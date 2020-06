HORÓSCOPO Confira as previsões do seu horóscopo para esta quarta-feira Saiba as previsões dos astros para este dia 17 de junho

17 JUN 2020 - 05h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

As estrelas anunciam uma boa fase para os seus interesses materiais e hoje as coisas devem fluir de acordo com as suas expectativas. Além de abrir o dia em conjunção com Urano, a Lua dá um rolê em sua Casa da Fortuna e troca likes com Mercúrio, incentivando você a explorar seu tino comercial e sua habilidade para negociar. Há chance de ganhar uma grana inesperada ou ter uma ideia revolucionária para ganhar dinheiro. Pode ser algo para fazer em casa ou com a família. Aliás, essa quarta promete ser muito positiva para cuidar dos assuntos do seu lar: um clima de entendimento vai rolar com a turma de casa e vocês podem encontrar ótimas soluções para os probleminhas. Agora, vai aí o meu alerta para as suas finanças, já que a grana também pode sair do seu bolso com a mesma facilidade – segure a onda e controle os gastos. Na paixão, tende a dar mais valor à lealdade e segurança. Mostre o que quer, só não seja exigente demais ou pode assustar o crush.

Palpite do dia: 10, 55 e 82.

Cor do dia: vermelho.

Touro (21/04 a 20/05)

Se depender das energias astrais que estão concentradas no seu signo, o momento é pra lá de indicado para focar em suas ambições. Lua e Urano te fazem companhia, impulsionando sua vontade de melhorar de vida e progredir. Você terá pique extra para lutar com unhas e dentes para conseguir o que deseja. Explore a determinação que é a sua marca registrada para atingir suas metas ou colocar em prática um projeto para o futuro. Só cuidado para não se indispor com o mundo para isso: controle a rebeldia e resolva tudo com diálogo. E quem entra em cena para dar apoio e fortalecer seu bom papo é Mercúrio. O astro da comunicação troca likes com a Lua, que hoje brilha especialmente para você, incentivando a lapidar sua capacidade de expressão. Amizades ganham estímulos e coversas descontraídas podem abrir caminho para a paquera. A dois, abuse da sua simpatia e do seu carinho com o love: fará seu bem se sentir nas nuvens.

Palpite do dia: 83, 92 e 02.

Cor do dia: creme.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Ei, Gêmeos, eu vejo aqui que você vai trabalhar com... sono e com vontade de ir embora. Pois é, meus consagrados, vencer a preguiça pode ser um desafio para você no comecinho do dia. Com a Lua e Urano concentrados no signo anterior ao seu, não vai ser fácil espantar a apatia, mas não te falta habilidade para dar a volta por cima nem versatilidade para buscar estímulos. Tente deixar as preocupações de lado e se concentrar em suas ambições. Isso deve estimular você a sacudir a poeira e encarar os desafios. Da metade da manhã em diante, vai sentir mais ânimo para tudo. Lua e Mercúrio formam um belo sextil, inspirando sua intuição criativa e fertilidade mental. Eles prometem um período positivo para mexer os seus pauzinhos, sobretudo se deseja melhorar as finanças. Pode ter boas ideias para ganhar dinheiro: confie nos seus insights e no seu sexto sentido. Nos assuntos sentimentais, o astral vai oscilar. Talvez queira dar um tempo para repensar suas prioridades ou prefira manter uma relação em segredo. Já com seu love, é hora de abrir o coração e compartilhar seus sonhos.

Palpite do dia: 93, 66 e 57.

Cor do dia: dourado.

Câncer (21/06 a 21/07)

Quarta-feira é o dia da semana regido por Mercúrio e hoje o planeta da comunicação vai ocupar papel destacado em seu Horóscopo. Brilhando em seu signo, o astro troca likes e segredinhos com a Lua, favorecendo suas esperanças e seus ideais. Você vai esbanjar habilidade para se expressar, pode convencer os outros em dois tempos e conseguir aliados importantes para os seus projetos. Se tem atividades em equipe planejadas, deve receber apoio de colegas e podem resolver questões importantes juntos: um clima de camaradagem e cooperação está no ar. Trocar ideias vai estimular a sua criatividade e pode render boas soluções no trabalho. Na paixão, tudo indica que vai fazer sucesso nas redes sociais, pode receber convites para novas amizades e conhecer gente bem bacana. É hora de envolver o crush com seu bom papo ou conversar mais com a pessoa amada, se tem um love. A dois, aposte no companheirismo.

