ATENTA! Confira as previsões do seu horóscopo para esta quarta-feira Saiba o que os astros revelam para você, meu cristalzinho!

26 AGO 2020 - 05h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Áries, aproveite, minha filha, porque hoje a Lua ocupa a sua Casa do Conhecimento e você terá muita facilidade para aprender coisas novas. E não tô falando de aprender a usar o tik tok, não! Tô falando que é um bom dia para investir em cursos e treinamentos que possam melhorar o seu currículo e abrir novas portas para sua carreira. Mas a Lua fará quadratura com Mercúrio, o que indica que você terá muitas tarefas para cumprir ao longo do dia e precisará se concentrar bem para dar conta de todas elas. Com Mercúrio reinando na sua Casa 6, o diálogo será seu maior trunfo para vencer os desafios e conseguir o que deseja. No amor, se você procura um novo crush, a Lua recomenda que saia da rotina. Experimente dar matches nas redes sociais, trocar likes e conhecer pessoas diferentes. Além disso, busque alguém que combine de verdade com você. Na união, valorize as afinidades e esclareça qualquer dúvida com uma boa conversa.

Palpite do dia: 39, 93 e 75.

Cor do dia: dourado.

Touro (21/04 a 20/05)

Touro, Mercúrio está todo pimpão de rolê por sua sua Casa 5 e garante mais criatividade e boa lábia para o seu signo. Você saberá direitinho o que dizer e fazer para cativar o coração as pessoas e conseguir tudo que deseja. Agora, o astro também aumenta o seu gosto por especulações e, se não tiver cuidado, pode acabar perdendo dinheiro e tendo que buscar sua dignidade no lixo. Para evitar problemas, é melhor ficar longe de jogos e qualquer negócio arriscado. A Lua na Casa 8 facilita o desapego e você pode se libertar de coisas que a aprisionam, preocupam ou incomodam. Corte o mal pela raiz. A paquera promete papos e encontros bem animados. Sua sensualidade está acentuada e vai deixar muitos admiradores aos seus pés. Pode até pintar atração por alguém da turma, mas avalie se não está só confundindo os sentimentos. Quem tem par, o dia promete boa sintonia com o mozão. A intimidade vai ferver. Credo, que delícia!

Palpite do dia: 67, 22 e 94.

Cor do dia: branco.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Gêmeos, trago verdades: o convívio com a família vai exigir muito jogo de cintura e isso será ainda mais importante para quem trabalha em parceria com parentes. É que a Lua em quadratura com Mercúrio pode dificultar o diálogo e a compreensão mútua e será preciso o dobro de paciência para dialogar, negociar e fechar acordos. Na relação com os colegas, você dever ter cuidado para não querer impor as suas opiniões nem ficar repetindo o que já disse antes, pois isso pode ser bem estressante. Também deve evitar tretar com os chefes, mesmo que tenha certeza de estar com a razão. Sabe aquele ditado: manda quem pode, obedece quem tem juízo? Então, minha filha! Carreira, família e romance vão disputar a sua atenção e não será fácil reservar tempo para tudo. Tente equilibrar melhor as coisas para não ouvir cobranças de nenhum lado. Romance com colega pode enfrentar desafios: avalie e converse.

Palpite do dia: 77, 95 e 50.

Cor do dia: azul-marinho.

Câncer (21/06 a 21/07)

O trabalho ainda está entre as suas prioridades e você não medirá esforços para honrar com todos os seus compromissos. Mas a Lua em quadratura com Mercúrio na Casa 3 alerta que precisa ter cuidado com fofocas e mal-entendidos. Há risco de não compreender bem uma ordem recebida ou de não conseguir se se explicar direito em uma conversa. Fale com calma e objetividade para evitar problemas. Reserve um tempo para cuidar melhor da sua saúde e alimentação. Evite seguir dicas e receitas de outras pessoas: se sente algo estranho, consulte um médico. No amor, Netuno retrógrado e pistola com a Lua pode deixar seus sentimentos confusos. Evite alimentar ilusões ou acreditar em falsas promessas. Dê tempo ao tempo para que tudo se esclareça e você possa tomar as melhores decisões.

