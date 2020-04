HORÓSCOPO Confira a previsão do seu horóscopo para esta terça-feira Descubra o que os astros revelam para você

28 ABR 2020 - 06h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Nem sempre é possível trabalhar com algo que te coloca em destaque, mas o importante é fazer boas conexões e os aplausos virão. A família pode dar suporte, acolhendo e comemorando seus momentos de sucesso. Na paquera, você sabe o que quer, e essa posição firme pode espantar admiradores(as). Se tiver compromisso, evite dar ouvido a fofocas: confie mais no(a) companheiro(a) e seja sempre transparente.

Palpite do dia: 01, 19 e 73.

Cor do dia: laranja.



Touro (21/04 a 20/05)

Na vida profissional, seu pensamento estará mais objetivo e prático, focando na melhor forma de o seu trabalho ser mais produtivo. A paquera pode rolar em ambientes virtuais e você atrairá pessoas amorosas. No amor, aproveite a energia de Mercúrio em seu signo, que favorece a comunicação calma e direta, e estabeleça prioridades na sua relação conjugal. Com desejos ardentes, você e seu par vão fazer a cama trepidar.

Palpite do dia: 74, 56 e 47.

Cor do dia: prata.



Gêmeos (21/05 a 20/06)

Muitas ideias originais e talvez até sonhos premonitórios ocorrerão por esses dias. Fique atento(a) no trabalho para promessas feitas apenas na palavra, pois poderão não se cumprir. Na paquera, você está bastante sensual e atraente, podendo chamar a atenção de um crush nas redes sociais ou aplicativos de namoro. Então, mire o alvo e jogue seu charme Na relação a dois, o momento é de guardar dinheiro para um objetivo comum. Sexo rotineiro com preliminares.

Palpite do dia: 39, 66 e 93.

Cor do dia: roxo.



Câncer (21/06 a 21/07)

Os setores favorecidos hoje são administração, relações humanas, psicoterapia e profissões que lidem com números. Na paquera, talvez um(a) ex ressuscite e volte a mandar mensagens, mas aquela paixão secreta pode também se declarar. Se já tiver encontrado sua cara-metade, aproveite a sintonia entre Vênus e Marte e solte, sem preconceitos, seu desejo. Tente algo diferente, como um lugar novo da casa para transar.

Palpite do dia: 94, 04 e 85.

Cor do dia: bege.



Leão (22/07 a 22/08)

Por mais que queira ficar sossegado(a) no trabalho, hoje o dia será bem agitado. Talvez precise lidar com clientes descontentes. Mantenha a calma Vá com cuidado na paquera, evitando se entregar demais logo nos primeiros contatos com o crush. Apesar de a noite pedir reflexão e silêncio, a conversa com o(a) companheiro(a) é sempre bem-vinda, acompanhada de carinhos, uma bebida especial e massagem nas costas.

Palpite do dia: 50, 95 e 41.

Cor do dia: azul-marinho.



Virgem (23/08 a 22/09)

No trabalho, poderá obter a colaboração de colegas no serviço e atuar com diplomacia na resolução de conflitos. Além disso, os astros indicam possibilidade de se destacar em disputas e concursos. Na paquera, quando menos se espera, poderá conhecer sua próxima paixão. No amor, não dê ouvidos a fofocas que possam interferir em seu relacionamento. No sexo, palavras ao pé do ouvido vão despertar seus desejos.

Palpite do dia: 15, 06 e 60.

Cor do dia: rosa.



Libra (23/09 a 22/10)

Coloque o coração no seu trabalho e a recompensa financeira poderá chegar mais rapidamente. Em casa, descarte o desnecessário, doe roupas e objetos. Na paquera, você está sendo notado(a). No amor, o momento é de expansão no romance, que poderá ser incrementado com comemorações e até uma segunda lua-de-mel.

Palpite do dia: 70, 88 e 07.

Cor do dia: branco.



Escorpião (23/10 a 21/11)

Momento excelente para fazer acordos pessoais ou profissionais. Divulgue seu trabalho, principalmente se atuar diretamente com clientes. Os astros avisam que você poderá retomar o contato com amigos do passado e que pode taté pintar um clima de paquera com um deles. Se estiver em um relacionamento, ouça melhor o(a) parceiro(a), buscando compreender o que ele(a) tem a dizer e pedir. O sexo pede meia-luz, lençóis macios e muito carinho.

Palpite do dia: 35, 26 e 71.

Cor do dia: preto.



Sagitário (22/11 a 21/12)

Redefina suas estratégias profissionais, gastando menos tempo para executar as tarefas. Que tal fazer um curso ligado à sua profissão? Namoros iniciados hoje podem ter comunicação fluente e afinidade de ideias, evoluindo para compromisso em breve. No amor, transparência é a palavra-chave para que sua união se firme. A intimidade deve ser em todas as áreas, e não apenas na cama.

Palpite do dia: 45, 99 e 36.

Cor do dia: vermelho.



Capricórnio (22/12 a 20/01)

Gerencie seus talentos e recursos, direcionando sua criatividade para a atuação profissional. Sua atenção estará voltada para o bem-estar dos outros. Na paquera, sua principal arma será dizer exatamente o que a outra pessoa precisa ouvir. Também pode oferecer ajuda para resolver os problemas dela. O clima não poderia ser melhor na vida a dois, com paixão, carícias, gentileza e acolhimento.

Palpite do dia: 37, 64 e 82.

Cor do dia: vermelho.



Aquário (21/01 a 19/02)

Procure aprimorar as tarefas que realiza automaticamente, colocando toda a sua atenção nelas. Isso vai inovar o modo de executá-las. Na paquera, o crush que você busca deve ser alegre sem ser imaturo, e atencioso sem sufocar. Talvez o encontre nos momentos de folga do trabalho, nas redes sociais ou aplicativos de namoro. No amor, o dia favorece programas caseiros: você e seu bem podem se arriscar na cozinha e assistir a um filminho depois. Que tal?

Palpite do dia: 47, 20 e 83.

Cor do dia: branco.



Peixes (20/02 a 20/03)

Evite tomar decisões importantes no seu emprego, pois a impulsividade pode prejudicar seu desempenho. Funções que agreguem fornecimento de dados e pesquisas pela internet estão favorecidas. Na paquera, poderá conhecer alguém carinhoso(a) e que pensa em compromisso sério. Caso já viva uma relação estável, estará focado(a) na cumplicidade do casal, que acompanha troca de confidências.

Palpite do dia: 93, 66 e 39.

Cor do dia: azul-vivo.