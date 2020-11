ATENTA! Confira as previsões do seu horóscopo para esta quarta-feira Saiba o que os astros reservam para você

4 NOV 2020 - 06h:56 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Quartou, Áries! E o dia é perfeito sem defeitos para você abrir a porteira, coração! É hoje que acordos e parcerias podem se concluir! Vênus e Mercúrio, ambos em trânsito em Libra - apesar de não estarem em conjunção - irão facilitar os encontros sociais e amorosos, mesmo que virtuais, e o ajudarão a esclarecer eventuais mal-entendidos com seus parceiros, sejam eles afetivos que profissionais.

Você se sentirá mais disponível e essa disponibilidade vai facilitar a conclusão de negócios.

Apesar desse aspecto favorável, Mercúrio tá todo pistola com Saturno e pede atenção nos negócios imobiliários ,que podem ficar parados por causa de burocracia e da papelada.



Na saúde, você deve continuar tomando cuidado ao praticar esportes, pois terá tendência a ser imprudente.

Palpite do dia: 83, 02 e 11.

Cor do dia: branco.

Touro (21/04 a 20/05)

Adivinha quem vai acordar pleniane hoje? Isso mesmo, você, meu cristalzinho! E essa sensação agradável vai rolar porque você começa a perceber que as coisas estão começando a dar bons resultados, permitindo que você avance nos seus planos pessoais.

As incertezas começam a se esclarecer e o seu caminho se abre para novas possibilidades.



Como resultado dos bons aspectos planetários você poderá inclusive concluir a negociação de um bem imóvel, caso o esteja desejando.



No ambiente doméstico, um assunto pendente poderá ser discutido e finalmente resolvido, melhorando o clima que andava bastante tenso.

No amor, atenção: lembre-se de que nem sempre você pode ganhar todas: ouça as reivindicações do crush e ceda um pouco se quiser firmar compromisso. Desse jeito, a vida lhe parecerá mais leve.

Palpite do dia: 57, 39 e 75.

Cor do dia: roxo.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

A Lua segue o baile em seu signo e forma um aspecto favorável com Mercúrio, que está todo pimpão no signo de Libra. Essa configuração indica que terá a possibilidade de concluir um negócio ou um acordo que você estava desejando.

Você se sentirá gratificado pelo sucesso obtido e poderá enfrentar os outros obstáculos eventuais que ainda permeiam seu caminho com mais coragem e determinação.



Mas atenção: hoje também rola uma treta braba entre Mercúrio e Saturno, o que indica que você não está ainda livre dos desafios que em muitos momentos lhe parecem insuperáveis.



Não se deixe afetar por esse clima de decepção! Mantenha altas as suas expectativas porque você está construindo bases sólidas para o seu futuro.



Em família, vejo que você pode ser chamadx em breve a assumir uma responsabilidade: não faça a afrontosa nem negue a sua ajuda.

Palpite do dia: 85, 31 e 49.

Cor do dia: verde.

Câncer (21/06 a 21/07)

Eita, Câncer. Tava ruim, ficou bom, depois ficou ruim de novo e hoje parece que vai piorar um pouquinho! Hahaha Brincadeira! Na real, os aspectos lunares positivos iniciados ontem ainda hoje serão favoráveis no âmbito dos negócios. Porém, no campo íntimo e emocional, a coisa tá um pouco mais fracassada.

É que apesar de Mercúrio ter retomado sua marcha direta, o planeta da comunicação tá beeem pistola com o “chatinho” Saturno - Chaturno, pros mais íntimos. Isso pode ser uma ducha fria em seus projetos pessoais, capaz de diminuir seu otimismo.



E não vou mentir: pode ser até que você se decepcione com uma negativa que irá receber de um parceiro ou colaborador ou não alcance um objetivo ambicionado.



Mas pense bem: um “não” você já tem. É preciso ir atrás da humilhação! Brincadeira de novo! O que eu quero dizer é que o não, por mais negativo que seja, pode ser útil para que você analise novamente todas as possibilidades que tem diante de si. Talvez você descubra algo que tenha escapado à sua observação. Pense nisso, meu cristalzinho.