Palpite do dia: 15, 42 e 78.

Cor do dia: amarelo.

Leão (22/07 a 22/08)

Controlar os gastos será seu maior desafio nesta quarta-feira. Com Mercúrio na Casa 2, você terá muita criatividade e até pode ter boas ideias para aumentar seus ganhos. Mas astro está em quadratura com a Lua, o que pode fazer você esbanjar grana com coisas supérfluas ou projetos sem futuro. Netuno em movimento contrário também traz instabilidades para as finanças, então, cuidado para não fazer papel de trouxa e ser passada para trás. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Pense nisso e não se deixe levar por propostas que pareçam boas demais para ser verdade. Na conquista, seu charme está com tudo, mas você pode colocar tudo a perder se fizer exigências demais a quem acabou de conhecer. Pegue leve. A união ganhará doses extras de carinho e romantismo. Evite brigar com quem ama por ciúme.

Palpite do dia: 25, 07 e 61.

Cor do dia: verde.

Virgem (23/08 a 22/09)

Eita, Virgem, segura o forninho! Mercúrio e Lua em quadratura podem deixar o diálogo em família bem difícil hoje. E como Mercúrio está no seu signo, caberá a você segurar os ânimos para evitar que as conversas virem discussões. Não seja tão exigente e crítica com os parentes, respeite o jeito, o ritmo e as vontades de cada um. Coloque o amor acima de tudo e faça tudo que puder para manter a harmonia com os seus. No trabalho, fugir de treta e ficar de buenas no seu canto será uma boa opção. Não é hora de inovar nem de pensar em coisas barrocas, diferentonas, mas de priorizar as tarefas que você já domina e sabe que faz bem. Na paquera, vai querer conversar muito com o crush antes de partir para a conquista, mas pode assustá-lo com tantas exigências. Para quem já tem um mozão, Netuno retrógrado pode abalar a confiança no romance. Evite remoer mágoas e ressentimentos e deixe o passado no passado.

Palpite do dia: 71, 62 e 89.

Cor do dia: preto.

Libra (23/09 a 22/10)

Libra, a fada sensata Lua tá de rolê na sua Casa 3, acentuando o seu poder de comunicação e dando mais confiança para você expressar suas opiniões. Porém, ela vai se desentender com Mercúrio e Netuno ao longo do dia, dois alertas importantes para você pensar muito bem antes de falar. Mercúrio segue o baile no seu inferno astral e pode fazer com que deixe escapar um segredo importante e, se isso acontecer, vai ser bem difícil encarar as consequências. Deus me dibre! Já Netuno ocupa a sua Casa do Trabalho, então, é neste setor que deve ainda mais cautela. O segredo é escolher bem as palavras e só falar se tiver absoluta certeza. Fique longe de fofocas, intrigas e de gente trapaceira e falsiane. No amor, um romance secreto pode ser descoberto e cair na boca do povo. Tá amarrado! Se quer evitar isso, capriche na discrição. Na vida a dois, convém conversar para esclarecer um mal-entendido e recuperar a confiança.

Palpite do dia: 36, 99 e 72.

Cor do dia: vermelho.

Escorpião (23/10 a 21/11)

O desejo de melhorar de vida e garantir um futuro melhor para você e sua família será maior e pode ser um bom incentivo para você se dedicar mais ao trabalho. Mas o céu está tenso e a Lua, na Casa das Finanças, recomenda que controle muito bem as despesas se quiser evitar problemas. Evite, principalmente, misturar amizade com dinheiro, pois é grande o risco de sair no prejuízo e fazer papel de trouxa e isso certamente abalaria a amizade. Evite também gastar demais com jogos e coisas supérfluas, tipo 'brusinhas'. No amor, Netuno retrógrado na Casa do Namoro aconselha você a não se iludir com uma relação recente. Só o tempo vai mostrar que o lance é verdadeiro ou apenas fogo de palha. Na vida a dois, é bom ter muito cuidado com a insegurança e o ciúme. Converse com o par, mas sem ficar discutindo demais a relação.

