ATENTA Confira as previsões do seu horóscopo para esta quarta-feira Saiba o que os astros revelam para você nesta temporada de Virgem

23 SET 2020 - 05h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

O desejo de sair da rotina e se arriscar um pouco mais pode animar as coisas nesta quarta. Além disso, a Lua vai se entender com Mercúrio, Vênus e Marte, sinal de que os astros devem jogar no seu time hoje! E por falar em time, o recado dos astros é para deixar o egoísmo de lado e juntar forças com os colegas se quiser atingir os objetivos que traçou. Também é um bom momento para se dedicar aos estudos ou aprender mais com as pessoas ao seu redor -- mostre seu lado curioso e não pense duas vezes antes de se envolver em um novo projeto. A dedicação à carreira não vai ficar de lado com a entrada da Lua em Capricórnio, mas aí pode pintar um problema -- Mercúrio e Saturno se desentendem e podem fazer com que o excesso de ambição atrapalhe os seus relacionamentos, sejam profissionais ou pessoais. Na paquera, você tem tudo para fazer o maior sucesso com alguém que mora longe. Já o romance pode azedar se você exagerar nas cobranças e ficar apontando os erros do par.

Palpite do dia: 28, 91 e 64.

Cor do dia: laranja.

Touro (21/04 a 20/05)

A Lua segue firme em sua Casa 8 e tá toda amorzinho com Mercúrio, Vênus e Marte, sinal de que o astral continua favorável para fazer algumas mudanças ou ajustes em casa ou no trabalho. Se andava pensando em tentar um novo emprego ou buscar uma recolocação profissional, essa é a hora de acionar seus contatos e dar o primeiro passo. Porém, nem tudo são flores e talvez seja necessário encontrar uma maneira de conciliar seus interesses com a realidade. A briga entre Mercúrio e Saturno pode diminuir seu foco no serviço e há risco de perder prazos ou contrato importante por causa disso. A saúde também pede atenção: excessos de qualquer tipo vão cobrar um preço mais tarde e você precisa diminuir o ritmo se achar que está difícil lidar com todo o estresse, ok? A Lua brilha em Capricórnio e avisa que pode ter uma oportunidade na conquista se mostrar seu lado mais descontraído. Espantar a rotina será o maior desafio do romance, por isso, use a criatividade.

Palpite do dia: 02, 56 e 38.

Cor do dia: prata.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Em harmonia com Mercúrio, Vênus e Marte, a Lua avisa que você vai se sair melhor se investir em parcerias ou juntar forças com os colegas. É um bom momento para firmar sociedade, especialmente se já vinha conversando sobre os seus planos com alguém que tem os mesmos sonhos. Raciocínio rápido e boas ideias podem abrir novas portas no serviço, ainda mais se você usar a comunicação e o encanto do seu signo para mostrar o que anda planejando nos últimos tempos. Só tem um porém: a Lua vai se estranhar com Netuno e pode fazer com que críticas e cobranças atrapalhem algumas parcerias, inclusive na área amorosa. Embora o romance conte com as melhores energias ao longo do dia, há sinal de brigas e desentendimentos à noite. A paquera também enfrenta desafios e você tem mais chance de encantar o crush se tentar uma aproximação na parte da manhã, valeu?

Palpite do dia: 57, 48 e 39.

Cor do dia: ocre.

Câncer (21/06 a 21/07)

O seu foco estará totalmente voltado para o trabalho nesta quarta e as responsabilidades podem pesar sobre os seus ombros, Câncer. Logo cedo, Lua e Netuno se desentendem e talvez seja preciso redobrar os esforços para dar conta das tarefas e não se distrair com qualquer coisinha. Mas depois a Lua se entende com Mercúrio e Marte, sinalizando que toda essa dedicação extra vai ser reconhecida e pode garantir uma posição melhor na carreira. Sem contar, é claro, que também vai ser sentido no seu bolso, que tem tudo para ficar mais estufado. Se deseja um aumento, essa é a hora de correr atrás. Reserve um tempinho para cuidar da saúde e invista em um tratamento ou procedimento estético que deseja fazer há um tempo -- quanto mais você se cuidar, melhor será a imagem que irá passar aos outros. À noite, a Lua entra em Capricórnio e desperta o seu lado mais sociável. Infelizmente, Sol e Lua trocam farpas e avisam que o ciúme pode se tornar um problema se está saindo com alguém ou se já encontrou o amor da sua vida. Melhor pegar mais leve, tá?

