HORÓSCOPO Confira a previsão do seu horóscopo para este sábado Descubra o que os astros revelam para você

21 MAR 2020 - 06h:00 Por Redação

Áries

Os astros alertam que você não deve confiar demais nos outros, por isso, evite desabafar com qualquer pessoa para não ter aborrecimentos mais tarde. No trabalho, guarde seus projetos a sete chaves e fique longe de fofocas. Aproveite o tempo livre para se isolar um pouco e pensar na vida. A vida amorosa pede discrição e privacidade. Melhore o diálogo na união e esclareça as dúvidas para vencer o ciúme.

Palpite do dia: 74, 56 e 38.

Cor do dia: prata.

Touro

Você vai esbanjar criatividade e pode ter ideias incríveis hoje. Por isso, a dica dos astros é: anote tudo que vier à sua mente, pois uma dessas ideias pode mudar o seu futuro. O céu anuncia ainda que você terá muita facilidade para interagir com as pessoas e trabalhar em equipe será uma ótima opção. Ótima sintonia com os amigos: aceite convites e coloque o papo em dia. No amor, pode até pintar um clima com alguém da galera. Se já tem par, a união promete companheirismo total.

Palpite do dia: 30, 84 e 57.

Cor do dia: creme.

Gêmeos

Os astros vão revelar o lado mais ambicioso do seu signo e você fará o que estiver ao seu alcance para alcançar o sucesso, seja no trabalho ou na vida pessoal. Bom dia para expor seus projetos e negociar melhorias com os chefes. Cuidar da aparência também será prazeroso. No amor, você será exigente e saberá muito bem o que quer. Conte seus projetos e faça planos com seu bem.

Palpite do dia: 94, 04 e 49.

Cor do dia: verde-escuro.

Câncer

Ótimo astral para viajar e encontrar pessoas que estão distantes. Se não pode ir até elas, tente pelo menos fazer contato para matar a saudade e colocar o papo em dia. Boa fase também para quem quer se dedicar a estudos e concursos: terá muita facilidade para aprender e memorizar informações. No amor, apostar em programas diferentes pode render boas paqueras ou estimular o romance: saia da rotina!

Palpite do dia: 41, 50 e 05.

Cor do dia: azul.

Leão

Lua e Mercúrio vão acentuar a sua intuição, por isso, confie em seus instintos ao tomar decisões importantes. Será mais fácil desapegar de coisas, pessoas e emoções que não cabem mais na sua vida: não tenha medo das mudanças, liberte-se! Na paixão, sua sensualidade está no auge e vai ser fácil envolver quem deseja. União em crise vai se firmar ou romper de vez: converse!

Palpite do dia: 06, 33 e 87.

Cor do dia: rosa.

Virgem

O céu estimula as alianças e você pode firmar uma parceria ou sociedade bem vantajosa neste sábado. No trabalho, verá que a união faz a força, por isso, some forças com os colegas e valorize a troca de ideias para ir mais longe. Sua vida amorosa recebe boas vibrações: sinal verde para se declarar, pedir alguém em namoro ou até falar em casamento. Quem já tem par, a união promete sintonia de corpo, mente e alma.

Palpite do dia: 79, 34 e 88.

Cor do dia: branco.

Libra

Você está mais racional hoje e vai cumprir suas tarefas com muito mais objetividade e rapidez. No trabalho, bom momento para resolver qualquer pendência e deixar o serviço em dia. Mas tome o cuidado de reservar um tempo para cuidar melhor da sua saúde e alimentação: mude hábitos para ter uma vida mais saudável. Nos assuntos do coração, atração por colega pode surpreender. No romance, terá prazer em ajudar seu bem. Quebre a rotina no sexo.

Palpite do dia: 53, 35 e 71.

Cor do dia: preto.

Escorpião

Se depender do estímulo astral, você vai tirar o sábado para curtir a vida e se divertir. Seu entusiasmo será contagiante e todos vão querer a sua companhia. No trabalho, use a criatividade e a simpatia para resolver qualquer situação. No amor, se está livre, aceite convites para festas e encontros, puxe papo e, se achar a pessoa certa, declare-se! Sintonia deliciosa a dois. Divirtam-se e namorem muito.

Palpite do dia: 90, 45 e 00.

Cor do dia: vinho.

Sagitário

Ficar em casa e curtir a família fará muito bem ao seu astral. Se você está de folga, que tal reunir os parentes e colocar o papo em dia? No trabalho, procure se dedicar às tarefas que já domina e sabe que faz bem. Quem procura um novo amor vai preferir se aproximar de alguém que já conhece, um colega, amigo ou vizinho. Na vida a dois, rever fotos e relembrar bons momentos vai ser bom.

Palpite do dia: 55, 28 e 19.

Cor do dia: amarelo.

Capricórnio

Os astros vão acentuar seu lado extrovertido e comunicativo. No trabalho, vai se sentir mais à vontade para expor suas opiniões e pode até negociar melhorias com os chefes. Depois, experimente fazer contato com quem não vê há algum tempo. Coloque o papo em dia! Mais solto (a) nas paqueras, puxe papo com quem quer conquistar. Sintonia deliciosa na união. Renda-se ao romantismo.

Palpite do dia: 56, 74 e 83.

Cor do dia: lilás.

Aquário

O céu incentivará você a cuidar melhor das finanças e você pode se preocupar mais com o futuro e querer garantir seu pé-de-meia. Uma boa dica dos astros é pensar em coisas criativas, úteis e práticas que possa fazer para ganhar dinheiro. Pode, inclusive, lucrar com algo que adora fazer como passatempo. No amor, quem está livre vai querer um bem para chamar de seu e não deve se interessar por aventuras. Na união, cuide do par, sem cobranças.

Palpite do dia: 57, 75 e 66.

Cor do dia: marrom.

Peixes

Você vai notar que será mais fácil dialogar e explicar seus pontos de vista hoje. No trabalho, vai sentir mais segurança para expor suas ideias, dar opiniões e sugestões. Na paquera, dê espaço para aproximações e converse bastante para ver se o crush realmente é quem você procura. Se já achou a sua alma gêmea, conversar e falar do seu dia a dia será um prazer. Mas saiba ouvir também, ok?

Palpite do dia: 31, 94 e 85.

Cor do dia: branco.