de ser concluído. É que para crescer profissionalmente, você deve investir mais em si. Além disso, o período oferece oportunidades de novos empregos. Nas finanças, instabilidades podem gerar ansiedade, mas tenha em mente que é algo apenas momentâneo e que vai passar. Na saúde, dê atenção especial aos cabelos e unhas. No amor, as posições das estrelas em relação ao seu signo anunciam estabilidade para a sua vida sentimental.

Palpite do dia: 31, 76 e 04.

Cor do dia: cinza.

Virgem

Virgem, para hoje os astros avisam que você não desperdice tempo e nem recursos com o que não vale a pena. No trabalho, sobrecarga poderá levar você a desistir de suas obrigações; não faça isso: tenha paciência. Nas finanças, altos e baixos, mas as coisas devem se estabilizar na semana que vem. Saúde delicada. No amor, a pessoa que você ama profundamente corresponde aos seus sentimentos, valorize esse momento a dois. Para os solteiros, promessa de romances breves. Magnetismo e sedução vão te envolver.

Palpite do dia: 05, 41 e 32.

Cor do dia: amarelo.

Libra

Libra, os astros anunciam que o trabalho e as finanças estão favorecidos e você terá a oportunidade de mostrar o que sabe e o que pode. Além disso, prometem aumento nos ganhos e sorte com atividades tecnológicas. Isso deve ajusar a pagar as contas em dia e ter tranquilidade. A terça-feira favorece os assuntos ligados à saúde. No amor, o dia é delicado, mas muito feliz. Se está só, observe mais as pessoas que te cercam e te interessam: pode pintar um clima.

Palpite do dia: 69, 15 e 42.

Cor do dia: rosa-claro.

Escorpião

Os astros avisam que você precisa de paciência para conseguir alguma coisa que representa muito para você. Acredite que tudo tem o seu tempo e a sua hora. Não adianta ficar se lamentando ou sofrendo antes do tempo ou querendo as coisas já e agora. Calma! O dia favorece o planejamento e execução de metas. Nas finanças, a grana pode apertar, não desanime. No amor, sua sensibilidade estará aguçada, siga sua intuição para se aproximar de quem você ama.

Palpite do dia: 43, 07 e 79.

Cor do dia: lilás.

Sagitário

O trabalho e os compromissos profissionais e financeiros sobrecarregam e exigem muito de você, mas vale à pena dar o melhor de si agora e semear a boa semente do progresso e das grandes realizações. Na saúde, pequenos contratempos podem surgir mas serão facilmente superados. No setor amoroso, converse mais e se aproxime do outro. Se está só, reserve um tempo para sair e conhecer outras pessoas: promessa de paquera à vista.

Palpite do dia: 53, 08 e 80.

Cor do dia: marrom.

Capricórnio

Os caminhos estão abertos para os grandes empreendimentos e para colocar em prática seus planos e suas ideias, por mais difíceis que eles sejam. A vida profissional tende a se reorganizar e ainda tem boas chances de pintar novidades ou possibilidade de novo emprego. Na saúde, cuide de dores nas costas. Os astros avisam ainda que você pode sair de férias e realizar um sonho ou uma esperança e indicam que o dia está favorável para manter contato com pessoas de longe. No amor, promessa de reencontro com o crush à noite.

Palpite do dia: 54, 09 e 18.

Cor do dia: roxo.

Aquário

Aquário, hoje você deve passar por algumas dificuldades e limitações na situação financeira: talvez o dinheiro não seja suficiente para tantos compromissos. Além disso, promessa de muito trabalho no sentido de construir ou de alugar casa, de mudar e modificar o rumo de sua vida. Ouça mais os conselhos de pessoas mais velhas ou experientes, principalmente se forem da família. No amor, busque a compreensão e o apoio da pessoa amada e se abra para experiências novas e estimulantes.

Palpite do dia: 28, 91 e 01.

Cor do dia: azul.

Peixes

No campo profissional, leve a sério seu trabalho e suas responsabilidades e faça alguma coisa para se modernizar ou se atualizar: esta é a hora certa para isso. Cuidado com a tendência a sonhar acordado (a) e se perder em suas fantasias, especialmente nas finanças: procure ser realista quanto ao dinheiro e não gaste aquilo que não pode. Os astros pedem atenção nos assuntos do lar. O amor está em grande alta, por isso mesmo conserve o bem conquistado.

Palpite do dia: 65, 83 e 56.

Cor do dia: lilás.