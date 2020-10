ATENTA! Confira as previsões do seu horóscopo para esta sexta-feira Saiba o que os astros reservam para você

30 OUT 2020 - 07h:30 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

O dia pode começar tenso e você dever ter bastante cuidado para não se indispor com ninguém no trabalho. A Lua em quadratura com Saturno e Plutão pode dar uma turbinada desnecessária na sua falta de paciência e autoritarismo. Tome seu paracetaloka, controle as suas reações e esforce-se para não bater de frente com ninguém especialmente com chefes ou pessoas que tenham alguma autoridade.

A Lua em oposição com Mercúrio também pede que você melhore o diálogo com colegas de equipe ou com um(a) sócio(a). Tente equilibrar melhor os seus interesses com os dos outros.

Nas finanças, pode ter boas chances de aumentar seus ganhos no fim do dia.

No amor, quem está livre vai escolher a dedo o crush nas paqueras, errado não tá né? Se você já encontrou a sua cara-metade, Mercúrio em movimento contrário pode causar algumas brigas e discussões. Pegue leve com as cobranças e com o ciúme, ok?

Palpite do dia: 63, 81 e 18.

Cor do dia: vermelho.

Touro (21/04 a 20/05)

Sextou, Touro! Tá cansada, né, minha filha! E olha, o cansaço da semana deve pesar mais nesta sexta-feira e você ainda pode sentir certa dificuldade para se concentrar nas tarefas.

A Lua em quadratura com Plutão e Saturno na sua Casa 9 também sugere que pode ter algumas pendências relacionadas à Justiça. Tente não se abater e enfrente os desafios com serenidade.

Mercúrio retrógrado aconselha você a cuidar melhor da sua saúde. Evite assumir mais compromissos do que pode aguentar: respeite os limites do seu corpo e da sua mente.

O amor pede discrição. Evite comentar suas conquistas ou seus problemas amorosos com os outros, ainda mais se estiver num lancinho com alguém conhecido ou do trabalho.

À noite, a Lua entrará em Touro vai dar uma turbinada no seu ânimo. Use todo seu charme para seduzir e encantar o mozão.

Palpite do dia: 28, 55 e 37.

Cor do dia: azul-celeste.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Os astros alertam que você pode ter alguma decepção com colegas ou amigos, especialmente no período da manhã. Além disso, a Lua na Casa 11 indica que seu trabalho vai render mais se puder agir com autonomia, sem depender do apoio de ninguém.

À tarde, pode receber dicas ou conselhos interessantes, mas saiba separar o joio do trigo e só siga aquilo que considerar realmente produtivo para você.

Sextou e pode bater aquela vontade de encontrar a turma e sair para paquerar, mas ainda não vale a pena correr riscos desnecessários em aglomerações. Recuse convites e prefira manter contato virtual com seus amigos se quiser ficar bem longe do coronga.

À noite, a Lua na Casa 12 incentivará você a se recolher. Respeite o desejo de ficar de boas no seu canto.

A dois, um pouco de privacidade fará bem e vai reforçar a cumplicidade do casal.

Palpite do dia: 47, 56 e 29.

Cor do dia: creme.

Câncer (21/06 a 21/07)

Quem trabalha em equipe ou em sociedade vai precisar de muito jogo de cintura nesta sexta-feira. O clima pode ficar tenso nas parcerias, ainda mais se você tentar impor o seu ritmo ou as suas vontades. A Lua em quadratura com Saturno e Plutão alerta que caberá a você ceder um pouco para encontrar um meio-termo e manter as relações em paz.

À tarde, a família pode se opor a um projeto seu ou pode cobrar que você tem estado muito ausente. Saiba ouvir e esforce-se para conversar sem brigar.

Mais tarde, a Lua ingressa na Casa 11 e estimula as amizades. Você pode ter uma boa chance de conhecer gente nova e ampliar seu círculo social, mas fique longe das aglomerações: pense na sua saúde.

O romance vai exigir muita paciência e boa vontade. Contorne as diferenças sem tretar.

