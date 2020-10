ATENTA! Confira as previsões do seu horóscopo para esta quarta-feira Saiba o que os astros reservam para você

28 OUT 2020 - 07h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

A Lua está de rolê em Áries e acentua toda a determinação e ousadia do seu signo. Se tiver um objetivo em mente, você usará todo seu espírito guerreiro para correr atrás e conquistar o que deseja.

Vênus e Mercúrio na Casa 7 incentivam a união, por isso, estimule a cooperação e una-se aos colegas. Trabalhar em equipe será prazeroso e pode garantir resultados melhores e mais rápidos.

Agora, Mercúrio está retrógrado, então, cuidado para não abusar da sua sinceridade e acabar se desentendendo com os outros. Escolha palavras gentis e que possam motivar as pessoas.

O romance está no ar e, se você está livre, é um bom momento para buscar alguém que realmente combine com você. Caso já esteja de braços dados com a sua alma gêmea, a ordem do céu é só curtir o melhor do amor. Esclareça qualquer mal-entendido.

Palpite do dia: 88, 79 e 16.

Cor do dia: pérola.

Touro (21/04 a 20/05)

Agir com discrição será a melhor opção para você hoje. A Lua na Casa 12 recomenda cuidado para não cair na lábia de gente falsiane e oportunista.

Seu trabalho vai render mais se puder ficar de boas no seu canto, sem depender do apoio de ninguém, pois as tarefas vão exigir mais empenho e disciplina. Além disso, tome cuidado e não comente seus planos, pois alguém pode querer puxar o seu tapete.

Com Mercúrio retrógrado, você também precisa ter muita atenção para evitar atrasos, perda de documentos e problemas de comunicação.

Vênus na Casa 6 incentivará você a cuidar melhor da sua saúde e beleza. Boa fase para iniciar uma dieta ou um tratamento que faça bem tanto para o seu corpo quanto para o seu visual.

No amor, talvez queira manter um romance com colega em segredo. Na união, melhorar o diálogo pode fortalecer a confiança. Apoie os interesses do mozão.

Palpite do dia: 89, 08 e 53.

Cor do dia: pérola.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Você vai acordar com uma disposição incrível para correr atrás dos seus ideais e vai se concentrar em colocar em prática seus principais projetos para o futuro. A Lua na Casa 11 pode ajudar você a encontrar bons aliados, então, conte com o apoio dos amigos.

Além disso, Vênus acaba de chegar ao seu paraíso astral, garantindo sorte em tudo que decidir fazer. Você vai sentir que o convívio com os outros ficará mais leve e descontraído. Você também pode se dar bem em jogos e sorteios: faça uma fezinha. Agora, não exagere: Mercúrio retrógrado indica que não deve apostar muito alto nem se arriscar demais.

Sua vida amorosa recebe ótimos estímulos. Pode ter chance de retomar a conversa com alguém ou mesmo reatar um namoro. Na vida a dois, bom momento para conversar, acertar os ponteiros e render-se ao romantismo.

Palpite do dia: 90, 72 e 27.

Cor do dia: pink.

Câncer (21/06 a 21/07)

A Lua na Casa 10 incentiva você a investir ainda mais na sua carreira e nos seus objetivos mais ambiciosos. É uma fase muito promissora para o trabalho, mais ainda para quem pode explorar a sua experiência. Trabalhar em casa será uma boa opção. Mas se você trabalha fora, procure arrumar um canto mais tranquilo e sossegado, onde possa ficar mais à vontade para cumprir as tarefas.

Mercúrio retrógrado indica que precisará se entender melhor com alguém da família, mas Vênus também brilha na Casa 4 e promete doses extras de harmonia no convívio com parentes.

No amor, pode se envolver numa paquera com alguém do trabalho ou com uma pessoa influente e poderosa. A família pode se opor: ouça os conselhos e reflita sobre eles. Quem já tem um mozão, busque privacidade e curta muito o seu ninho de amor.

Palpite do dia: 64, 37 e 10.

