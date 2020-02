HORÓSCOPO Confira a previsão do seu horóscopo para esta terça-feira Descubra o que os astros revelam para você

18 FEV 2020 - 07h:00 Por Redação

Áries

Seu poder de atração, seu carisma, sua simpatia e poder de negociar, de promover acordos entre terceiros, entre entidades e associações ou interesses coletivos está muito forte. No trabalho, vai ter muitas coisas a fazer. Segure um pouco sua grana, Festas e passeios são as oportunidades melhores de interagir, de fazer amigos e ser feliz. No amor, encontros quentes e muita atração em jogo. Se está só, a paixão retornará.

Palpite do dia: 43, 79 e 52.

Cor do dia: lilás.

Touro

Será um dia de grandes surpresas, de coisas repentinas e de motivos especiais para se sentir bem. As bênçãos de Deus estão vindo fartas e generosas. Terá chance de realizar um pequeno serviço e ganhar uma grana extra, mas contenha seus gastos. Momento de calmaria em família. A pessoa amada talvez não esteja ao seu lado num momento delicado. Vida íntima calorosa e agradável.

Palpite do dia: 71, 80 e 08.

Cor do dia: marrom.

Gêmeos

O dia é apropriado para que cuide da saúde e da conservação física e mental. Faça exercícios, caminhe a pé e não deixe umtratamento médico pela metade. Há oportunidade de lucros e dinheiro extra em vendas comissionadas. O trabalho poderá ser entediante, então, tente aprender coisas novas. A pessoa amada quer lhe ajudar, não recuse o apoio do seu bem. Se está só, deve pintar amor à primeira vista. Cuide da sua vesícula.

Palpite do dia: 81, 36 e 00.

Cor do dia: vinho.

Câncer

Seu foco estará em sua situação financeira e você vai querer manter tudo sob controle. Aplique bem os seus recursos e não compre nada que não tenha sido planejado. O relacionamento com jovens e crianças será muito gratificante. Nao revele seus planos a quem quer que seja, o dia pede discrição. Nas amizades, não se iluda com falsas promessas. Participe mais da vida familiar. Já o amor, vai trazer alegrias e realizações pessoais. Não revele seus planos a quem quer que seja. Não se iluda com falsas promessas de amigos.

Palpite do dia: 82, 37 e 91.

Cor do dia: vermelho.

Leão

Os assuntos de família vão trazer preocupação, mas não se afobe. Dê um tempo que tudo vai se resolver. Não substime as pessoas que lhe dão conselhos. Hpje, a fé e a positividade devem prevalecer, então, mantenha o seu astral leve e pense em coisas boas. No amor, estão previstos reencontros e chances de maior entrosamento. Na saúde, cuidado com os pés.

Palpite do dia: 92, 74 e 02.

Cor do dia: verde.

Virgem

Alguma coisa que esperava pode não acontecer hoje como um emprego, uma promoção, uma aprovação em concurso, ganhos em sorteios, jogos e competições. Alguns aborrecimentos podem acontecer no trabalho, mas serão passageiros. Valorize mais os amigos e lhes dê crédito. O dia pede para curtir mais sua casa e seu cantinho. No romance, você e a pessoa que ama vão se entender melhor.

Palpite do dia: 12, 75 e 48.

Cor do dia: azul-vivo.

Libra

A terça lhe reserva surpresas e situações repentinas que nem esperava. Isto pode ocorrer no convívio com amigos, colegas, irmãos e pessoas da intimidade. Grande poder criativo no trabalho. No amor, indo devagar e sempre será bom. Evite palavra e ação agressiva. Alguns reveses financeiros, mas nada que saia de seu controle. Dinamismo e agitação na vida social com boas chances de fazer novas amizades. Cuide da coluna.

Palpite do dia: 94, 31 e 76.

Cor do dia: preto.

Escorpião

É bom que evite críticas e ironias na convivência do dia a dia. Exponha seus pontos de vista com firmeza, sem precisar magoar as pessoas, sem palavras duras ou desrespeitosas. Aproxime-se de amigos e irmãos, parentes e íntimos. Setor amoroso em alta. Motivação maior em relação a produtividade profissional, capacidade de realizar as tarefas com disposição e sucesso. A residência pode lhe rexigir reparos ou consertos, faça o que precisa logo!

Palpite do dia: 77, 86 e 32.

Cor do dia: roxo.

Sagitário

Evite exagerar em despesas com festas, passeios, diversões e entretenimento. Talvez precise do dinheiro para algo mais necessário. Mesmo assim, desfrute vida social e se comunique com os amigos, com os quais se diverte muito, sempre. Enconttros amorosos intensos e felicidade conjugal se casada. Não se pronuncie em questões delicadas em família, a não ser que esteja diretamente envolvida. Saúde em alta.

Palpite do dia: 15, 87 e 69.

Cor do dia: verde-claro.

Capricórnio

Alguma coisa muito boa pode acontecer na vida profissional. Acredite nos velhos projetos e nos trabalhos em andamento. Eles vão se tornar realidade. Pode viajar, se comunicar com pessoas de longe, negociar ou esclarecer dúvidas. Reencontro no amor será possível, em breve. Momento i.eal para receber apoio ou ajuda de pessoas próximas ou familiares. Saiba como solicitar. Na saúde, cuide dos nervos, talvez esteja agitada demais.

Palpite do dia: 34, 88 e 43.

Cor do dia: lilás.

Aquário

A terça sinaliza que se trabalha com parentes ou tem sociedade eles vão exigir muito de você. Os mais velhos podem se mostrar dependentes, talvez por motivo de saúde. Convém verificar a segurança de sua casa e ter cuidado com gás ou eletricidade. Poderá contar com os amigos nas dificuldes. Na área sentimental, terá a compreensão e ajuda do seu par. Agora se está só, um amor antigo pode dar as caras.

Palpite do dia: 35, 71 e 62.

Cor do dia: laranja.

Peixes

O Sol está entrando na sua primeira casa astral, colocando você em destaque e na liderança. Mesmo assim, é preciso ter calma e paciência para superar as mudanças e transformações que vai enfrentar hoje. Evite o mau humor. A vida amorosa vai evoluir para melhor e terá mais intimidade com seu par. Para quem está solteiro, os astros avisam que sua simpatia e generosidade atrairão romances. Deve pintar algumas oscilações com sua saúde.

Palpite do dia: 18, 81 e 00.

Cor do dia: vinho.