HORÓSCOPO Confira as previsões do seu horóscopo para esta quarta-feira

1 ABR 2020 - 06h:12 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

A energia astral de hoje está disponível para você cuidar do seu cantinho, organizar a casa e concluir tarefas pendentes. Se busca oportunidades na vida profissional, fique de antena ligada, pois uma porta poderá se abrir. O período da manhã pode reservar alguns desafios nas primeiras horas por causa de um aspecto tenso entre o Sol e a Lua, mas depois tudo deve entrar nos eixos. Terá momentos de clareza sobre quais decisões tomar na vida pessoal e há boas chances de iniciar um projeto ou atividade. Contatos favorecidos na paixão. Pode se envolver com alguém que partilhe os mesmos ideais. Se tem um amor, você e seu par vão focar mais na estabilidade da relação e nas coisas que podem construir juntos. Sentimentos profundos afloram durante o sexo.

Palpite do dia: 91, 10 e 37.

Cor do dia: laranja.

Touro (21/04 a 20/05)

Convém começar o dia e o mês com um pouco mais de foco em seus interesses e explorar a paciência do seu signo para melhorar as relações pessoais. Ruidos e atritos na comunicação podem acontecer na parte da manhã, exigindo que demonstre mais discrição e jogo de cintura. Se já tiver um plano de carreira ou projeto definido, siga em frente rumo ao objetivo. Os resultados poderão vir a médio prazo. Talvez precise aperfeiçoar sua forma de se expressar, buscar novos aprendizados e ajudar alguém do seu convívio. Tarde e noite harmoniosas e bons momentos nos contatos sociais. Nos assuntos do coração, colega de estudos ou de trabalho poderá despertar seu interesse. A dois, o relacionamento conjugal se torna mais intenso, porém, não caia na tentação de controlar o seu par.

Palpite do dia: 29, 47 e 74.

Cor do dia: prata.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Criatividade é seu ponto forte e hoje algumas ideias inspiradas podem ser canalizadas para seu trabalho, favorecendo seu crescimento. Todavia, terá que ajustar o foco e se concentrar melhor em suas atividades - evite perder tempo com preocupações infundadas nas primeiras horas do dia e priorize os projetos que dependam só de você. A Lua entra na fase Crescente em sua Casa da Fortuna e coloca os assuntos materiais em evidência, só que o momento não é indicado para compras por impulso. Procure poupar e guarde seu dinheiro para realizar um sonho. Na paixão, há possibilidade de começar um namoro que pode te complementar, envolvendo-se com alguém que tem potencial para ser sua alma gêmea. Na união, sinal de alerta: há risco de rolar uma discussão com o mozão, mas ouça o que o par tem a dizer com o coração aberto e disposição para aparar arestas.

Palpite do dia: 66, 30 e 75.

Cor do dia: roxo.

Câncer (21/06 a 21/07)

A Lua circula em seu signo, mas se desentende com o Sol nas primeiras horas do dia e pede mais atenção com as oscilações de humor e os sentimentos exacerbados. Há risco de se magoar por qualquer coisinha logo cedo - evite ficar de mimimi. Por outro lado, vai se dar bem se equilibrar o lado emocional com o racional. Profissionalmente, procure uma atividade que proporcione prazer, mas que também enriqueça seu currículo. Concentre-se nas decisões que favoreçam seu aperfeiçoamento, foque nos estudos e na aquisição de informações que ajudem a expandir seus horizontes. Na vida amorosa, há chance de se aproximar de alguém que conhece e admira: um possível affair tem possibilidade de se aprofundar. No romance, hoje a ênfase é para o prazer e a troca de carinho. Noite agradável e acolhedora com o par.

Palpite do dia: 40, 85 e 76.

Cor do dia: bege.

Leão (22/07 a 22/08)

Hoje é o Dia da Mentira, mas seu signo estará interessado na verdade. Seu jeito tende a ficar mais seletivo e exigente, só não convém dar margem para cismas nas primeiras horas da manhã. Você não chegará a lugar algum desconfiando de tudo e de todos. Mas as coisas mudam e melhoram ao longo desta quarta-feira. Novas alianças e parcerias poderão trazer bons estímulos, ainda mais em sua profissão. Poderá atrair colaboradores eficientes. Cuide de sua saúde e concentre-se em dietas saudáveis: fuja das alternativas rigorosas e restritivas. Na paixão, afinidades de gostos e ideias podem intensificar o clima de atração com alguém capaz de preencher seus anseios. Se vive um relacionamento, há sinal de novidades, mudança de hábitos e cooperação com o par. Sexo excelente, ainda mais se der asas à imaginação.

Palpite do dia: 95, 05 e 86.

Cor do dia: azul-marinho.

Virgem (23/08 a 22/09)

O dia começa tenso e a Lua Crescente hostiliza o Sol, recomendando cautela com comentários e conversas. Ressentimentos podem surgir com alguém do seu convívio, mas o astral melhora e se afirma com o correr das horas. Há indicação de boas vibrações para cuidar dos seus planos à tarde e oportunidade para semear seus objetivos profissionais. Momento para fazer fluir ideais que congregam pessoas, atividades para fazer em grupo, bem como ajudar em determinados assuntos da comunidade. Busque opiniões e apoio alheio para prosseguir com seus projetos. No amor, talvez seja a hora de colocar um ponto final naquele envolvimento que não evolui: olhe mais ao redor e conscientize-se de que a fila anda. Quem tem um par pode aproveitar uma uma fase mais sentimental a dois e curtir o clima de romantismo.

Palpite do dia: 87, 78 e 69.

Cor do dia: rosa.

