Confira a previsão do seu horóscopo para este sábado

HORÓSCOPO

22 FEV 2020 - 06h:00 Por Redação

Áries

Hoje é dia de folia, se divirta e aproveite a tarde para descansar. Não espere dos outros gratidão, você precisa apenas sentir que fez o que precisava fazer. A força da Lua não é muito positiva e coloca uma mulher para criar problemas por meio de fofocas. Mas os astros avisam que pode realizar seus planos, mesmo em clima desfavorável. Você vai acabar vencendo os contrários e triunfando. Na saúde, evite desgastes com problemas que são pequenos.

Palpite do dia: 47, 20 e 92.

Cor do dia: prata.

Touro

Evite tumultos e aglomerações. Hoje não é você quem vai dar as cartas. Mas a liderança e sucesso se farão sentir no convívio com a família, os parentes de um modo geral, bem como junto a amigos. Verifique se tudo está correndo bem na sua casa em matéria de conforto. Faça gastos comedidos e cuidade com a perda de documnentos. Atenção a excessos na bebida. No amor, fortaleça os velhos laços.

Palpite do dia: 12, 39 e 30.

Cor do dia: dourado.

Gêmeos

Faça um balanço nas finanças e verifique o que é que dispõe neste momento para não sair do orçamento e levar uma vida equilibrada. Zele pelo seu crédito e pelo sua confiança. Bom dia para progredir e prosperar profissionalmente. Em casa, não se obrigue a resolver tudo e mantenha o respeito para ter o mesmo. O amor está em alta, apesar do ciúme. Sua simpatia promoverá a aproximação de pessoas distantes.

Palpite do dia: 13, 94 e 22.

Cor do dia: lilás.

Câncer

No trabalho, aproxime-se de colegas que têm os mesmos objetivos que você e procure unir esforços. Embora o desejo de tentar algo diferente e arriscado possa crescer, é preciso pensar duas vezes para não ter prejuízo por conta de uma atitude impulsiva. Programa com os amigos tem tudo para ser divertido. Valorize o que você e a pessoa amada têm em comum. A turma pode dar uma ajuda se busca um novo amor.

Palpite do dia: 95, 14 e 05.

Cor do dia: preto.

Leão

O dia tem tudo para ser leve e descontraído. Saia, se divirta, não fique lamentando por questões fora de seu alcance. Muitas surpresas boas e visitas inesperadas que podem acabar enfeitando o seu dia. Ideias originais e criativas que tiver devem ser aproveitadas no trabalho. Associe-se a pessoas inteligentes e de boa vontade. Ambos podem ganhar um bom dinheiro. Na vida a dois, terá ajuda e colaboração de seu par.

Palpite do dia: 78, 87 e 96.

Cor do dia: amarelo.

Virgem

As divergências e discussões podem se transformar num diálogo produtivo e útil. Mude o tom da conversa e tire proveito da situação com inteligência. Festas, diversões e passeios serão mais gratificantes na parte da noite. As relações sentimentais também. O trabalho se concentrará em casa, procure adiantar o que precisa. Pode ocorrer retorno de amizades que até então estavam afastadas. Confie mais na espiritualidade.

Palpite do dia: 79, 43 e 61.

Cor do dia: pink.

Libra

Esta é a sua hora de servir, de ajudar, de colaborar e de dar algo mais de si. Mas haverá compensações. O mundo gira e as situações se transformam sempre. Temos que girar junto e fazer o bem para não ficarmos para trás. Esta é a ordem natural. No trabalho, garantia de sucesso e destaque por sua dedicação e empenho. Melhorias financeiras estão previstas. No amor, tendência a um distanciamento, respeite o tempo da sua cara-metade.

Palpite do dia: 62, 35 e 26.

Cor do dia: prata.

Escorpião

Divida responsabilidades e afazeres com a pessoa amada. Também é um bom dia para conversar com o par, com pessoas em quem confia ou que possui interesses em comum com você. É preciso esclarecer dúvidas resolver pendências ou mal-entendidos, assim, será postivo para todos. A criatividade está em alta, aproveite para explorar seus talentos no emprego. Cuidado com dinheiro emprestado se espera receber. No lar, o entrosamento será maior com seus familiares.

Palpite do dia: 90, 00 e 18.

Cor do dia: pink.

Sagitário

Sob as estrelas, neste sábado o coração sentirá uma saudade do passado. Desejo de voltar atrás e recomeçar tudo bem diferente, com outra postura e por outros caminhos. É sempre tempo de recuperar o tempo perdido ou mal usado. Converse sobre estas coisas com a pessoa amada ou o cônjuge. Atenção a distração ou descuido com os afazeres, evite se sobrecarregar com várias coisas. A circulação nas pernas exigirá atenção.

Palpite do dia: 19, 46 e 01.

Cor do dia: amarelo.

Capricórnio

O maior sufoco e dificuldades já estão passando. Você vai encontrar amigos e parceiros à altura dos seus sentimentos e das suas intenções. Deixe que tudo deslanche naturalmente e sem encanações. A situação financeira pode melhorar também. Amor muito bem-sucedido. Se está só, pode entrar em contato com ex. Em casa, procure manter a ordem e jogue fora o que não serve. Saúde regular.

Palpite do dia: 83, 11 e 47.

Cor do dia: prata.

Aquário

As estrelas avisam que há sinais de progresso. As coisas estão mudando para melhor, muito embora os resultados financeiros possam demorar um pouco ainda. As sementes e a sorte já foram lançadas. Agora é esperar com otimismo. Tenha discrição em seus comentários na vida social. No amor, tudo o que merecer será conseguido. Esteja receptivo(a) a novas experiências e não desista de quem ama. Momento para descansar e colocar a cabeça no lugar.

Palpite do dia: 84, 57 e 93.

Cor do dia: lilás.

Peixes

Os astros pedem que olhe para frente e espere. Você terá a oportunidade de sair do sufoco e dos apertos financeiros através de rendimentos extras ou de novas propostas de trabalho. O amor na sua vida está se transformando, evoluindo e vai chegar onde quer. Não se sinta mal ao tomar certas decisões importantes em família, às vezes é preciso tomar a frente em algumas situações, desde que faça isso com calma e pensando sempre em todos.

Palpite do dia: 31, 58 e 13.

Cor do dia: vermelho.