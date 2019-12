HORÓSCOPO Confira a previsão do seu horóscopo para este sábado Descubra o que os astros revelam para você

28 DEZ 2019 - 06h:00 Por Redação

Áries

A Lua convida a um encontro com os amigos para se divertir. Pode se encantar por alguém que desperte seus desejos. Reserve um tempinho para traçar e organizar objetivos. As finanças vão bem. Palpites: 53, 80 e 62. Cor: verde-escuro.

Touro

Você está sendo notado(a) por seu charme e seu jeito honesto de lidar com as pessoas. Se puder, saia, mas aposte em um lugar diferente. A união pede comprometimento e sentimentos profundos. Palpites: 18, 72 e 54. Cor: vinho.

Gêmeos

Você quer leveza, mas ainda há pendências a terminar antes do ano acabar, para começar 2020 livre. Se for fazer prova, aquela última revisão ajudará nos resultados. Seu novo amor pode vir de longe. Palpites: 55, 64 e 73. Cor: amarelo.

Câncer

A Lua estimula o desapego às mágoas do passado. Deixe para trás as pessoas que te machucaram. Confie no seu(ua) parceiro(a) e seja também apoio para que os planos do seu bem se tornem reais. Palpites: 11, 20 e 92. Cor: creme.

Leão

O dia pode ter surpresas e mudanças de planos. Não se irrite com isso, deixe fluir e seja flexível para se adaptar. Nesse agito, pode se ver numa conversa com alguém interessante e engatar uma paquera. Palpites: 48, 03 e 39. Cor: amarelo.

Virgem

Aproveite o dia para visitar pessoas queridas. Se não puder, mande alguma mensagem ou telefone. Na relação, podem fazer um jantar juntinhos e aproveitar o clima de cumplicidade no quarto depois. Palpites: 67, 85 e 22. Cor: branco.

Libra

Os astros favorecem hoje a sorte no amor e nas finanças. Poderá gastar com algo que deseje, seja um passeio, objeto e até alguma comida especial. Na relação, seu amor estará reconhecendo seu valor. Palpites: 14, 32 e 50. Cor: vinho.

Escorpião

Talvez você não curta o sentimentalismo desse período, mas é tempo de bondade e de se aproximar da família. Se fizer um passeio a pé, pode se encantar por alguém que esteja só, admirando algo. Palpites: 42, 33 e 69. Cor: azul-claro.

Sagitário

Certeza interior que mostra qual caminho seguir pode ser também utilizada para aconselhar os amigos próximos. O relacionamento conjugal pode trazer à tona o lado mais espiritual de cada um. Palpites: 97, 70 e 61. Cor: lilás.

Capricórnio

A lua traz a atenção para o real valor das amizades e do autovalor. Essa sensação de empoderamento poderá se refletir no relacionamento conjugal, liberando-o(a) para exercitar sua sexualidade e liberdade. Palpites: 26, 44 e 17. Cor: vinho.

Aquário

Nesse período você sente uma necessidade de um mergulho interior, mas bem ao jeito aquariano com seus rituais diferentes. Poderá ver o que está por trás de seus sentimentos em relação a(o) parceira(o). Palpites: 18, 72 e 63. Cor: vermelho.

Peixes

Dedique o dia para meditar, relaxar e cuidar da beleza. O programa com o cônjuge pode ser um jantar fora, mas a Lua pede terminar a noite em um encontro íntimo e privado, com muito carinho envolvido. Palpites: 82, 64 e 10. Cor: vermelho.