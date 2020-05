HORÓSCOPO Confira as previsões do seu horóscopo para esta quinta-feira Saiba o que os astros revelam para você nesta temporada de Touro

14 MAI 2020 - 05h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Good vibes chegam da Lua aquariana, que fica toda amorzinho com Vênus nas primeiras horas do dia e manda muitos estímulos para os seus contatos pessoais e profissionais. Trocar ideias com colegas e amigos pode ser muito importante para o seu dia, sem contar que você deve aprender bastante. O período ainda promete bons resultados para quem pretende fazer alguma mudança no visual. No entanto, Sol e Lua formam quadratura no final da manhã e apontam instabilidades, recomendando cuidado com fofocas e gastos desnecessários: pode dar ruim pra você! Também não convém fazer negócios ou empréstimos com amigos, pois pode sair no prejuízo. Quem está só talvez prefira continuar assim e dar um tempo para curar algumas feridas do coração. Já o romance pede um pouco mais de mais privacidade. Esclareça um mal-entendido e reforce a confiança com a pessoa amada.

Palpite do dia: 69, 33 e 96.

Cor do dia: azul-claro.

Touro (21/04 a 20/05)

Os astros anunciam uma fase de conquistas para o seu signo. A Lua segue brilhando no ponto mais alto do seu Horóscopo e troca excelentes vibrações com Vênus, nossa fada sensata, que atua em sua Casa da Fortuna. Isso significa um momento pra lá de favorável para você batalhar por seus interesses profissionais e financeiros. Sua estrela está protegida, ainda mais na parte da manhã. Fique de olho nas oportunidades de crescer no emprego ou aumentar seus ganhos. Mas atenção no período da tarde, quando Sol e Lua se desentendem: será preciso controlar os gastos ou correrá o risco de torrar tudo que conseguir. E você sabe, minha consagrada, que os boletos não perdoam! No trabalho, evite bater de frente com chefes ou autoridades. A paixão ganha estímulos e pode surpreender. Capriche no visual e explore a sua popularidade nas paqueras. No romance, mostre seu lado companheiro, amigo e não deixe o ciúme atrapalhar.

Palpite do dia: 88, 97 e 70.

Cor do dia: lilás.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Investir nos estudos e num futuro melhor fará muito bem à sua autoestima. A Lua incentiva seu aperfeiçoamento e fica numa boa com Vênus, anunciando um período benéfico para ampliar seus conhecimentos e se dedicar aos seus objetivos: concentre-se bem nas tarefas para se sair bem. Lua e Vênus também realçam sua beleza, por isso, vale reservar um tempo para se cuidar em casa mesmo: providências simples, mas feitas no capricho, como retocar a tintura do cabelo, devem surtir os efeitos desejados. Mas atenção: nada de cortar a franja, hein! Você deve ter exemplos o suficiente de que isso pode dar muito errado! Sol e Lua aconselham a ter atenção dobrada com fofocas, quebra de confiança por parte de alguém e fatos imprevistos à tarde. Na vida amorosa, seu jeito pode ficar mais exigente, sobretudo nas paqueras. Há tendência de escolher a dedo seus pretendentes. No romance, é hora de falar dos seus planos e envolver o par em seus ideais.

Palpite do dia: 53, 17 e 35.

Cor do dia: verde-escuro.

Câncer (21/06 a 21/07)

A Lua sorri para Vênus nas primeiras horas do dia e envia bons fluidos para o seu signo superar contratempos. Ainda que enfrente alguns aborrecimentos e preocupações, você terá todo apoio do céu para mudar as coisas. O momento é oportuno para fazer alguns questionamentos e escolhas que podem ser importantes para a sua paz interior. Nas amizades, é hora de avaliar quem realmente merece sua consideração e seu carinho. Talvez precise impor limites a certas pessoas e romper os laços superficiais. Na real, é bom avaliar bem para não gastar tempo e energia com gente falsiane! No período da tarde, uma trombada astral entre o Sol e a Lua pede que você tenha mais cuidado: atenção às finanças e evite se abrir com quem não inspira muita confiança. Na paixão, use e abuse do seu charme para atrair e envolver o crusgh. Romance secreto vai exigir doses extras de cautela e discrição. A dois, sair da rotina pode ser bom.

