SORTE OU REVÉS? Confira as previsões do seu horóscopo para esta quarta-feira Às quartas usamos rosa e ficamos sabendo as previsões para a temporada de Câncer

24 JUN 2020 - 06h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

O dia pode começar um pouco tenso por causa da briguinha da Lua com Urano no meio da madrugada e convém acordar com um pouco mais de paciência. Mas isso logo vai perder força e o dia promete ser bem positivo para o seu signo. Seguindo o rolê no seu paraíso astral, a Lua garante uma dose extra de sorte e entusiasmo para você. No trabalho, terá mais chances de conseguir o que quer se explorar sua simpatia e seus dons criativos, que estarão elevados. Hoje você pode até se dar bem em jogos e sorteios, então, arrisque os seus palpites. Só não convém exagerar nos gastos, ou correrá o risco de acabar com o bolso vazio e ainda levar uma surra dos boletos, portanto, controle as despesas com pulso firme. Na paixão, o período tem tudo para agradar e as estrelas indicam sucesso garantido nas paqueras e no romance. Use e abuse do seu charme para envolver o crush. Só não deixe o ciúme atrapalhar.

Palpite do dia: 17, 35 e 26.

Cor do dia: marrom.

Touro (21/04 a 20/05)

A Lua treta com Urano, que continua a leeeenta caminhada pelo seu signo, indicando altos e baixos logo no início dessa quarta-feira. Isso significa que você pode ter imprevistos em casa ou conflitos com a família. Controle a impaciência para resolver as coisas da melhor maneira possível e evite fazer a afrontosa e ter atitudes rebeldes, pois as coisas devem melhorar no decorrer do dia. No trabalho, pode retomar um antigo projeto ou se destacar por algo que sabe fazer superbem – confie em suas habilidades. Serviço extra que fizer em seu cantinho tem tudo para render à tarde. Netuno, que geralmente ilumina e protege as suas amizades, entra em movimento retrógrado, pedindo cautela em suas relações sociais: decepções podem rolar. Na paixão, quem está livre pode sentir saudade de um ex e deixar as paqueras em segundo plano hoje. Já na vida a dois, um programa caseiro será muito bem-vindo.

Palpite do dia: 81, 90 e 72.

Cor do dia: pink.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Nem tudo pode fluir como você espera nas primeiras horas do dia, culpa da Lua e de Urano, que se estranham no céu durante a madrugada. Convém adotar a calma como lema, escolher bem as palavras para não arranjar atritos e não deixar que a negatividade alheia chegue perto. Além disso, recomendo tomar seu paracetaloka direitinho. Mas esse astral nervosinho logo se dissipará e as coisas vão caminhar bem pro seu lado. Sua agilidade mental e esperteza serão grandes aliadas e seu jeito comunicativo fará o maior sucesso hoje. No trabalho, será mais fácil defender suas opiniões, fazer acordos, divulgar seus serviços, produtos e lidar com vendas, principalmente online. Só convém ficar longe de fofocas e conversas inúteis, pois pode ter aborrecimentos. Na paixão, há sinal de muita paquera nas redes sociais e papos superdescontraídos. Boas conversas também vão favorecer o romance: aproveite para esclarecer dúvidas e espantar a insegurança.

Palpite do dia: 55, 73 e 28.

Cor do dia: amarelo.

Câncer (21/06 a 21/07)

Tensões podem marcar presença no início do dia e convém pegar mais leve para não se estressar logo cedo. A Lua se estranha com Urano e revela que talvez precise rever alguns planos, sobretudo se envolvem suas finanças. Fique de olho nos gastos e administre bem seus recursos. Os astros também avisam que é melhor não misturar dinheiro com amizade nesta fase, seja para pedir socorro ou socorrer alguém. Agora, tirando esse alerta, as coisas devem fluir bem ao longo do dia, ainda mais a partir da metade da manhã. Você pode ter ótimas ideias para aumentar seus ganhos. Só convém se empenhar mais nos estudos: Netuno fica retrógrado e aponta mais risco de distrações. Nos assuntos afetivos, você vai investir numa relação estável que traga segurança ao seu coração. Na vida a dois, converse abertamente e deixe claro o que quer ao seu love, mas sem exagerar nas cobranças.

