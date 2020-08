LEÃO Confira as previsões do seu horóscopo para esta quarta-feira Saiba o que os astros revelam para você neste sol de Leão

12 AGO 2020 - 05h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)



Ei, Áries, será que hoje os humilhados serão exaltados? A Lua em trígono com Saturno sugere sim! Seus esforços podem ser recompensados no trabalho e sua dedicação pode render uma boa comissão, um bônus ou talvez até uma promoção acompanhada de aumento no salário. É pra glorificar de pé, hein?! Você também pode aumentar seus ganhos ao assumir novas responsabilidades, talvez até um segundo emprego. No fim da manhã, a Lua entrará na sua Casa 3 e ajudará você a se comunicar melhor com o mundo. Será mais fácil convencer as pessoas, defender suas ideias, negociar e fazer acordos, o que deve beneficiar todos os setores da sua vida, inclusive o amor: vai querer conversar muito na paquera para conhecer o crush. E se sentir que pode dar certo, não pensará duas vezes para tomar a iniciativa. Marte em Áries realça seu lado mais ousado e fogoso: você vai surpreender na intimidade.

Palpite do dia: 34, 07 e 79.

Cor do dia: lilás.

Touro (21/04 a 20/05)



Fada sensata e dedicada: assim vai ser você hoje, Touro! Saturno na Casa 9 aumenta seu senso de responsabilidade e, em trígono com a Lua, fará você se dedicar ainda mais ao que faz. Invista nos estudos, pois isso dará ainda mais segurança para você na carreira. A Lua ingressa na sua Casa das Finanças, sinal de que você vai se preocupar ainda mais com a sua segurança material. Use a criatividade para aumentar seus ganhos ou para equilibrar melhor os gastos e fazer a grana render mais. No amor, marte na Casa dos Segredos indica que vai ser difícil resistir à tentação de uma paixão proibida, mas o astro também alerta que este romance enfrentará desafios: avalie prós e contras antes de se envolver. Na vida a dois, você dará mais valor à estabilidade da relação e saberá valorizar a pessoa amada. Estará com muitas ideias e fantasias na intimidade: ouse e surpreenda!

Palpite do dia: 71, 17 e 26.

Cor do dia: marrom.

Gêmeos (21/05 a 20/06)



Lua e Saturno fecham na parceria e vão ajudar você a enfrentar melhor um problema ou preocupação. Pode dar fim a uma questão difícil ou cortar um mal pela raiz. Uma mudança que você aguarda há tempos também pode, finalmente, acontecer e trazer alívio para o seu coração. A Lua entrará em Gêmeos e vai acentuar ainda mais as suas qualidades. Use e abuse do seu poder de comunicação para se destacar no emprego, para se entender com as pessoas e conseguir o que quer. Sua criatividade também deve aumentar e será uma ótima aliada. Marte em quadratura com Plutão avisa que uma atração por amigo(a) pode ficar ainda mais forte e difícil de disfarçar. Mas o romance enfrentará desafios: vá com calma. Na união, explore o diálogo o jogo de cintura. Desejos à flor da pele: que tal inovar o sexo com brinquedinhos? Credo, que delícia!

Palpite do dia: 45, 99 e 54.

Cor do dia: pink.

Câncer (21/06 a 21/07)



Aproveite as primeiras horas do dia para resolver tarefas em equipe ou tomar decisões em uma sociedade. É que acordos e parcerias vão fluir muito bem no início do dia. Já do fim da manhã em diante, a Lua entra em seu inferno astral. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Você vai preferir ficar mais quieta no seu canto: as tarefas vão render mais se puder trabalhar a sós, longe de barulho e agitação. Em compensação, sua intuição estará acentuada e você terá inspiração em dobro para lidar com os desafios. Romance com alguém da turma recebe ótimos estímulos e vocês podem até resolver uma pendência. Na paquera, pessoas misteriosas ou bem-sucedidas vão atrair sua atenção. Para quem já tem par, uma tensão entre Marte e Plutão pode deixar o clima pesado na vida a dois: respeite as diferenças e evite medir forças com seu bem. O clima vai ferver na cama: mostre seu poder de fogo.

Palpite do dia: 37, 28 e 55.

Cor do dia: amarelo.