Palpite do dia: 81, 36 e 72.

Cor do dia: vinho.

Leão (22/07 a 22/08)

Procure somar forças com os colegas, pois a Lua indica que a cooperação será vantajosa para o seu trabalho. Em sintonia com Vênus, a Lua abre espaço para você realizar alguns dos seus objetivos e revela que a criatividade do seu signo será uma importante aliada no período da manhã. O céu também pode dar uma força para se acertar com alguém da turma e desfazer um mal-entendido com quem admira. Já na parte da tarde, Sol e Lua tretam e alertam que instabilidades vão rondar o seu astral. Uma sociedade pode enfrentar tensões: saiba negociar e fazer acordos. O romance recebe bons estímulos. Namoro com pessoa do seu círculo de amizades conta com boas vibrações. Na relação a dois, é o momento de caprichar na seducência e mostrar seu lado sensuellen. Aproveite para apimentar a intimidade e esquentar as transas. Credo, que delícia!

Palpite do dia: 55, 28 e 82.

Cor do dia: vermelho.

Virgem (23/08 a 22/09)

A Lua dá um rolê por sua Casa do Trabalho e fica de buenas com Vênus, dando sinal verde para você mostrar seu lado caprichoso e criativo no serviço. O desejo de se destacar no que faz e quem sabe até alcançar alguma conquista na carreira será enorme. No período da manhã, você terá disposição de sobra para correr atrás do que quer. Já à tarde, a coisa tá meio fracassada e não convém se arriscar nem brincar com a sorte. A Lua entra na fase Minguante, treta com o Sol e alerta que altos e baixos tendem a surgir, podendo afetar inclusive o seu bem-estar. Não se estresse se tiver que enfrentar alguns desafios, pois eles serão passageiros. Hoje sua vaidade vai aumentar e um trato no visual deve agradar. No amor, envolvimento com colega tem boa chance de evoluir. Na união, é o momento de apoiar os projetos do par e fortalecer o clima de companheirismo.

Palpite do dia: 20, 92 e 11.

Cor do dia: prata..

Libra (23/09 a 22/10)

Lua e Vênus formam um belo trígono no início do dia, espalhando excelentes vibrações em seu Horóscopo. Essas duas fadas sensatas garantem que a quinta-feira será marcada por muito entusiasmo, criatividade, sorte e várias doses de álcool em gel. Seus caminhos devem se abrir e as coisas vão fluir com mais facilidade para o seu lado no período da manhã. A partir da hora do almoço, talvez se depare com contratempos, tudo por causa de um atrito entre o Sol e a Lua, que ingressa na fase Minguante. Imprevistos e desafios podem até surgir, mas você vai tirar todos eles de letra. Investir nos estudos pode dar um grande impulso para a sua profissão: pense nisso! Faça uma fezinha, só não aposte alto demais. A saúde pode exigir atenção à noite. Sucesso garantido na paquera e no romance. Desejos à flor da pele.

Palpite do dia: 30, 84 e 66.

Cor do dia: azul-vivo.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Escorpião, o período da manhã tá tranquilo, tá favorável para os seus interesses familiares e financeiros! Quem garante é a Lua, que troca ótimas energias com Vênus e deixa sua intuição e seu senso estético mais aguçados. Você pode fazer mudanças na decoração ou reparos bem-sucedidos em casa. Trabalhar em seu cantinho será mais produtivo. Todavia, o Sol treta com a Lua e instabilidades podem rolar na parte da tarde. Quem tem sociedade ou assunto importante para tratar com parentes precisará de muito jogo de cintura para conciliar os interesses e evitar desavenças. Os assuntos do coração vão receber novos estímulos à noite. A Lua vai realçar seu charme, animar as paqueras e deixar o clima ainda mais apaixonado na relação a dois. Se você tem um par, aproveite o clima de cumplicidade e deixe o romantismo fluir.

Palpite do dia: 76, 94 e 67.

