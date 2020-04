HORÓSCOPO Confira as previsões do seu horóscopo para esta quarta-feira Saiba o que os astros reservam para você nesta temporada de Áries

8 ABR 2020 - 05h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

O dia será de altos e baixos e a melhor forma de lidar com as instabilidades será exercitar sua tolerância e seu jogo de cintura. A Lua Cheia se desentende com Plutão, Saturno e Júpiter, pedindo cautela extra com os contatos, compromissos e as parcerias profissionais. É possível que você se depare com pressões e exigências, mas saiba o momento de exercer sua autoridade e o momento de buscar o caminho da conciliação. Não deixe de defender seus interesses e assumir o espaço que lhe cabe, mas aja com sabedoria, paciência e evite atritos com quem convive e trabalha. O diálogo será um grande aliado hoje. No amor, alguém próximo, talvez até colega do serviço, poderá se apaixonar pela forma como você se comunica. O relacionamento conjugal deve melhorar ainda mais se você der a devida atenção aos assuntos que envolvem o futuro do casal.

Palpite do dia: 89, 53 e 26.

Cor do dia: preto.

Touro (21/04 a 20/05)

As estrelas estão agitadas nesta quarta-feira e convém você se apoiar na prudência do seu signo, sobretudo ao lidar com as demandas do serviço nos períodos da manhã e da tarde. É que a Lua troca energias negativas com vários astros antes de concluir o trânsito por sua 6ª Casa, o que pode te deixar mais tenso(a) do que o normal. Evite se estressar e cuide do seu bem-estar. Ainda bem que a sua capacidade de trabalho estará ampliada pela força da fase Cheia e você terá pique para manter o foco nas prioridades. Porém, não é o momento de testar seus próprios limites nem se sobrecarregar. Do contrário, o cansaço pode bater pesado. Se puder, aproveite para fazer exames e checar a saúde. À noite, há chance de encontrar alguém que tem os mesmos sonhos que você e deve mexer com seu coração. No relacionamento conjugal, pequenos ajustes favorecem o entendimento e a intimidade a dois. Clima intenso na cama.

Palpite do dia: 99, 36 e 54.

Cor do dia: creme.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

A Lua Cheia em seu paraíso astral coloca seu signo em evidência, fortalece sua autoestima e faz a sua criatividade florescer. Essa influência até poderia se estender ao trabalho e às finanças, mas vários aspectos de conflito fluem hoje envolvendo a energia lunar e convém você ir devagar com o andor para não se deparar com aborrecimentos. Evite gastos desnecessários, atente-se para o vencimento de contas e procure agir com mais diplomacia nos contatos pessoais, ainda mais com parentes e com a pessoa amada. A noitinha, a Lua ingressa em Escorpião e traz à tona seu lado dedicado na união, mas, ainda assim, fique esperto(a) para não se mostrar exigente demais com o par. Se está sem um amor, pode se surpreender com alguém que encontra sempre, colega de trabalho ou contatinho no ambiente de estudos. Sexo pode ser marcado por troca de confidências, juras e de conversas.

Palpite do dia: 01, 46 e 91.

Cor do dia: rosa-escuro.

Câncer (21/06 a 21/07)

Mercúrio forma aspecto exato e positivo com Júpiter, anunciando novos horizontes, aprendizados e contatos proveitosos, inclusive no emprego. Embora esteja tensa hoje, a forte energia da Lua Cheia ilumina a sua imagem pública e profissional. Há possibilidade de brilhar por trabalhos de sua autoria, só não misture assuntos do lar com os interesses do serviço. Deixe os problemas familiares fora do ambiente de trabalho para não comprometer seu rendimento. Na paixão, boas novas chegam à noite, quando a Lua começará a brilhar em seu paraíso astral. Em uma situação inesperada, você pode se surpreender com alguém lhe paquerando. Se tem um par, pode estar em fechamento de um ciclo em seu relacionamento conjugal e tudo indica que algo melhor surgirá para tomar o lugar. O sexo deve esquentar, ainda mais se rolar em um lugar diferente.