Leão (22/07 a 22/08)



Lua em trígono com Saturno enviam ótimas energias para a sua carreira. Além de querer brilhar, você vai esbanjar determinação e não economizará empenho para dar conta do recado. Pode se destacar aos olhos dos chefes e até conseguir uma promoção. Além disso, a fada sensata Lua está de rolê por sua Casa 11 e também estimula as parcerias. Busque o apoio dos colegas e amigos para realizar seus projetos ou alcançar as metas desafiadoras. Já Marte segue o baile em sua Casa do Conhecimento e desperta o desejo de estudar e crescer, mas não será fácil conciliar um novo curso com o trabalho. No amor, há chance de conhecer alguém e se apaixonar à primeira vista ou pode se envolver com uma pessoa de outra cidade. Para quem já tem seu par, a Lua promete doses extras de companheirismo. Evite discutir por diferenças de opinião ou problemas de rotina. Invista nos planos em comum.

Palpite do dia: 83, 92 e 65.

Cor do dia: prata.

Virgem (23/08 a 22/09)



Ei, Virgem, a Lua chega ao ponto mais alto do seu Horóscopo e, quando a Lua no cume brilha, acentua o seu desejo de crescer na vida. Você vai se concentrar ainda mais na carreira e usará todo seu talento para provar do que é capaz. Pode ter boas oportunidades no emprego, inclusive uma chance de promoção. Mostre interesse e vontade de aprender. No campo sentimental, seu charme discreto pode atrair o amor certo. Saturno na Casa 5 indica que pode se interessar por uma pessoa mais madura e experiente. A sintonia será imediata e contará muitos pontos a favor do namoro. Nunca critiquei! Marte na Casa da Sexualidade garante ainda mais paixão e sensualidade para o seu signo. Você vai se mostrar aquele combo perfeito sem defeitos de ousadia e alegria na intimidade. Pode atrair e envolver quem quiser com seu charme: renda-se aos desejos e delicie-se com o jogo da seducência.

Palpite do dia: 75, 57 e 12.

Cor do dia: dourado.

Libra (23/09 a 22/10)



Atenta, Libra, porque mudanças ou reformas importantes devem agitar seu lar e a família no início do dia. A fada sensata Lua em trígono com Saturno avisa que serão mudanças positivas, talvez até algo que esteja esperando há bastante tempo. Mais tarde, a Lua entrará na sua Casa 9 e você vai se interessar por tudo que possa abrir a sua mente ou trazer novos horizontes para a sua vida. Inspire-se no exemplo de pessoas bem-sucedidas, Invista nos estudos e em tudo que possa melhorar o seu currículo. Marte na Casa do Casamento avisa que a paixão está no ar. Quem está livre pode sentir uma atração arrebatadora e iniciar um romance intenso e excitante. Quem já vive uma relação séria vai sentir ainda mais paixão pelo par, mas não deve perder tempo com discussões. Não deixe a família interferir demais na vida a dois.

Palpite do dia: 13, 31 e 94.

Cor do dia: branco.

Escorpião (23/10 a 21/11)



O céu envia ótimas vibes para as parcerias e os relacionamentos em geral. Você terá muita facilidade para trabalhar em equipe e trocar ideias com com os colegas. Também pode fazer acordos e até uma sociedade bem vantajosa. Saturno na Casa 3 sugere que deve ouvir os conselhos de alguém mais experiente. Mais tarde, a fada sensata Lua vai começar um rolê na sua Casa das Transformações e enviará bons estímulos para você fazer as mudanças que tanto deseja. Confie na sua intuição. Sua sensualidade vai aumentar, sinal de sucesso garantido nas paqueras e no romance. Pode se apaixonar por alguém do trabalho ou que está sempre por perto, mas é bom ter cuidado com fofocas e mal-entendidos. No romance, valorize o diálogo e resolva os assuntos do dia a dia sem discussão. Desejos à flor da pele, é só aproveitar.

Palpite do dia: 59, 77 e 14.

Cor do dia: azul-marinho.