Palpite do dia: 30, 21 e 93.

Cor do dia: azul-turquesa.

Leão (22/07 a 22/08)

A Lua na Casa 9 desperta seu espírito aventureiro e aumenta o desejo de experimentar coisas novas. Isso pode fazer você se sentir muito pelo trabalho e pelos compromissos de rotina. Porém, não dá para jogar tudo para o alto, então, o jeito é aceitar as suas responsabilidades e mostrar que pode dar conta do recado.

À tarde, você pode ter alguma dificuldade para fazer contato com alguém que está longe, mas persista para eliminar as preocupações.

A Lua na Casa 10 pode aumentar a sua vaidade à noite e você vai se preocupar mais com a própria aparência. Mais ainda se estiver de olho em um crush e quiser impressionar.

Quem vive uma relação estável deve melhorar o diálogo e acertar os ponteiros com quem ama. Boa noite para fazer planos e definir algumas metas para o futuro do casal.

Palpite do dia: 13, 31 e 94.

Cor do dia: vermelho.

Virgem (23/08 a 22/09

Eita, Virgem, sextou, mas não recomendo. Mercúrio retrógrado na sua Casa das Finanças alerta que você pode ter alguns gastos inesperados nesta sexta-feira. Ou pode perder dinheiro em apostas e investimentos arriscados.

A Lua em quadratura com Saturno e Plutão reforça este alerta e avisa que é melhor não contar demais com a sorte quando o assunto envolver dinheiro.

O convívio com colegas também pode ficar tenso e será preciso controlar bem as suas reações para não brigar, valeu?

No campo sentimental, a Lua realça seu charme e seu poder de sedução, mas as coisas podem não sair exatamente como você gostaria na conquista. Deixe claro o que quer para não se frustrar mais tarde. No romance, cercas críticas podem magoar quem ama, por isso, pegue leve com as cobranças. Invista na intimidade e explore mais a seu lado sensuellen.

Palpite do dia: 41, 68 e 14.

Cor do dia: amarelo.

Libra (23/09 a 22/10)

Você pode se unir aos colegas e trabalhar em equipe para alcançar os objetivos em comum. Mas ainda que esteja na Casa 7 e estimule a união, a Lua vai se desentender com outros planetas e pode causar alguns conflitos nestas parcerias. Aposte no jogo de cintura libriano para contornar os desafios, principalmente ao lidar com parentes.

E se você tem negócios com alguém da família, o cuidado deve ser redobrado, pois Saturno e Plutão podem deixar o clima ainda mais pesado. Busque o diálogo, mas sem abusar da franqueza: fale com jeitinho e seja gentil.

É um bom momento para investir em um namoro e a sua sensualidade vai ganhar um reforço todo especial nesta noite. Se você já encontrou um mozão para dividir a panela de brigadeiro e assistir filmes e séries coladinhos, invista no romantismo e na sedução. Seus desejos ficarão à flor da pele e a intimidade vai pegar fogo! Credo, que delícia!

Palpite do dia: 96, 51 e 69.

Cor do dia: azul-claro.

Escorpião (23/10 a 21/11)

O trabalho vai exigir que você mostre muita responsabilidade e disciplina hoje. Prepare-se para enfrentar alguns imprevistos, inclusive fofocas e mal-entendidos. Com quadraturas envolvendo a sua Casa da Comunicação e Mercúrio retrógrado na Casa 12, o melhor a fazer é ficar bem de boas no seu canto.

Ouça o que outros têm a dizer, mas sem acreditar em tudo para não fazer papel de trouxa. Além disso, fuja de qualquer bate-boca e fale somente o necessário.

A Lua na Casa 6 também recomenda que você respeite os seus limites e não assuma tarefas demais. Pense na sua saúde e respeite os horários de descanso.

Pode investir em um romance com colega, mas faça tudo para ninguém descobrir - pelo menos, até as coisas ficarem mais firmes. Na vida a dois, a noite promete doses extras de união e companheirismo. Esclareça dúvidas com diálogo.