Palpite do dia: 83, 11 e 65.

Cor do dia: prata.

Leão (22/07 a 22/08)

Seu lado confiante e decidido dá as cartas hoje e você vai lutar com muita determinação pelos seus objetivos. Com a Lua em seu signo, você não medirá esforços para se destacar no trabalho e batalhar pelo que quer. Porém, será preciso ter mais jogo de cintura nas primeiras horas, quando rola uma treta da Lua com Urano. Cuidado para não exagerar e acabar batendo de frente com seus chefes: controle a rebeldia e a teimosia para não brigar e ter de buscar sua dignidade no lixo depois. Mas as coisas devem fluir melhor no decorrer do dia e você terá mais facilidade para resolver o que for preciso. Sua criatividade e espírito de liderança vão brilhar à tarde. Nas finanças, Netuno retrógrado pede atenção extra com situações arriscadas – não se aventure no que desconhece. Na paquera, os ventos sopram a seu favor e você pode conquistar o crush com seu charme e sua beleza. Se tem um love, é o momento de conciliar e respeitar as diferenças.

Palpite do dia: 57, 12 e 48.

Cor do dia: roxo.

Virgem (23/08 a 22/09)

A Lua segue o rolê no signo anterior ao seu, o famoso inferno astral, e também se estranha com Urano logo cedinho, pedindo para você pegar mais leve na teimosia, melhorar o humor e não se indispor com quem pensa diferente. Hoje, o desejo de fugir de barulho falará mais alto e a recomendação é trabalhar no sossego do seu canto, de preferência sem ninguém por perto. Terá que se esforçar mais para se concentrar e cumprir as tarefas. Respeite seus limites para não prejudicar sua saúde. Netuno, que começa a se mover ao contrário, também pode deixar as coisas um pouco confusas nos seus relacionamentos: aja com paciência, compreensão e coloque tudo às claras, se surgir algum mal-entendido. Na paixão, quem está livre pode sentir vontade de se envolver num romance secreto: avalie os prós e contras. Na vida a dois, um pouco de privacidade fará bem ao casal. Reforce a confiança com seu mozão.

Palpite do dia: 49, 31 e 58.

Cor do dia: branco.

Libra (23/09 a 22/10)

Explore a diplomacia que herdou do seu signo e levante da cama com um pouco mais de paciência. O recado é da Lua, que se desentende com Urano e traz vibes tensas para o seu Horóscopo. O dia pode começar com contratempos para seus interesses e um astral nervosinho nas amizades e parcerias. Procure ter mais jogo de cintura ou pode cortar relações com alguém próximo. Uma boa dica é buscar mais liberdade e autonomia para fazer as suas coisas, sem depender muito dos outros. Pode chegar mais rápido aos seus objetivos. À tarde e à noite, as coisas vão fluir melhor. Mas, ainda assim, Netuno retrógrado recomenda mais zelo e atenção com a saúde: cuide com mais carinho do seu organismo. No lado amoroso, atração por alguém da turma tende a aumentar e pode balançar seu coração. No romance, você vai querer mais companheirismo. Desejos ardentes na intimidade.

Palpite do dia: 32, 41 e 50.

Cor do dia: azul-marinho.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Quem trabalha em equipe ou sociedade pode enfrentar alguns conflitos com os parceiros nesta quarta, ainda mais se agir de forma autoritária, querendo impor as suas vontades e opiniões. A Lua percorre sua Casa 10 e treta com Urano no começo do dia, espalhando um astral rebelde e provocando irritação. É preciso saber negociar e ceder para conciliar seus interesses com os dos outros. Em contrapartida, as coisas devem caminhar melhor depois do almoço e você terá mais traquejo para lidar com as adversidades. Tarde oportuna para agilizar seus interesses e batalhar por suas ambições profissionais. Na paixão, seu carisma vai impressionar e atrair admiradores, mas cuidado para não assustar o crush com sua força e determinação. Netuno, que entra em movimento retrógrado, recomenda cautela com ilusões na paquera. No romance, não tente mandar em tudo, pegue leve para se entender numa boa com sua cara-metade.