Libra (23/09 a 22/10)

Os relacionamentos sempre ocupam papel relevante na vida libriana e hoje não será diferente, mas convém ir devagar com o andor e agir com mais tolerância para não se indispor com gente que estima nas primeiras horas da manhã. Ao longo do dia, sua atenção estará voltada para o seu desempenho profissional e você poderá organizar tudo detalhadamente. Dedique um pouco mais de tempo aos cuidados com seu corpo e sua saúde, exercitando-se regularmente. Momento positivo para paquera, mas deixe as coisas caminharem no seu próprio tempo, especialmente neste período que demanda mais cuidado e atenção por conta do coronavírus. Um clima de paixão deve reacender a chama no relacionamento conjugal, só não convém tocar em assuntos profissionais do par. Valorize a privacidade e saboreie a intimidade. Sexo com tempo para curtir a pessoa amada.

Palpite do dia: 70, 25 e 52.

Cor do dia: branco.

Escorpião (23/10 a 21/11)

A Lua cresce em sua Casa 9 e convida você a respirar outros ares. Mas tenha calma e mais leveza nas primeiras horas do dia, evitando precipitações: não será a hora de apressar o curso dos acontecimentos. No decorrer dessa quarta, é provável que suas funções e atividades levem você a se abrir mais e se relacionar com pessoas fora de seu círculo íntimo, mesmo que de forma virtual. Respire fundo, procure reciclar seus contatos e permita-se viver novas experiências. Nos momentos de lazer, há belas chances de fazer o que mais gosta e, de quebra, acabar se surpreendendo com alguém que pode despertar emoções intensas. Há tendência de se deixar levar por uma paixão romântica. Se estiver casado(a), saia da rotina e busque novas formas de agradar a pessoa amada. O desejo pode ser despertado através de toques, carícias e massagens.

Palpite do dia: 53, 71 e 80.

Cor do dia: preto.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Altos e baixos podem marcar presença até a metade da manhã e a dica das estrelas é fazer tudo com um pouco mais de tranquilidade: não se afobe nem tente resolver as coisas em um só tempo. Um ligeiro descompasso entre Sol e Lua pede que exija menos de você e confie mais em seus talentos. Embora fique em conflito nas primeiras horas do dia, o Sol ariano levanta a bola da sua criatividade e realça os seus dons naturais. No período da tarde, os astros favorecem o trabalho em casa ou atividades em áreas ligadas à família, decoração e imóveis. Nos assuntos afetivos, poderá tomar a iniciativa e convidar quem paquera para sair. Se tem um par, que tal fazer uma surpresinha para o mozão? O efeito de uma atitude carinhosa ou um presentinho inesperado vai reverberar e repercutir positivamente em sua união. Sexo com leveza, conversa e humor.

Palpite do dia: 45, 18 e 72.

Cor do dia: vermelho.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

O ambiente doméstico pode ficar um tanto tumultuado no início do dia e vai exigir uma dose extra de resiliência e compreensão. Tente se colocar no lugar dos outros e entender as coisas pela ótica alheia: é hora de exercitar sua empatia. Aos poucos, o astral engata e o dia deve transcorrer sem problemas. Momento positivo no setor profissional e com várias oportunidades surgindo, mas cabe a você ficar de antena ligada para saber como melhor aproveitá-las. À tarde, sua mente está ágil, desperta e aberta para novos aprendizados. Leituras, escritos e estudos em alta. Paixão com novidades: há grandes chances de começar um amor com sabor de aventura. Na união, vai conviver com emoções mais afloradas e movimentadas. Talvez queira conversar com o(a) companheiro(a) sobre temas que afetam tanto o casal quanto a família próxima. Sexo com pegada.

Palpite do dia: 46, 10 e 37.

Cor do dia: vermelho.

Aquário (21/01 a 19/02)

Se a palavra é de prata, o silêncio é de ouro! Comece o dia com o firme propósito de se resguardar e evite espalhar seus interesses aos quatro ventos. A Lua Crescente fica em conflito com o Sol e essa influência pode te deixar vulnerável à exposição, sobretudo na parte da manhã. Guarde as novidades sobre seu trabalho a sete chaves, divulgando apenas quando já estiverem concretizadas. Poderá receber ajuda de terceiros, inclusive de pessoas que desconhece, apenas por ter sido indicado(a) através de amigos em comum. Setor afetivo movimentado, podendo até ser alvo do interesse de mais de uma pessoa: o coração aquariano talvez enfrente alguns dilemas. A dois, fique de olho para não deixar a monotonia tomar conta. Por melhor que esteja o relacionamento conjugal, não permita que a rotina se instale.

Palpite do dia: 92, 20 e 29.

Cor do dia: branco.

Peixes (20/02 a 20/03)

A Lua muda de fase e ingressa no ciclo Crescente às 7h23 e essa transição acontece bem no seu paraíso astral. A notícia é excelente, mas como rola um climão com o Sol nas primeiras horas do dia, convém ajustar o foco. Evite gastar com bobagens e não se iluda muito com as aparências. No período da tarde, Mercúrio ativo no seu signo favorece a usar mais a razão que a emoção. Pode se destacar com suas iniciativas, principalmente nos assuntos relacionados ao trabalho. Mas evite transferir seu poder para os outros. Assuma seu lugar no mundo e orgulhe-se dos seus feitos. No amor, poderá seduzir alguém com sua conversa inteligente e capacidade de ouvir. Se tem um parceiro(a), o momento é indicado para fazer planos para o casal, incluindo passeios e uma temporada em um lugar bem romântico. Sexo intenso e prazeroso.

Palpite do dia: 39, 75 e 93.

Cor do dia: azul-vivo.