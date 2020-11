ATENTA! Confira as previsões do seu horóscopo para esta quarta-feira Saiba o que os astros reservam para você

25 NOV 2020 - 07h:48 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Quartou, Áries, e hoje vai rolar um ferno no céu capaz de modificar a energia atual, criando um clima instável, de apreensão e ansiedade.



Tudo isso porque a Lua - que começou um rolê em seu signo ontem - faz uma aglomeração gostosinha com Marte, que também visita Áries.



Para não deixar que isso influencie o seu dia, faça o possível para manter uma rotina prudente e não se arrisque em novos empreendimentos. Também é importante não pagar de doida e não fazer novas despesas.



Hoje o perfil precisa ser o mais conservador possível e a prudência deve imperar em qualquer uma de suas atitudes.



No amor, a situação também está tensa. É que nossa fada sensata Vênus forma um aspecto esquisitão com Lilith, a Lua negra. Isso indica que você experimentará sentimentos contraditórios e sentirá uma necessidade muito grande de manter sob controle o seu relacionamento a qualquer preço, inclusive manipulando o mozão. Ai, ai, ai, hein? Cuidado, minha filha, pode dar ruim, viu?



Por outro lado, essa energia pode lhe oferecer prazeres sexuais intensos! Credo, que delícia!

Palpite do dia: 14, 50 e 86.

Cor do dia: abóbora.

Touro (21/04 a 20/05)

Touro, você conhece a fama de pistola de Áries, né, meu cristalzinho? Tô falando isso porque tenho uma bomba pra te conhar: hoje dois astros estão de rolê no signo mais sem paciência do Zodíaco: a Lua e Marte, nosso reizinho pistola!



Resultado? Esse aspecto astrológico vai mudar completamente o astral e pode provocar tensões, promovendo ações precipitadas, geralmente causadas pela irritação e pela impaciência.



Se não quiser passar nervoso em 48 vezes no crédito, não leve tudo a ferro e fogo! De nada adianta tentar forçar as situações.



Aliás, é melhor você aguardar pacientemente e, aos poucos, as coisas irão se ajeitar naturalmente, permitindo que você tome decisões mais acertadas.



Lembre-se de que nenhuma mudança deve ser feita sob pressão, pois isso poderá atrapalhar os resultados desejados.



No amor, fuja das tretas com o mozão e não emita julgamentos precipitados: eles podem piorar a situação, causando disputas e até mesmo términos. Tá amarrado!

Palpite do dia: 51, 69 e 42.

Cor do dia: marrom.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Hoje a Lua segue o baile no signo de Áries, onde está desde o meio do dia de ontem, e enche seu signo de energia. Com isso, você terá muita vontade de se dedicar a algum novo projeto e realizar um sonho que já estava em gestação. Errado não tá, né?



Para incrementar as suas atividades, não lhe faltará incentivo do campo astral! Aliás, a Lua forma uma conjunção exata com o asteroide Quíron, o Grande Curador. Esse planetoide pode ser muito útil para ajudar você a resolver um assunto que possa estar causando dor ou mal-estar. E atenção: esse assunto não necessariamente está ligado ao campo físico - pode ser, inclusive, emocional.



Assuntos íntimos não resolvidos costumam ficar mais latentes com essa configuração astrológica.



Você pode aproveitar esse dia também para iniciar um curso ou se interessar por um novo assunto relacionado ao autoconhecimento.

Palpite do dia: 61, 52 e 34.

Cor do dia: turquesa.

Câncer (21/06 a 21/07)

Câncer, meu cristalzinho, hoje os aspectos astrológicos sugerem a necessidade de você se debruçar principalmente sobre assuntos da área amorosa e sentimental. Se você usar positivamente a energia disponível poderá curar uma ferida deixada por um relacionamento fracassado do seu passado e que ainda dói no seu íntimo.



E o seu mapa astral do amor pode te ajudar muito nessa missão. Ele é capaz de te ajudar a entender aspectos importantes de sua personalidade que interferem em seus relacionamentos e, inclusive, fazem com que você repita certos padrões.

Eu sei que existem feridas difíceis de curar! Porém, pense no futuro e deixe os assuntos do passado onde eles estão.



Os astros indicam que novas possibilidades se abrirão diante de você.