Palpite do dia: 59, 41 e 14.

Cor do dia: vermelho.

Leão (22/07 a 22/08)

Você que lute, Leão! Para conseguir concretizar os seus planos, você vai precisar de muuuuito empenho - o caminho não será isento de desafios.

No entanto, sua determinação e coragem te ajudarão a avançar rumo aos seus objetivos pessoais. Mergulhe no trabalho e não deixe que nada te desvie de sua meta!



Aliás, tudo bem deixar alguns assuntos pendentes de lado hoje - prioridades, né, mores?

Examine também as propostas que lhe serão apresentadas hoje, pois o seu Sol irá ajudar a obter sucesso em suas iniciativas.



O ambiente familiar, no entanto, pode requerer um pouco de atenção extra. Pepino que fala? Pois é, imprevistos acontecem! Ofereça o seu apoio com generosidade.

Palpite do dia: 42, 60 e 69.

Cor do dia: creme.

Virgem (23/08 a 22/09

Virgem, meu cristalzinho, hoje você vai sentir que um sopro de otimismo vai modificar o seu humor.

De fato, a Lua em Gêmeos forma um aspecto positivo com o Mercúrio, que agora já está em marcha direta no signo de Libra. Esse trígono facilita o diálogo melhorando os encontros profissionais e as reuniões com os parceiros ou sócios.



Você deve perceber que as suas iniciativas começam a fluir positivamente e que consegue uma resposta mais positiva para suas investidas, o que deve dar aquele up esperto nos lucros obtidos. É pra glorificar de pé, né?



E toda essa good vibes deve produzir um efeito positivo e uma sensação agradável no seu cérebro, impactando no seu relacionamento familiar e com o mozão.



Aproveite para cuidar de seu bem-estar, permitindo-se cuidados pessoais e estéticos ou iniciando uma dieta alimentar saudável.

Palpite do dia: 70, 97 e 61.

Cor do dia: branco.

Libra (23/09 a 22/10)

Hoje a Lua começa um rolê no signo de Gêmeos e dá um match delícia com Mercúrio, que se encontra no seu signo solar. Essa combinação é excelente porque estimula a mente de forma positiva, ajudando você a elaborar novas estratégias que serão úteis para superar os desafios que a vida lhe apresenta.

Fortaleça a sua força de vontade com pensamentos positivos, pois você ainda tem um bom caminho para percorrer para alcançar os seus objetivos pessoais.



Hoje também vai rolar uma treta entre Mercúrio e Saturno e isso indica que, de maneira geral, os desafios irão continuar por algumas semanas ainda. Mas nada de drama! Mantenha altas as suas expectativas e tenha certeza de que todo seu esforço está construindo bases sólidas para o seu futuro.

Palpite do dia: 89, 26 e 80.

Cor do dia: verde-escuro.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Eita, Escorpião! É pra frente que se anda e Mercúrio tá sabendo legal essa lição, tanto que parou de ser doido e encerrou o movimento retrógrado. Porém, o planeta da comunicação tá pistola com o chatinho Saturno e essa treta vai dar uma freada no seu entusiasmo, tão presente no dia de ontem.

No entanto, você pode usar essa energia para dar mais consistência aos seus projetos, tornando-os ainda mais sólidos. Analise cuidadosamente todas as possibilidades que você tem de levar a bom porto suas iniciativas e faça eventuais mudanças sempre que sentir a necessidade.



Não vou te iludir: você pode ganhar um não bem redondo de um parceiro ou colaborador, mas não se chateie por causa disso. Os percalços do caminho tornam mais interessante a sua caminhada. Talvez você descubra algo que tenha escapado à sua observação.

No amor, seja mais receptivx com seu parceiro, pois poderá causar um conflito sem querer.

Palpite do dia: 63, 18 e 54.