Sagitário (22/11 a 22/12)



Você vai começar o dia com ótima disposição para o trabalho e pode até conseguir uma grana a mais ao aumentar a sua produtividade, dar um up nas vendas ou aceitar um serviço extra. A fada sensata Lua está de rolê em sua Casa 7 e vai estimular as parcerias. Assim, o dia é perfeito sem defeitos para trabalhar em equipe e somar forças com os colegas pelo objetivos em comum ou, ainda, para firmar uma sociedade com alguém de confiança. Outra influência que será determinante no seu dia hoje é a de Marte na sua Casa 5, que indica sorte em jogos, mas em quadratura com Plutão alerta que não deve apostar alto demais se não quiser buscar sua dignidade no luxo depois. #dicadobidu: participe de sorteios no Instagram, não custa nada e ainda pode render um premiozinho! Também é bom controlar melhor os gastos e evitar comprar coisas supérfluas só por impulso. Agora, no amor, Marte incendeia as paixões e promete fortes emoções. Vai atrair muitos pretendentes na paquera e pode iniciar um namoro. Na união, fase quente e excitante, só precisa controlar o ciúme, valeu?

Palpite do dia: 06, 51 e 78.

Cor do dia: azul-claro.

Capricórnio (22/12 a 20/01)



Você vai iniciar o dia com muito entusiasmo e bom humor. Seu astral vai contagiar e motivar os colegas, além de deixar o clima bem mais amistoso no emprego. A Lua começa um rolê em sua Casa do Trabalho e garante mais energia e disciplina para colocar as tarefas em dia. Nossa fada sensata também pede mais atenção à saúde: controle o estresse e cuide-se melhor. É um bom dia para inciar uma dieta mais equilibrada ou para fazer exames de rotina. Em família, a coisa tá mais fracassada. Marte em quadratura com Plutão pode causar desentendimentos em família à noite. Controle as suas reações, maneire no bicarbonato de ódio e busque o diálogo em vez de discutir e tretar. No amor, uma paquera pode surpreender onde você menos imagina. Boa sintonia com alguém do trabalho ou conhecido. Para quem já tem par, a fase é estável no romance: apoie os projetos do mozão. Paixão e desejos vão ferver entre quatro paredes.

Palpite do dia: 88, 97 e 07.

Cor do dia: violeta.

Aquário (21/01 a 19/02)



A fada sensata Lua brilha toda serelepe na sua Casa 4 e incentiva você a explorar sua experiência e seus conhecimentos para se destacar no trabalho. Pode ser dar bem em pesquisas e investigações. Trabalhar em casa ou em família também será uma ótima opção. Mais tarde, a Lua começa um rolê em sua Casa 5, o que deve realçar muito a sua criatividade, seu carisma e também facilitar o convívio com as pessoas em geral. Pode ter sorte em jogos e sorteios: faça uma fezinha. No amor, seu charme será irresistível e vai ser fácil encantar quem deseja. Marte na Casa da Comunicação mostra que não pensará duas vezes para se declarar a alguém. Mas se quiser manter o namoro em segredo, é melhor não comentar com ninguém, pois a fofoca está no ar e gente falsiane para semear a discórdia em sua vida é o que não falta. A dois, não deixa a insegurança causar brigas. Esclareça as dúvidas, mas com diálogo, sem discussões.

Palpite do dia: 17, 80 e 71.

Cor do dia: preto.

Peixes (20/02 a 20/03)



Peixes, nesta quarta, os astros avisam que contato com amigos pode alegrar a sua manhã. Além disso, você também terá facilidade para trabalhar em equipe e trocar ideias com os colegas. Boas conversas vão estimular a sua criatividade e podem ajudá-la a otimizar o serviço. Mais tarde, a Lua começa um rolê em sua Casa 4 e você vai querer se dedicar mais à sua casa e aos parentes. Um almoço em família será revigorante e deve levantar o seu astral. Marte na Casa das Finanças e em quadratura com Plutão recomenda cautela com os gastos. Evite comprar algo no primeiro impulso, pois é grande o risco de se arrepender. Quem está livre pode preferir dar um tempo em casa e deixar as paqueras de lado. Já na vida a dois, um programinha caseiro e tranquilo fará bem ao casal. Só precisa ter cuidado com a sua possessividade, que está acentuada. Evite discussões por ciúme.

Palpite do dia: 81, 63 e 00.

Cor do dia: vermelho.