Dedique-se também aos seus relacionamentos profissionais: é possível que um colega venha lhe pedir ajuda, um conselho ou simplesmente um ombro amigo, mesmo que seja no ambiente virtual.



Vejo ainda que ao longo do dia podem surgir pequenos contratempos que poderão distrair você, te afastando de suas ocupações profissionais. Não se aborreça inutilmente.

Palpite do dia: 44, 17 e 98.

Cor do dia: verde.

Leão (22/07 a 22/08)

Leão, a fada sensata Lua está de rolê por Áries, onde tem um date marcado com Marte nos próximos dias.



Além disso, existem algumas tensões planetárias que irão perdurar nos próximos dias, portanto, é bom você já começar a se preparar para enfrentar qualquer desafio com coragem e determinação.



A oposição de Vênus a Urano, pode exemplo, poderá prejudicar um relacionamento íntimo e amoroso. Desta forma, hoje não é um bom dia para reivindicar as atenções do mozão. Tome seu paracetaloka e deixe qualquer DR para outro dia mais propício.



Além disso, se algo não está dando certo, não procure nenhum culpado. As circunstâncias da vida diária são bastante difíceis e as mudanças contínuas impostas pela crise requerem um espírito de adaptação que você não possui naturalmente.



Tenha em mente que serão os seus talentos naturais que te ajudarão a alcançar os seus objetivos. Portanto, não sofra: adapte-se às circunstâncias e não force nenhuma situação - em outras palavras, o bom e velho aceita que dói menos!

Palpite do dia: 00, 18 e 54.

Cor do dia: pink.

Virgem (23/08 a 22/09

Hoje você vai se sentir bem diferente de ontem, pois a mudança da Lua para o signo de Áries injeta ânimo no astral e turbina sua vontade de levar adiante os seus projetos pessoais.



Com tanta determinação, talvez você consiga colocar um ponto final em um assunto que se arrasta há muito tempo. Arme-se de coragem e vá em frente, mas examine bem todas as suas possibilidades antes de tomar as suas decisões.



Use essa nova energia para dar os primeiros passos em uma nova direção e descobrirá tesouros escondidos que não havia visto antes.



A sua forma positiva de enfrentar os desafios irá contagiar os seus parceiros e eles apoiarão você nessa empreitada.



#DicadoBidu: eleja prioridades e não se esqueça de dar a devida importância ao campo afetivo: é preciso fortalecer os laços com seus entes queridos, sejam eles mais chegados ou distantes.

Palpite do dia: 64, 10 e 82.

Cor do dia: laranja.

Libra (23/09 a 22/10)

Hoje, Lua e Marte promovem uma pequena aglomeração em Áries. Essa configuração planetária irá lhe fornecer muita energia que, se bem direcionada, será útil para fazer progressos, especialmente no ambiente profissional.



Por outro lado, você terá muita vontade de se dedicar a algum novo projeto e poderá sair em busca de algo que ajude a incrementar as suas atividades.



Hoje também a Lua forma conjunção exata com o asteroide Quíron, o Grande Curador, e produz uma energia que pode ser muito útil para ajudar você a resolver um assunto que lhe causa dor ou um mal-estar. E atenção: esse mal-estar pode não ser somente físico, mas também - e especialmente - emocional.



Assuntos íntimos não resolvidos costumam ficar mais latentes com essa configuração astrológica.

Palpite do dia: 11, 02 e 56.

Cor do dia: branco.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Quartou com direito à reviravolta astral, meus consagrados! Hoje a configuração astrológica muda completamente o clima e a Lua, que segue o baile em Áries, signo de Fogo, promete gerar uma energia mais agitada, estimulando também o Sol, que está de rolê em Sagitário.



Com isso, você se sentirá animadx e otimista e terá chances extras de implantar com sucesso plano que vinha trabalhando há algum tempo.



Vejo ainda que talvez você conclua um bom acordo ou feche um contrato almejado.



Por outro lado, no mesmo endereço da Lua está Marte, o planeta mais pistola do Zodíaco. Essa aglomeração astral em Áries pode ser perigosa e incitar você a cometer pagar de louco e cometer algumas imprudências.



Tome seu paracetaloka e controle qualquer impulso exagerado. A melhor alternativa, inclusive, é canalizar essa energia positiva para levar adiante suas iniciativas - especialmente no âmbito profissional.