Cor do dia: laranja.

Leão (22/07 a 22/08)

Os astros vão despertar a sua curiosidade e sua vontade de aprender. Você vai se interessar por tudo que possa abrir a sua mente e trazer novos horizontes para o seu futuro. Ótima fase para iniciar cursos, aprender um novo idioma ou participar de palestras e treinamentos. Você pode encontrar muita coisa estimulante e gratuita na internet: navegue, pesquise e aprenda tudo que puder.

Vênus e Mercúrio na sua Casa 3 também garantem ótima habilidade para conversar, negociar e convencer as pessoas. No trabalho, vai querer participar mais dos debates e saberá direitinho o que dizer para defender suas ideias. Só cuidado para não se envolver em fofocas e mal-entendidos, ok?

No amor, papos e encontros virtuais podem estimular as paqueras. No romance, vai ser bom abrir seu coração e dizer tudo que pensa e sente.

Palpite do dia: 56, 20 e 74.

Cor do dia: branco.

Virgem (23/08 a 22/09

Esta pode ser uma boa fase para ganhar dinheiro, mas você também terá que controlar o desejo de gastar, senão, pode torrar tudo que conseguir em alguma bobagem.

A Lua na Casa 8 indica que a grana pode chegar de repente, por meio de herança, prêmio ou indenização, mas também pode vir de uma ideia criativa: pense em coisas que pode fazer nas horas vagas para aumentar seus ganhos.

Vênus abençoa as suas finanças com muita sorte, então, fique de olho nas oportunidades e, quando conseguir uma boa grana, faça seu pé-de-meia para realizar um sonho de consumo no futuro.

No campo sentimental, Vênus e Mercúrio reforçam o seu desejo de viver uma relação séria e estável, de encontrar alguém para chamar de seu. Quem já tem seu par deve pegar leve com as cobranças e o ciúme. Desejos à flor da pele.

Palpite do dia: 84, 30 e 39.

Cor do dia: roxo.

Libra (23/09 a 22/10)

Vênus está de rolê em Libra destaca todos os pontos fortes do seu signo. Além de acentuar os seus talentos para o trabalho, o astro reforça o seu jeito delicado, gentil e equilibrado de ser. Isso indica que você terá ainda mais jogo de cintura para lidar com as pessoas e para enfrentar os desafios do dia a dia.

A Lua na Casa 7, por sua vez, estimula as parcerias. Some forças com os colegas e atue em equipe para alcançar mais rápido as metas em comum.

Agora, com quem não dá pra contar muito é com Mercúrio, que tá virado no jiraya e pede um pouco mais de cautela ao expor as suas opiniões. Escolha bem as palavras para evitar mal-entendidos e saias justas.

Na conquista, seu charme está no auge e vai ser fácil seduzir quem deseja, mas em tempos de encontros virtuais, não se irrite se tiver alguma dificuldade para se conectar com o crush. Na vida a dois, muita seducência e companheirismo total.

Palpite do dia: 31, 67 e 94.

Cor do dia: bege.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Agir com discrição será uma boa opção para você hoje. Vênus e Mercúrio infernizam o seu astral e avisam que você não deve se expor. Evite comentar seus planos no trabalho e não confie seus segredos a ninguém se não quiser fazer papel de trouxa. Você, que já é desconfiadx por natureza, deve manter o pé ainda mais atrás agora.

Fique ligada em pessoas falsianes, cobronas e traiçoeiras para não cair em nenhuma armadilha, especialmente no trabalho. Mas não deixe de mexer seus pauzinhos em direção aos seus objetivos, ok?

Além disso, é bom, também, não dar bobeira em ruas isoladas, becos e lugares perigosos: seja prudente.

Reserve um tempo para cuidar da saúde, da beleza e da sua autoestima. Talvez queira manter um romance em segredo, ainda mais se for com colega. Na união, procure melhorar o diálogo para esclarecer dúvidas e mal-entendidos.

Palpite do dia: 59, 23 e 77.