Palpite do dia: 20, 83 e 02.

Cor do dia: branco.

Leão (22/07 a 22/08)

A mente está ágil e as ideias surgem como inspiração. Existe a possibilidade de entrar em choque com parceiros de trabalho, mas se ficar atento(a) poderá evitar. A Lua cheia energiza a área da comunicação, dos estudos e contato com parentes próximos. No meio dessa agitação poderá encontrar uma paixão. Se tiver um(a) companheiro(a), prepare um passeio surpresa para o próximo feriado.

Palpite do dia: 21, 48 e 75.

Cor do dia: azul-vivo.

Virgem (23/08 a 22/09)

Dia produtivo no trabalho, conseguindo se focar nos detalhes. Poderá obter colaboração dos colegas de trabalho para executar suas funções. O setor das finanças recebe a energia da Lua cheia, entretanto ela pede contenção nos gastos supérfluos. Chances de iniciar namoro com alguém responsável e generoso. Casados(as) contarão com ajuda do par na organização das tarefas de casa.

Palpite do dia: 67, 49 e 04.

Cor do dia: cinza.

Libra (23/09 a 22/10)

A Lua cheia deixa você mais energizado(a) e ligeiramente impulsivo(a), pedindo autonomia também no setor profissional. Você pode estar precisando de uma folga da família, concentrando-se mais em suas questões pessoais. Na área afetiva pode haver uma necessidade de se valorizar mais dentro da relação conjugal. A paquera pode acontecer em eventos familiares ou com colegas de estudos.

Palpite do dia: 86, 23 e 95.

Cor do dia: amarelo.

Escorpião (23/10 a 21/11)

O setor de trabalho favorece as funções exercidas 24 horas por dia e profissionais da área de saúde física e mental. A energia da Lua cheia traz foco para a organização das tarefas rotineiras. Alerta amarelo para os cuidados com a alimentação. Poderá sentir forte atração física por alguém já conhecido. Casados(as) podem estar vivendo um momento de muita conversa produtiva com o par.

Palpite do dia: 78, 87 e 33.

Cor do dia: azul-claro.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Boas perspectivas para quem trabalha com vendas, publicidade e imóveis. Sua capacidade de negociação está ativada. A Lua cheia pode mostrar falhas em um projeto a executar futuramente, e poderá refazê-lo de forma melhor. Poderá desistir de um(a) paquera por sentir-se controlado(a). O relacionamento conjugal está em fase de expansão, a conversa flui e o amor se fortalece.

Palpite do dia: 70, 97 e 43.

Cor do dia: lilás.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Dia super produtivo no trabalho, aliando sua força natural com a energia da Lua cheia que está nesse setor. Poderá ter algum tipo de reconhecimento profissional, exercendo uma liderança natural. Chances de iniciar namoro com alguém alegre e simpático. O cônjuge pode se ressentir de sua excessiva dedicação ao trabalho. Contorne isso preparando ou comprando a comida que ele(a) gosta.

Palpite do dia: 80, 44 e 89.

Cor do dia: verde-escuro.

Aquário (21/01 a 19/02)

Fique atento(a) no trabalho pois tanto pode receber ajuda de pessoas nos bastidores, quanto os invejosos de plantão podem tentar puxar o tapete. A Lua cheia traz a possibilidade de novos aprendizados e viagens culturais. Namoros iniciados hoje podem se firmar rapidamente em compromisso. Procure trazer para o casamento, em conversas, elementos e lembranças de quando se apaixonaram.

Palpite do dia: 99, 72 e 36.

Cor do dia: vinho.

Peixes (20/02 a 20/03)

Use toda sua inspiração para criar novas formas de fazer o mesmo trabalho, trazendo prazer em tudo que fizer. A proposta da Lua cheia é essa: buscar novas soluções criativas. Ela também pede para organizar suas finanças. Se entrar uma paixão agora, ela trará um novo sentido à sua vida. Casados(as) podem estar experimentando uma nova fase na relação, com maior companheirismo.

Palpite do dia: 55, 73 e 64.

Cor do dia: amarelo.