Cor do dia: prata.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Se depender da Lua e de Vênus, seus interesses estarão protegidos e as coisas vão fluir do jeitinho que espera no período da manhã. É pra glorificar de pé, hein! Sua criatividade, simpatia e boa comunicação continuam em evidência nesta quinta e você pode dar ideias e soluções muito eficientes, especialmente no trabalho. O céu garante bons estímulos para uma parceria, sociedade ou atividade em grupo. Você também pode alcançar resultados positivos nos estudos e em atividades em que possa aplicar sua abundante energia mental. Só procure ficar longe de fofocas e confusões a partir da hora do almoço, quando o Sol vai brigar com a Lua e pode dar ruim pra você. Cuide com mais atenção da saúde: não esqueça de beber água, caprichar no álcool em gel e usar máscaras. No amor, simpatia e bom papo serão bons aliados na conquista e também podem deixar o romance mais gostoso e harmonioso. Todavia, fique de antena ligada para não fazer papel de trouxa e deixar que coisas ou pessoas interfiram na união.

Palpite do dia: 14, 05 e 86.

Cor do dia: azul-marinho.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

A Lua dá rolê em sua Casa das Posses e forma ângulo harmônico com Vênus, enviando poderosos estímulos para os seus assuntos financeiros. Ao mesmo tempo em que terá soluções inventivas para driblar problemas e imprevistos, poderá transformar sua força de trabalho em ganhos concretos para o seu bolso. Eu ouvi um amém, Caprica? Seu empenho deve surtir os resultados que espera e garantir um bom retorno para o seu bolso. Ou talvez queira buscar um bico temporário ou segundo emprego para reforçar o orçamento. Mas atenta: se conseguir uma grana extra, cuidado para não torrar tudo com 'balas e brusinhas'! O Sol fica em atrito com a Lua a partir da hora do almoço e revela que a tentação de gastar vai ser grande! Vai quebrando, Senhor! A noite promete papos animados, seja em casa, nas paqueras ou com a pessoa amada. É tempo de dar asas para o seu romantismo: demonstre e declare o seu amor.

Palpite do dia: 96, 33 e 87.

Cor do dia: rosa.

Aquário (21/01 a 19/02)

A Lua permanece em seu signo e além de realçar as suas qualidades, ela sorri para Vênus, que dá um rolê em seu paraíso astral. Traduzindo do astrologuês, isso quer dizer que os humilhados serão exaltados! Você vai brilhar muito hoje e chegou a hora de apostar alto em seu taco. Os astros destacam o que você tem de melhor e ainda poderá contar com sorte e entusiasmo extras para conquistar seus objetivos. Atitudes gentis vão facilitar muito as coisas: tire proveito da sua simpatia. Porém, sempre tem alguém pra estragar a festa. Desta vez é o Sol, que se desentende com a Lua a partir da hora do almoço e alerta que há perigo de brigas em casa: controle o seu lado rebelde, tenha jogo de cintura e evite fazer a afrontosa. Na paquera, você conseguirá encantar quem quiser com seu charme. Pode até pintar oportunidade de reatar um romance. Deus me libre, mas quem me dera! No relacionamento a dois, o clima é de ótima sintonia com a pessoa amada. Valorize seu love.

Palpite do dia: 88, 52 e 97.

Cor do dia: branco.

Peixes (20/02 a 20/03)

Apesar de seguir em seu inferno astral, a Lua troca ótimas energias com Vênus nas primeiras horas do dia, trazendo muitos estímulos para a sua vida doméstica e seus interesses íntimos. Alguns instantes a sós podem te ajudar a recompor seu pique, sua paz e seu equilíbrio emocional. Atividades que fizer em casa na parte da manhã prometem ser muito produtivas. Se tem serviço acumulado, trabalhar num ambiente quieto e tranquilo ajudará você a se concentrar melhor nas tarefas. À tarde, se não quiser fazer papel de trouxa, o Sol e Lua recomendam a ouvir sua intuição e não confiar demais nos outros, pois podem fazer intriga contra você. Na paquera, aposte em seu lado simpático e extrovertido para atrair o crush. Mas se quer manter um romance em segredo, não comente nem com as paredes! A dois, não dê chance à insegurança: abra o jogo e o coração. É o momento de conversar mais com o par.

Palpite do dia: 62, 44 e 35.

Cor do dia: preto.