Palpite do dia: 37, 19 e 64.

Cor do dia: laranja.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Sagita, a quarta começa com a Lua reinando no seu signo e nosso reizinho Mercúrio no topo do seu Horóscopo. Isso significa que não faltarão entusiasmo, criatividade e rapidez de raciocínio para você brilhar no trabalho. Amém que fala? Só que os astros vão se estranhar no céu e isso pode se refletir na sua carreira. Lute pelo que quer e defenda suas opiniões com firmeza, mas sem bater de frente com os chefes ou com autoridades, pois isso pode te fazer buscar sua dignidade no lixo. O céu também alerta que pode ter problemas em família à noite. Tente não se aborrecer demais com certos comentários: o melhor é fingir demência porque amanhã já estará tudo em paz. No amor, se depender do seu carisma, as paqueras vão correr de vento em popa. O problema é que seu foco será os problemas de casa e trabalho e aí, minha consagrada, pode faltar pique para dar uns matches por aí. Já na união, melhore o diálogo e respeite as diferenças de opinião para evitar brigas.

Palpite do dia: 47, 38 e 02.

Cor do dia: branco.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Você pode ter dificuldade de fazer contato com alguém de outra cidade e isso deve causar certa preocupação. Não fique sofrendo por antecipação. Insista até ter notícias e descobrir o que realmente acontece. No trabalho, a Lua inferniza seu astral e pode ser mais difícil se concentrar nas tarefas, ainda mais se precisa aprender uma nova função. Seja persistente e siga firme em seus objetivos. À noite, Lua em quadratura com Netuno indicam aborrecimentos com uma notícia, fofoca ou mentira. Com Netuno retrógrado, nem tudo é o que parece: esclareça as coisas antes de tomar qualquer decisão. A Lua na Casa 12 aumenta a tentação de viver um romance secreto ou proibido. Quem vive uma relação séria pode sentir fragilidade, insegurança e desconfiança hoje. Pare de imaginar coisas e converse francamente com o par.

Palpite do dia: 39, 12 e 48.

Cor do dia: roxo.

Aquário (21/01 a 19/02)

Você pode ter algum aborrecimento com amigos ou parceiros de trabalho no começo do dia. Terá que conversar com calma e objetividade para acertar os ponteiros e não romper a relação. Ainda assim, a Lua ocupa sua Casa 11 e indica que precisará de aliados para realizar seus projetos para o futuro, então, saiba dialogar e fazer acordos que agradem a ambos os lados. Só não convém misturar amizade com dinheiro, porque aí, a treta só vai aumentar. Na paquera, você vai usar toda sua lábia e sensualidade para se aproximar de alguém e envolver o crush em seu jogo de seducência. Ciúme de amigo(a) pode ser amor, preste mais atenção. Na união, Netuno desperta ciúme e pode azedar o convívio com seu mozão. Melhore o diálogo e reforce o companheirismo para pôr fim às dúvidas. Palavras picantes serão afrodisíacas. Credo, que delícia!

Palpite do dia: 85, 76 e 49.

Cor do dia: bege.

Peixes (20/02 a 20/03)

Você vai usar todo seu talento e carisma para alcançar seus objetivos e ganhar a atenção dos chefes no trabalho, principalmente se souber que existe uma chance de promoção. Errado não tá, né? Mas não espere moleza, pois a Lua em quadratura com Mercúrio na Casa 7 indica que a concorrência será forte e difícil de vencer. Cuidado para não fazer papel de trouxa e revelar seus planos a quem quer o mesmo que você. Se tiver que contar a alguém, procure quem realmente pode ajudar. A noite traz tensões e indica que nem tudo será como você planejou. Tente não se aborrecer tanto: aceite que dói menos, pois imprevistos acontecem. Na paquera, vencer a timidez a confiar no seu taco será seu maior desafio. Puxe papo e deixe claro o que quer. Na vida a dois, suas ambições podem não coincidir com os planos do mozão e vice-versa. Por mais difícil que seja, vocês precisam conversar.

Palpite do dia: 41, 59 e 14.

Cor do dia: amarelo.