Palpite do dia: 40, 13 e 31.

Cor do dia: cinza.

Leão (22/07 a 22/08)

Brilhar e conquistar o seu lugar ao sol é um desejo genuíno do seu signo e hoje essa vai motivar você a dar o seu melhor na vida profissional, explorando suas competências e seu potencial no serviço. A Lua segue seu rolê no ponto mais alto do seu Horóscopo e ainda troca likes com Mercúrio, iluminando seus talentos e até alguns dons ocultos que poderá descobrir ao botar a mão na massa e realizar seu trabalho. É a hora certa para aplicar as múltiplas habilidades que possui nas suas tarefas e mostrar do que é capaz, ainda mais se vislumbra uma boa oportunidade de sucesso. Seus instintos estão tinindo hoje e podem apontar caminhos prósperos em seu horizonte. No campo sentimental, vai querer caprichar no visual e conquistar alguém que realmente valha a pena. Se já achou sua cara-metade, bom momento para trocar confidências e fazer planos para o futuro com o love.

Palpite do dia: 23, 05 e 50.

Cor do dia: preto.

Virgem (23/08 a 22/09)

Você vai mostrar muito interesse, curiosidade e vontade de crescer no trabalho. Os astros vão jogar no seu time e prometem um dia muito produtivo para focar em suas aspirações profissionais, portanto, chegou a hora de se aperfeiçoar. Lua e Mercúrio formam excelente aspecto e revelam: o momento é propício para aprimorar seus conhecimentos, suas técnicas e aprender coisas novas que ajudem a expandir seus horizontes. Invista em tudo que possa contribuir para melhorar o seu currículo ou abrir novas portas para a sua carreira. Bons ventos também sopram a favor dos seus relacionamentos. Notícias de alguém que está longe deve trazer alegrias. Na paixão, pode se interessar por alguém que tem ideias parecidas com as suas e descobrir deliciosas afinidades será um incentivo a mais para a conquista. Na união, a sintonia com o seu love será ainda maior. Planejem o futuro a dois.

Palpite do dia: 60, 42 e 15.

Cor do dia: verde.

Libra (23/09 a 22/10)

Seu dia pode ser cheio de imprevistos e alterações, mas os astros sugerem que até as viradas mais inesperadas vão trazer coisas positivas para você. A Lua se movimenta em sua Casa 8, soma forças com Urano e troca likes com Mercúrio, indicando que transformações e mudanças repentinas podem acontecer na rota de alguns interesses. Mas esses astros são sinal verde para dar novo rumo à carreira ou em algo que há tempos deseja modificar. O momento também é indicado para mudar radicalmente o visual e sua criatividade e bom gosto serão grandes aliados nessa missão. Vale até testar um novo corte ou cor nos cabelos. Nos assuntos do coração, sua sensualidade sobe de patamar e fica irresistível. Tanto carisma e seducência podem render uma atração arrebatadora. Na relação a dois, que tal experimentar posições e estímulos novos na intimidade com o mozão?

Palpite do dia: 88, 25 e 34.

Cor do dia: verde-claro.

Escorpião (23/10 a 21/11)

A Lua prossegue no lado oposto do seu Horóscopo em companhia de Urano e ainda troca vibes poderosas e positivas com Mercúrio, incentivando suas relações pessoais e profissionais. Unir-se aos outros pode deixar o seu dia mais produtivo e você pode alcançar conquistas importantes ao somar forças com quem tem objetivos em comum, especialmente no trabalho. Parcerias e alianças com os colegas pode ser o melhor caminho para atingir metas que sejam benéficas para todos. O céu protege os interesses partilhados e garante motivação extra numa equipe ou sociedade. Na paixão, algo mais firme e promissor pode rolar. Há chance de engatar romance com alguém de outra cidade ou uma pessoa com ideias muito parecidas com as suas. Se já tem seu par, controle a sua rebeldia e aposte no fortalecimento da vida a dois: o momento pede harmonia, apoio mútuo conciliação.

