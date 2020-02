HORÓSCOPO Confira a previsão do seu horóscopo para este sábado Descubra o que os astros revelam para você

1 FEV 2020 - 06h:00 Por Redação

Áries



A Lua Crescente favorece os investimentos e impulsiona as suas metas futuras e profissionais. É um dia ótimo para planejar e olhar para os recursos materiais com dedicação e consciência das possibilidades existentes.

Touro

A Lua Crescente dá destaque aos seus interesses e pede de você uma ação construtiva para realizar os seus planos, principalmente em relação a estudos, viagens e campo filosófico. Os resultados dependem de suas ações e de uma visão mais ampla das situações que o cercam.

Gêmeos

A Lua Crescente abre as suas percepções sobre suas necessidades emocionais, garantindo maior consciência dos bloqueios que impedem o seu progresso. É um dia para olhar para dentro e tomar decisões conscientes em relação aos recursos materiais.

Câncer

É um dia ótimo para interagir com os amigos e colocar os planos em prática com pessoas que compartilham as mesmas ideias. O dia favorece as relações sociais, amplia os contatos e favorece o relacionamento amoroso.

Leão

A Lua Crescente indica as possibilidades existentes no campo profissional e o ajuda a liderar os planos futuros. É um excelente dia para promover o trabalho e interagir com a rotina de uma forma construtiva.

Virgem

A Lua Crescente amplia o seu campo de visão e mexe com as crenças limitantes. É momento de “mudar a cabeça” para que possa evoluir e crescer na proporção que lhe é de direito. O céu pede de você autodesenvolvimento e atuação filosófica.

Libra

A Lua Crescente que você encare as mudanças em família com o propósito de resolver: partilhas, heranças, pensão, aposentadoria e utilização dos recursos compartilhados. Busque desenvolver o desapego.

Escorpião

A Lua Crescente pede que você se coloque no lugar do “outro” para obter boas soluções. É preciso expressar aquilo em que acredita com uma pessoa significativa para a experiência atual. O céu colabora com comunicação, viagens e estudos.

Sagitário

A Lua Crescente ativa as oportunidades profissionais, principalmente com foco na rotina e relações com os colaboradores. O céu lhe dá condições de crescer e progredir, entretanto tenha atenção com os conflitos emocionais.

Capricórnio

A Lua Crescente ativa as relações de afetos com os filhos e no campo amoroso. Você está em vias de perceber o seu valor e de atingir o reconhecimento que almeja. É preciso se colocar à disposição da vida para que as coisas boas aconteçam.

Aquário

A Lua Crescente ativa as relações familiares e traz foco para possíveis resoluções para o imóvel. Você está em condições de perceber os aspectos emocionais inseridos na experiência e de tomar decisões congruentes.

Peixes

A Lua Crescente ativa a comunicação e traz à tona possíveis reuniões, contatos e informações pertinentes para o momento. É um dia positivo para expressar o que pensa e acredita com pessoas do seu convívio ou parentes. Mas é necessário buscar o equilíbrio emocional