Palpite do dia: 40, 76 e 67.

Cor do dia: branco.

Leão (22/07 a 22/08)

No que depender da Lua, criatividade e simpatia serão seus maiores trunfos no trabalho nesta quarta. Em harmonia com Vênus, Mercúrio e Marte, a Lua enviar as melhores energias para você se entender melhor com colegas, clientes e pessoas próximas. Além disso, você também conta com uma dose extra de sorte e pode se dar bem se fizer uma fezinha. Se precisa de ajuda, será mais fácil conquistar o apoio de alguém mais jovem, tanto em casa quanto na vida profissional. Mas abra os olhos com distração ou perda de informação importante no trabalho porque Mercúrio briga com Saturno logo cedo e pede cuidados extras em tudo o que envolver comunicação, tá? Se tem compromisso, mostre seu romantismo e aposte no seu charme para vencer qualquer briga com o love. A conquista conta com as melhores energias ao longo do dia, embora um desentendimento não esteja descartado.

Palpite do dia: 14, 50 e 77.

Cor do dia: prata.

Virgem (23/08 a 22/09)

Com a Lua em sua Casa 4, e em harmonia com Mercúrio e Marte, pode ser mais fácil resolver assuntos familiares depois do almoço. Mas as estrelas também mandam outro recado: confie em sua intuição e concentre-se em tarefas práticas para dar conta de tudo o que precisa fazer no trabalho. Infelizmente, nem tudo vai correr da maneira que você gostaria na área financeira e a briga entre Mercúrio e Saturno pode respingar no seu bolso. Para evitar problemas maiores, a dica é diminuir as compras por impulso, especialmente se pintar o desejo de comprar bobagens. Respire fundo, ligue para alguém de casa ou concentre-se em outra coisa até passar o impulso -- se precisar mesmo adquirir alguma coisa, deixe para fazer isso em outro dia se for possível. À noite, a Lua entra em seu paraíso astral e favorece o romance ou a conquista. Ainda assim, é melhor controlar o ciúme pra evitar briga, valeu?

Palpite do dia: 33, 06 e 69.

Cor do dia: rosa.

Libra (23/09 a 22/10)

Nesta quarta, a Lua troca likes com Mercúrio, Vênus e Marte, enviando ótimas energias para você se aproximar de pessoas novas, fazer amizades e agitar a vida social. Aproveite para colocar a conversa em dia com os amigos, além de reforçar os laços com o pessoal mais próximo. Mas talvez as coisas não sejam tão tranquilas no trabalho porque a desarmonia entre Lua e Netuno pode atrapalhar seus planos. Experimente novas maneiras de cuidar das tarefas de rotina e redobre a atenção com gente fofoqueira, que pode falar mal de você para o chefe. Também há risco de perder informações importantes: mantenha o foco no que está fazendo, Libra! Em casa, a briga de Mercúrio e Sagitário pode tumultuar a convivência, especialmente se você quiser tudo do seu jeito. Está a fim de viver um novo amor? Lua e Marte vão jogar no seu time e aumentar as chances de se apaixonar quando menos espera -- olhe ao seu redor! Você e o seu mozão também estarão em sintonia.

Palpite do dia: 70, 43 e 07.

Cor do dia: ocre.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Seu foco nas finanças continua em alta e o bom aspecto entre Lua e Vênus reforça sua ambição, aumentando suas chances de se destacar na vida profissional. Tudo indica que o reconhecimento da sua competência pode render uma grana a mais, mesmo que seja um bônus. E como o mercado de trabalho anda complicado por causa do coronga, vale a pena lidar com mais cuidado com o seu dinheiro, gastando apenas com o que é necessário. É que a briga ente Lua e Netuno indica que você pode descontar as frustrações nas compras -- e a internet pode se tornar uma fonte de tentação irresistível. Esconda o cartão de crédito pra não se arrepender mais tarde, tá? Vale a pena investir uma grana para fazer algumas compras e dar uma renovada na sua aparência. Só fugir da tentação, pode até engordar a poupança! A boa notícia para a vida amorosa é a entrada da Lua em Capricórnio, que traz mais leveza e animação tanto para a paquera quanto para o romance.

Palpite do dia: 53, 26 e 98.

Cor do dia: preto.