Palpite do dia: 44, 71 e 53.

Cor do dia: marrom.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Cenário astral favorável para centrar forças no trabalho e colocar as atividades em dia. A Lua percorre sua Casa 6 e troca likes com Mercúrio, incentivando seu signo a pegar firme no serviço e vencer os desafios. Você vai mostrar entusiasmo e determinação em dobro, além de esbanjar habilidade para resolver imprevistos. Terá muita perseverança e disposição para cumprir suas tarefas e uma capacidade incrível de improvisar e solucionar problemas. Só não exagere na tentativa de dar conta de tudo para não se sobrecarregar e afetar sua vitalidade física. Pense no seu bem-estar e reserve um tempo para cuidar da saúde e descansar, afinal quem não precisa recarregar as energias? Na paquera, atração por colega será maior e pode render uma aproximação, mesmo pelas redes sociais. Na união, você e o par podem tomar decisões importantes juntos.

Palpite do dia: 27, 72 e 81.

Cor do dia: pink.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

As estrelas estão de ótimo humor, vão levantar o seu astral e darão entusiasmo em dobro para você encarar qualquer desafio. A Lua brilha em seu paraíso e ainda forma aspecto superpositivo com Mercúrio, apontando um momento de sucesso, conquistas e alta produtividade. Seu jeito estará mais confiante e seus argumentos mais convincentes. O pensamento positivo será um grande aliado nesta quarta e pode te levar mais longe. No trabalho, os astros garantem que saberá explorar seu carisma e criatividade para se destacar em suas tarefas. Também vai se entender muito bem com as pessoas e pode fazer parcerias importantes com quem tem propósitos parecidos com os seus. Nos assuntos do coração, você tem tudo para arrasar. As paqueras prometem surpresas e uma paixão novinha em folha pode rolar. Na união, clima descontraído, prazeroso e boas conversas com seu love. Divirtam-se juntos.

Palpite do dia: 73, 37 e 46.

Cor do dia: amarelo.

Aquário (21/01 a 19/02)

Assuntos domésticos e relacionados aos parentes próximos terão prioridade para você hoje. O aviso é da Lua, que continua circulando no fundo do céu em seu Horóscopo e ainda vai fazer ângulo harmônico com Mercúrio. Essas energias virão de encomenda para você encaminhar e solucionar qualquer assunto em seu lar. Você pode tomar a frente para resolver alguns problemas de rotina ou realizar algumas mudanças benéficas em casa. No lado profissional, tudo indica que vai usar sua experiência e criatividade para atender as demandas do serviço e sua fertilidade mental estará em alta: terá ideias incríveis e modernas. Se está trabalhando em esquema de home office, o dia será dos mais produtivos. Na paixão, as estrelas estimulam a se envolver com alguém que já está integrado à família. Na união, é o momento de buscar mais privacidade com seu par. Curtam o ninho de amor.

Palpite do dia: 65, 47 e 11.

Cor do dia: prata.

Peixes (20/02 a 20/03)

Se depender das influências que chegam do céu, você terá um dia perfeito sem defeitos. A Lua dá um rolê em sua Casa 3 e troca likes com Mercúrio em seu paraíso, deixando seu signo ainda mais simpático, receptivo e sociável. Com o astral mais leve, vai mostrar um jeito comunicativo, encantador e animado, cativando e contagiando as pessoas que fazem parte do seu dia a dia, mesmo que os contatos estejam ocorrendo à distância. Sua imaginação pisciana estará com a corda a toda e você terá muita facilidade para defender suas ideias. Também vai negociar e pechinchar com muita lábia e pode fazer ótimos acordos ou vendas. Quem busca um novo amor vai usar todo seu chame e poder de sedução para se aproximar de quem deseja. No romance, é hora de declarar sentimentos e cobrir sua alma gêmea de carinho: o mozão vai se render completamente aos seus encantos.

Palpite do dia: 84, 93 e 66.

Cor do dia: roxo.