Cor do dia: azul-escuro.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Vênus está de rolê na Casa das Associações e ajuda você a fazer contato com pessoas influentes e capazes de colaborar com os seus projetos. Busque apoio para concretizar seus ideais.

Trabalhar em equipe e trocar ideias com os colegas será muito produtivo, desde que saiba levar o diálogo com bom senso e equilíbrio.

Mercúrio retrógrado pode causar problemas de comunicação, fofocas e outros desafios, então, saiba dialogar. Pode ter dificuldade para se conectar com amigos, mas deve ser algo passageiro.

A Lua no seu paraíso astral envia boas vibrações para o amor. Você vai esbanjar charme e vai deixar a pessoa amada a seus pés. Há boas chances de uma amizade evoluir para romance: vá com tudo! Para quem já vive um romance, a fase será repleta de carinho, romantismo, parceria e seducência - ideal para namorar!

Palpite do dia: 33, 69 e 42.

Cor do dia: dourado.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Vênus alcança o ponto mais alto do seu Horóscopo, anunciando uma fase de sorte e grandes realizações para você. Fique de olho para identificar e aproveitar as boas oportunidades que deverão surgir no seu caminho, especialmente no trabalho. Pode pintar, por exemplo, uma vaga melhor no emprego: invista no sucesso e mostre que merece uma promoção.

Mas não vou te iludir: é verdade que Mercúrio está retrógrado na Casa 10 e pode causar alguns obstáculos: tenha jogo de cintura e vai tirar de letra.

A Lua na Casa 4 garante boa sintonia com a família. Convença os parentes a apoiarem seus planos.

No amor, você vai esbanjar autoconfiança e vai escolher a dedo seus pretendentes. Troque mensagens e converse bastante antes de se envolver. Se você já encontrou seu mozão, é uma boa hora para falar do futuro e fazer planos a dois.

Palpite do dia: 43, 97 e 34.

Cor do dia: lilás.

Aquário (21/01 a 19/02)

A Lua na Casa 3 realça sua criatividade e estimula as conversas. Você saberá direitinho o que dizer para conseguir o que deseja, então, use e abuse da sua boa lábia, sobretudo se você trabalha com vendas ou em outros cargos que dependem da comunicação.

Vênus na Casa do Conhecimento também anuncia uma boa época para investir no seu aperfeiçoamento: busque cursos, livros, conselhos de pessoas experientes e tudo que possa contribuir com o seu progresso pessoal e profissional.

A fada sensata Vênus também favorece os assuntos relacionados à Justiça: aguarde novidades e boas notícias.

Agora me conta: saudade de quem está longe? Faça contato, minha filha! E, se não conseguir, insista!

No amor, você dará mais valor ao diálogo e às afinidades. Quem já encontrou um mozão para dividir o balde de pipoca e os planos vai curtir uma fase de enorme cumplicidade.

Palpite do dia: 53, 44 e 35.

Cor do dia: marrom.

Peixes (20/02 a 20/03)

Você está entrando em uma fase beeeem interessante para o seu bolso. É pra glorificar de pé, hein? Vênus na Casa 8 envia ótimas vibes para as suas finanças e anuncia que você pode ganhar uma grana inesperada.

A bolada pode vir de uma herança, de seguros ou indenizações. O dinheiro extra também pode vir de um bom negócio realizado pela pessoa amada ou por um(a) sócio(a). Há chance, ainda, de receber uma comissão ou gratificação por auxiliar alguém próximo em um assunto financeiro.

Mas Mercúrio retrógrado recomenda cautela ao aplicar essa grana, pois pode entrar em algo arriscado e sair no prejuízo. Seja prudente!

No amor, Vênus na Casa 8 também desperta o seu lado mais sensuellen e envolvente. Prepare-se para deixar seu mozão completamente sem fôlego na intimidade. E ó: pare de ser doidx e nem pense em brigar por ciúme: ganhe o par na seducência!

Palpite do dia: 45, 36 e 09.

Cor do dia: vermelho.