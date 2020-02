HORÓSCOPO Confira a previsão do seu horóscopo para este sábado Descubra o que os astros revelam para você

8 FEV 2020 - 06h:00 Por Redação

Áries

Áries, os astros pedem que você não subestime seus talentos e recomendam que invista em seu aperfeiçoamento: faça um ou termine aquele curso que começou há tempos. Além disso, não deixe nada pela metade e procure terminar tudo o que iniciar. Hoje você poderá receber um convite ou presente inesperado. É possível que assuntos de intimidade surjam em uma roda de amigos, porém, tenha cuidado com o que vai falar sobre sua vida pessoal. No amor, promessas de muitas alegrias e desejo de maior liberdade e independência. Mas atenção: evite a impulvidade e brigas por infantilidade.

Palpite do dia: 78, 51 e 24.

Cor do dia: rosa.

Touro

Promessa de ótimo para a vida financeira e profissional, com abertura nas atividades e entrada de algum pequeno recurso. Na vida pessoal, os astros recomendam que você atenda primeiro suas necessidades, assim conseguirá ajudar quem precisa. Além disso, não misture assuntos materiais com afetivos. Na saúde, foque nas atividades ao ar livre, exercite-se! No amor, lembre-se de que a possessividade é inimiga da paz, por isso, dê mais espaço para quem ama e também não seja tão exigente com quem está ao seu lado.

Palpite do dia: 07, 79 e 16.

Cor do dia: amarelo.

Gêmeos

O dia exigirá dedicação e maior concentração em suas atividades: se organize melhor e tenha cuidado para não perder objetos pessoais. Além disso, faça uma coisa de cada vez e não se sobrecarregue. No campo das finanças, fique atento, Gêmeos, porque a saída de dinheiro poderá ser superior à entrada: tenha cautela nos gastos. Os astros avisam ainda que é melhor manter segredo sobre seus planos porque falar deles é criar condições de atrapalhar o andamento de seus objetivos. No amor, paixão em alta, mas não caia na armadilha de cometer erros passados.

Palpite do dia: 98, 35 e 44.

Cor do dia: verde-escuro.

Câncer

Câncer, hoje sua intuição está afiadíssima. Que tal se arriscar em uma atividade diferente? Quem está procurando emprego, aproveite do prestígio que terá com quem é patrão, tem cargo superior ou autoridade e peça os favores que precisar. Os astros avisam que sua liderança é indiscutível. Na saúde, mais atenção e cuidados, especialmente com relação aos dentes. No campo familiar, promessa de maior com os pais: se tivé-los por perto, procure ouvi-los. No amor, atenção: ele está escapando das suas mãos, recupere-o.

Palpite do dia: 54, 18 e 36.

Cor do dia: vermelho.

Leão

A Lua entrou em seu signo, mas isso não significa, necessariamente, boas notícias. Os astros indicam que podem rolar contratempos na vida financeira e eles correm o risco de levar a atrasos em pagamentos. Antes de comprar qualquer coisa, troque ideias com alguém mais experiente. Além disso, os assuntos de família estarão meio complicados, mas se você souber levar os idosos na base da paciência e do respeito, muita coisa será decidida a seu favor. Hoje, não desperdice tempo e nem esforços com pessoas que te aborrecem. No amor, promessas de grandes atrações e ciúme.

Palpite do dia: 37, 82 e 73.

Cor do dia: amarelo.

Virgem

Os astros avisam que este será um sábado de resoluções e muitas coisas serão esclarecidas. Você vai vencer impasses anteriores e derrotar a má intenção de inimigos ocultos ou declarados. Além disso, notícias agradáveis de longe chegarão até você. Não negue apoio a quem precisa e saiba servir com humildade: você só terá a ganhar. No amor, pondere para ser mais feliz. O sábado promete convites para sair mais à noite: se produza e invista mais em sua sensualidade.

Palpite do dia: 11, 38 e 74.

Cor do dia: laranja.

Libra

Tudo lhe parecerá mais claro e mais definido. As dúvidas e incertezas no trabalho estão desaparecendo e indo embora. Agora é traçar suas metas e seus rumos, para que possa colocar as coisas nos trilhos novamente. Reate velhos laços de amor, se estiverem estremecidos. Recomece, se dê uma nova chance. No trabalho, priorize o necessário para não se sobrecarregar. A grana não vai deixar de pintar. Tenha mais fé!

Palpite do dia: 39, 21 e 48.

Cor do dia: roxo.

Escorpião

O dia exige dedicação e organização, o que não é tarefa difícil para seu signo, que aprecia tudo em ordem. Aproveite, isole-se um pouco e armazene energias. Pode ser por meio da fé, da meditação e até mesmo da oração. O dia está favorável também para estudar e fazer autoanálise e um balanço de sua vida. Os astros recomendam ainda cuidado com os gastos neste fim de semana. No amor, conte com a pessoa amada. Se estiver só, esteja pronto (a) para novas experiências.

Palpite do dia: 85, 76 e 67.

Cor do dia: laranja.

Sagitário

Neste sábado, os astros pedem que você foque seus esforços na organização de sua casa e elimine o que é supérfluo. Também recuse a tentação de gastar mais do que deve. Na vida pessoal, aproveite, pois você estará cercado (a) de pessoas que lhe estimam e que tudo fazem para lhe ajudar, te colocando em posição privilegiada. Porém, não leve a sério as promessas e bajulações de gente próxima na parte da manhã. No amor, astral de alegria e satisfação, especialmente à noite. Se estiver só, os astros favorecem as paqueras.

Palpite do dia: 05, 59 e 95.

Cor do dia: azul-marinho.

Capricórnio

Na parte da tarde, os caminhos devem se abrir para questões de trabalho. Muitas chances devem aparecer, então, tenha atenção para não desperdicá-las. Nas finanças, o dinheiro pode vir de modo inesperado. Para hoje, os astros recomendam ainda atenção à falta de comunicação com as pessoas, que pode atrapalhar seus planos. Para o fim do dia, uma visita pode lhe deixar muito feliz. Na família, o dia está propíxio para acertos de pendências. No amor, o período da noite promete muita surpresa positiva e provas de amor e de sinceridade por parte de quem te ama.

Palpite do dia: 51, 33 e 69.

Cor do dia: roxo.

Aquário

No trabalho, a recomendação dos astros é que você procure se conscientizar das responsabilidades e dê o melhor para conseguir uma posição melhor na profissão que exerce. Se se esforçar e se dedicar, deve colher os frutos em breve. Na vida financeira, não espere facilidade em negociações ou compras e evite se comprometer se não tem certeza de que pode honrar esses compromissos. A espiritualidade está ao seu lado. No amor, tenha em mente que a atração não é tudo: é preciso solidariedade também.

Palpite do dia: 97, 70 e 25.

Cor do dia: branco.

Peixes

Peixes, os astros avisam que manter uma boa comunicação com as pessoas e investir em novas amizades pode mudar o rumo das coisas para melhor. Além disso, sugerem que você procure um amigo e troque ideias com ele para abrir a mente. No trabalho, siga mais sua intuição e aproveite as oportunidades que surgirem. Além disso, evite tratar os problemas de forma emocional demais. Saúde estável. No amor, tenha calma e paciência: dias melhores hão de vir.

Palpite do dia: 17, 08 e 98.

Cor do dia: verde-água.