Palpite do dia: 70, 52 e 97.

Cor do dia: amarelo-claro.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Sagita, controlar os gastos pode ser o seu maior desafio nesta sexta-feira. Júpiter, Saturno e Plutão estão estacionados na sua Casa 2 e formarão aspectos tensos com a Lua ao longo do dia. Se não tomar seu paracetaloka direitinho e controlar seus impulsos, você pode acabar esbanjando seu dinheiro e gastando além da conta. Em vez de torrar com supérfluos, que tal economizar e fazer uma poupança para realizar um sonho de consumo maior e mais desejado? Pense nisso!

No trabalho, explore a sua criatividade, inclusive para fazer uma grana extra.

A Lua no seu paraíso astral deixa seu charme irresistível, mas você fará exigências e só vai se envolver se sentir firmeza em alguém. Na vida a dois, evite discutir por problemas financeiros ou por ciúme. Em vez disso, demonstre mais o seu amor. À noite, ajudar o par em uma tarefa pode ser gratificante.

Palpite do dia: 98, 53 e 89.

Cor do dia: preto.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

aprica, que tal se abrir um pouco mais para a família? A Lua na Casa 4 acentua o seu carinho pelos parentes. Mas Saturno e Plutão na Casa1 deixam você ainda mais reservadx do que já é. Terá que se esforçar um pouco para abrir seu coração e demonstrar um pouco mais o seu amor pelos parentes. Comente seus planos e projetos para o futuro, fale da sua carreira. Mesmo que enfrente alguns questionamentos, responda numa boa. Pode até se surpreender com o apoio de alguém.

Nos assuntos do coração, você vai sentir segurança do que quer e vai deixar isso claro a quem quiser se aproximar. Quem já tem um mozão, talvez tenha que repensar alguns planos ou resolver alguns problemas ao longo do dia. Mas à noite, a Lua chega ao seu paraíso astral e promete momentos de muito carinho e romantismo com seu bem.

Palpite do dia: 45, 09 e 27.

Cor do dia: vinho.

Aquário (21/01 a 19/02)

Sextou, mas não recomendo! O céu está tenso e você pode ter muita dificuldade para explicar suas ideias e opiniões. Por isso, procure manter a discrição no trabalho e ficar mais de boas hoje. Se tiver que participar de reuniões, debates ou fazer acordos com alguém, não tenha pressa para falar. Escolha bem as palavras, pois isso vai ajudar a evitar alguns conflitos.

Mercúrio retrógrado na Casa 9 também pode tirar um pouco a sua concentração no serviço ou nos estudos: tente evitar as distrações.

No amor, quem está livre pode estar com o coração “fechado para balanço” e, nesse caso, você só vai investir num romance se sentir que encontrou alguém que realmente combine com você. Na vida a dois, talvez precisem ter uma conversa mais longa e delicada, mas não abra mão do diálogo. À noite, um programa caseiro deve fazer bem ao casal.

Palpite do dia: 19, 46 e 91.

Cor do dia: amarelo.

Peixes (20/02 a 20/03)

Você pode ter algumas preocupações com grana hoje. Pode receber uma multa, ter que pagar algum imposto, algo que não poderá evitar. Tá amarrado! Procure resolver isso sem contar muito com amigos ou pessoas próximas. A Lua em quadratura com Plutão e Saturno indica que é melhor não misturar amizade com dinheiro, pois isso pode trazer mais problemas do que soluções.

À noite, a Lua vai acentuar a sua criatividade e pode trazer boas ideias para ganhar dinheiro e resolver seus assuntos.

Na área afetiva, você está seducente e vai usar as palavras certas para envolver quem deseja. Mas terá que controlar a sua possessividade e pegar leve com as cobranças se quiser se entender com o mozão. É uma boa noite par dialogar e acertar os ponteiros com seu love. Depois, apimente o sexo.

Palpite do dia: 11, 47 e 56.

Cor do dia: prata.