Cor do dia: vermelho.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Quartou, Sagita! Adivinha quem vai acordar rica hoje? Sei lá, a Madonna! Porque para você, o campo econômico continua instável e os astros desaconselham investimentos de risco. Comprar brusinhas também não tá liberado, não, minha filha!

Apesar disso, hoje você vai levantar com muita energia positiva e poderá canalizar toda essa sua determinação e coragem que sente dentro de si para realizar os seus objetivos pessoais. Errado não tá, né?

Mergulhe no trabalho e foque na sua meta sem deixar que palpites inconvenientes te desviem de seus objetivos! Priorize os assuntos mais importantes e urgentes para não desperdiçar tempo precioso.

Na vida profissional, você poderá receber propostas de parcerias: examine-as cuidadosamente e não tenha pressa de dar uma resposta ao seu proponente. Lembre-se que o seguro morreu de velho!



No ambiente familiar, possível que alguém venha requerer a sua ajuda por causa de um imprevisto. Ofereça o seu apoio com generosidade.

Palpite do dia: 10, 55 e 64.

Cor do dia: vermelho.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Caprica, a Lua segue o baile pelo signo de Gêmeos, facilitando os contatos pessoais, e você pode sentir um sopro de otimismo capaz de modificar positivamente o seu humor.

Com Mercúrio no signo de Libra, os relacionamentos sociais, profissionais ou mesmo íntimos ganham um brilho novo, graças a sua maior disponibilidade em perceber que as suas iniciativas fluem positivamente atraindo a colaboração de parceiros e colegas.



Esse efeito positivo produz também uma sensação agradável no seu cérebro, o que ajuda pra caramba a elaborar pensamentos otimistas em relação ao seu futuro.



Aproveite esse momento favorável também para cuidar de sua saúde e de seu bem-estar, permitindo-se alguns momentos do dia para os cuidados pessoais e estéticos.

Palpite do dia: 56, 38 e 29.

Cor do dia: laranja.

Aquário (21/01 a 19/02)

Aquário, o clima astral delicinha de ontem deve continuar no dia de hoje - e ainda mais intenso na medida em que a Lua avança no signo de Gêmeos. Amém que fala? Isso deve estimular seu intelecto, que cria a cada momento novos projetos.

Porém, atenção: A hiperestimulação mental pode causar um pouco de estresse, portanto, procure acalmar a sua mente de vez em quando ao longo do dia fazendo uma pausa com atividade de relaxamento.



Saturno, Júpiter e Plutão, o trio parada dura que provocou toda essa perturbação planetária, já se encontram em andamento direto e movimentam as energias para ajudar as pessoas na reconstrução de uma realidade socioeconômica nova.



Com essa energia disponível você deve sentir um forte estimulo que ajudará a elaborar e implementar novas iniciativas, seja no âmbito profissional ou na intimidade.



Com a família e amigos, estabeleça um clima harmonioso.

Palpite do dia: 57, 30 e 39.

Cor do dia: vermelho.

Peixes (20/02 a 20/03)

Peixinhos amados, o Sol segue o rolê em Escorpião, mas rola uma torta de climão com o imprevisível Urano. Isso sugere que hoje pode surgir imprevisto capaz de mudar os rumos de suas iniciativas e atrapalhar a sua agenda. Tá amarrado!

A real é que os compromissos previstos para hoje poderão ser adiados ou cancelados e você precisará reorganizar toda a sua programação. Aceite que dói menos e procure se adaptar às circunstâncias com sua facilidade natural, que é uma característica dos natos de seu signo.



Também hoje uma quadratura do Sol com o planeta Saturno pode despejar um balde de água fria em seus planos e te trazer para a realidade, mas atenção: não interprete negativamente -mantenha os pés no chão e os olhos em seus objetivos para alcançá-los. É com muito empenho e determinação que você vai preparar bases sólidas para seu futuro. Na saúde, aproveite esse momento para realizar exames e buscar eliminar definitivamente um problema que está incomodando.

Palpite do dia: 40, 85 e 04.

Cor do dia: azul-claro.