Palpite do dia: 33, 87 e 60.

Cor do dia: rosa.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Você pode se irritar um pouco com os compromissos de rotina, ainda mais se tiver que fazer sempre a mesma coisa. Quem cutuca sua rebeldia com vara curta é a Lua, que começa o dia mal-humorada e briga com Urano, deixando seu signo com pavio curto e impaciente. Sua natureza é aventureira e você precisa de novos estímulos, mas se não tem condições de sair, viajar e fazer uma porção de coisas fora de casa, o negócio é se adaptar. Que tal fazer cursos online e abrir seus horizontes através de contatos virtuais com outros interesses e pessoas? Vai valer a pena. Tarde produtiva nos estudos. No amor, as afinidades contarão mais pontos para você. Conheça bem o crush antes de se envolver. Há sinal de atração e sintonia com alguém de Leão ou Áries. Na união, deixe assuntos polêmicos para outro dia e opte por uma atividade que você e seu love gostam de fazer juntos.

Palpite do dia: 07, 61 e 43.

Cor do dia: branco.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

O dia pode começar meio fracassado e nem tudo terá a clareza e agilidade que deseja. A Lua se estranha com Urano, sinal de que pode se ver às voltas com sensações de insatisfação ou irritação. Mas as coisas devem fluir melhor a partir da metade da manhã e você conseguirá se concentrar bem em seus interesses. Hoje a Lua incentivará a se libertar de todo tipo de “peso morto”. Bom momento para rever seus arquivos, pertences e descartar o que não usa mais. Ou para deixar maus hábitos para trás e adotar uma rotina mais saudável, que beneficie sua saúde e qualidade de vida. O período ainda é oportuno para mudar algumas coisas a seu favor. Só não arrisque seu dinheiro em negócios incertos. Netuno retrógrado também aconselha a não cair na conversa de quem não inspirar muita confiança se não quiser fazer papel de trouxa. No amor, seu charme e sensualidade estarão em alta e você pode aguardar boas surpresas, seja na paquera ou na vida a dois. Invista na sedução.

Palpite do dia: 98, 08 e 71.

Cor do dia: preto.

Aquário (21/01 a 19/02)

O astral tende a ficar tenso nas primeiras horas do dia e seu lado rebelde pode vir à tona, principalmente no lar. Culpa do aspecto arrastado que a Lua vai fazer com Urano logo no inicio desta quarta-feira. Quem trabalha com parentes ou precisa resolver assuntos domésticos com familiares corre mais risco de enfrentar conflitos. Preze pela parceria e controle as suas reações, evitando climas de competição com quem convive. Lembre-se de que é a união que faz a força. Já à tarde, as coisas devem fluir melhor e você vai ficar numa boa com o pessoal de casa. Porém, Netuno retrógrado recomenda mais cautela com as finanças a partir de hoje: cuidado para não comprar algo pela aparência e se arrepender. No amor, a Lua abre caminhos para quem está em busca da sua alma gêmea. Vida a dois terá um total de zero defeitos: você e seu love estarão em harmonia. Só não deixe a família interferir demais.

Palpite do dia: 09, 27 e 00.

Cor do dia: vermelho.

Peixes (20/02 a 20/03)

Tensões da Lua com Urano em plena madrugada podem repercutir no astral das primeiras horas do dia e convém você ligar suas antenas! Evite julgamentos precipitados e procure ter cuidado com mal-entendidos. Convém pensar duas vezes antes de falar algo impetuosamente, pois pode revelar um segredo sem querer, discutir com alguém ou se envolver em fofocas. Esclareça as situações o quanto antes. Mas o clima melhora ao longo do dia e você vai se dedicar aos seus deveres com todo empenho: vai cumprir suas tarefas com muita disciplina e organização. Todavia, ouça também o recado de Netuno, seu regente, que fica retrógrado a partir de hoje, trazendo tendência a enganos e ilusões: seja mais realista e não sonhe tão alto com o que está fora do seu alcance. Na paixão, quem está só vai preferir se envolver com quem já conhece. No romance, apoie os projetos do par e envolvam-se mais nos planos um do outro.

Palpite do dia: 46, 01 e 19.

Cor do dia: laranja.