Sagitário (22/11 a 22/12)

A Lua troca likes com Mercúrio, Vênus e Marte nesta quarta, reforçando seu lado aventureiro e o desejo de fazer algo diferente, inclusive no trabalho. Se não dá para conversar pessoalmente, a alternativa é encontrar outras formas de manter contato com alguém de fora. Cultive uma boa rede profissional e isso poderá abrir novas portas. Por outro lado, o excesso de teimosia ou o egoísmo pode azedar as coisas em casa -- culpa da Lua que se desentende com Netuno! Faça sua parte para minimizar as brigas. As finanças também pedem mais cuidado, especialmente se está pensando em ajudar um amigo e emprestar uma grana. Se não quiser ter prejuízo, encontre um jeito de cair fora sem estragar a amizade! Com a Lua em sua Casa 2, à noite, seu lado possessivo tem tudo para crescer e pode atrapalhar as coisas na conquista. Invista no seu charme e mantenha o ciúme bem escondido se quiser fisgar o crush. Aposte no bom humor para melhorar as coisas com o love.

Palpite do dia: 72, 27 e 18.

Cor do dia: vermelho.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Com a Lua infernizando seu signo, a vontade de ficar na cama e curtir o seu cantinho pode falar mais alto. Se tiver a chance, aproveite para descansar, nem que seja só para diminuir um pouco o ritmo. Agora, se tiver que focar no trabalho, a dica das estrelas é para você cuidar primeiro das tarefas que podem ser feitas a sós. A Lua troca likes com Mercúrio e avisa que agir escondido é a melhor maneira de evitar brigas -- cuidado com gente fofoqueira ou falsiane, Capricórnio! Além disso, Lua e Vênus vão se unir e ajudá-la a reavaliar algumas coisas: confie em seus instintos e se livre de tudo o que está atrapalhando a sua caminhada para o sucesso. Só depois, com a Lua em seu signo, você vai contar com clareza e disposição para embarcar em uma nova fase. As críticas também podem incomodar, seja no trabalho ou em casa. Mas não deixe isso atrapalhar o seu ânimo! Que tal compartilhar uma fantasia com o love ou tentar algo mais apimentado na cama? Se tem um crush em vista, tome a iniciativa na paquera.

Palpite do dia: 74, 02 e 47.

Cor do dia: branco.

Aquário (21/01 a 19/02)

É verdade que a Lua começa o dia em sua Casa 11, destacando a sua habilidade para reunir pessoas diferentes em torno de um objetivo em comum. Mas como ela vai trocar farpas com Netuno e com o Sol, será preciso mais cautela para evitar prejuízos. Sonhe alto, corra riscos, mas não coloque dinheiro em projeto que tem pouca chance de dar certo, tá? Se anda pensando em formar uma sociedade com um amigo, o bom aspecto entre Lua e Vênus pode dar o empurrãozinho que estava faltando para colocar essa ideia em prática. Uma parceria com a galera para ajudar pessoas mais vulneráveis ou que estão passando necessidade também conta com as bênçãos de Lua e Mercúrio. Mas os planos para uma viagem vão ter que esperar um momento mais favorável -- Mercúrio e Saturno se desentendem e jogam contra os seus interesses hoje. Com a Lua entrando em seu inferno astral nesta noite, é melhor ter cuidado redobrado nos assuntos do coração, Aquário!

Palpite do dia: 74, 02 e 47.

Cor do dia: branco.

Peixes (20/02 a 20/03)

Nesta quarta, a Lua em sua Casa das Realizações vai te ajudar a concentrar esforços para dar conta do serviço. A Lua se entende com Mercúrio e avisa que será preciso ralar dobrado pra conseguir o que deseja, porém, seu esforço pode render um novo cargo ou elogios da chefia. A troca de likes entre Lua e Marte também favorece as finanças, mas saiba que nada virá de graça, tá? Como estará mais preocupada com o que os outros pensam a seu respeito, vale a pena cuidar com capricho do visual. Exercícios físicos e hábitos saudáveis trarão resultados visíveis, ainda que não sejam imediatos. Só evite cobrar demais do próprio desempenho e não se esqueça de que todo mundo pode errar de vez em quando. Mercúrio e Saturno trocam farpas e avisam que uma briga talvez abale uma amizade antiga. Quer salvar esse relacionamento? Então, escolha com cuidado as palavras e atitudes, mesmo quando estiver chateada. Com a entrada da Lua em Capricórnio, a turma pode dar um empurrãozinho na conquista. A sintonia com a sua cara-metade vai crescer a partir de agora.

Palpite do dia: 48, 84 e 12.

Cor do dia: prata.