Falando em âmbito profissional, cuidado: não imponha seu ponto de vista nas reuniões de trabalho. Pode dar ruim!

Palpite do dia: 12, 48 e 30.

Cor do dia: roxo.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Hoje a Lua segue o baile no signo de Áries, onde tem um date marcado com Marte, nosso reizinho pistola. Essa configuração pode ser perigosa se não for devidamente controlada, pois bota fogo no parquinho e estimula ações arriscadas que podem causar conflitos e brigas.



Portanto, qualquer coisa que for fazer hoje, procure não agir com arrogância nem tente impor a qualquer custo o seu ponto de vista aos seus parceiros ou colegas.



No ambiente profissional, dirija com cautela as suas iniciativas, analisando as circunstâncias que podem atrapalhar o bom andamento do processo produtivo.



No âmbito amoroso ou familiar, alerta de treta! Podem rolar conflitos por causa da sua falta de comedimento ao expor ao seu parceiro os seus desejos íntimos.



Esse mesmo aspecto também aumenta as chances de acidentes e machucados, por isso, tenha cautela ao praticar exercícios físicos.

Palpite do dia: 94, 04 e 76.

Cor do dia: lilás.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Caprica, ontem a mood do dia foi meio esquisitona, mas não se preocupe, hoje o clima será completamente diferente. Com a Lua em Áries, signo de Fogo, regido por Marte, o astral promete ficar mais agitado e os projetos idealizados no dia de ontem começarão a ser delineados com mais clareza. Isso permitirá que você comece a elaborar as estratégias para implantá-los.



O signo regido pelo planeta Marte impõe um ritmo acelerado nas suas iniciativas e você sentirá dentro de si uma grande pressa de realizá-los.



O único aspecto mais difícil no dia de hoje é sugerido pela oposição de nossa fada sensata Vênus ao moderninho Urano, indicando uma eventual flutuação no campo financeiro. Nesse caso, melhor não abusar da sorte e usar de toda a prudência do seu signo para não jogar dinheiro no lixo.

Palpite do dia: 23, 50 e 05.

Cor do dia: azul-marinho.

Aquário (21/01 a 19/02)

Quartou com aglomeração em Áries, meus consagrados! Hoje dois astros se encontram no primeiro signo do Zodíaco - e Lua e Marte. Esse aspecto planetário costuma gerar muuuuuita energia que, se bem direcionada, será útil para ajudar a fazer progressos, especialmente no ambiente profissional.



Porém, nem tudo são flores. Hoje também rola uma oposição da Lua com Vênus, que segue em Escorpião, o que pode estimular desavenças no âmbito íntimo e familiar. Tá amarrado!



Para que essa energia não faça estragos no seu relacionamento, o melhor é evitar qualquer debate ou discussão - vai acabar em briga!



Para fugir de ciladas, canalize a energia lunar de forma positiva para eliminar um eventual mal entendido: aposte no dialogo aberto e sincero, sem acusações recíprocas.



Assuntos íntimos não resolvidos costumam ficar mais latentes com essa configuração astrológica.

Palpite do dia: 51, 15 e 24.

Cor do dia: vermelho.

Peixes (20/02 a 20/03)

Peixes, a Lua acordou com a corda toda nesta quarta e segue serelepe causando pelo Zodíaco. Primeiro, nossa fada sensata avança em Áries, onde entrou no meio do dia de ontem. Depois, rola um date com Marte, nosso reizinho pistola. Por fim, a Lua dá match com Quíron, o asteroide relacionado mitologicamente com o Curador.



Esse aspecto planetário poderá ajudar você a encontrar a solução para um problema que se arrasta e insiste em atrapalhar o seu sucesso pessoal. Amém que fala?



Aproveite a chance que terá no dia de hoje para eliminar de uma vez por todas aquilo que não te faz feliz, seja isso um relacionamento tóxico ou até mesmo uma doença física ou emocional.



Não deixe passar a chance que o céu te dá de presente: tenha coragem para encarar o seu problema de frente e sem medo.

No campo da saúde, os astros dão sinal verde para a realização de uma pequena cirurgia, caso necessite.



No amor, você se sentirá bastante disponível para namorar: aproveite para esquentar o clima com o mozão ou fisgar o crush de vez.