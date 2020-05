HORÓSCOPO Confira as previsões do seu horóscopo para esta quinta-feira Saiba o que os astros revelam para você nesta temporada de Touro

21 MAI 2020 - 09h:06 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Em harmonia com Marte na parte da manhã, a Lua revela que é hora de confiar na sua intuição ao lidar com dinheiro. Pode ter uma sacada certeira para melhorar os ganhos, mas atenta: negócios e empréstimos envolvendo amigos podem ser uma fria - melhor evitar se não quiser fazer papel de trouxa. Agora, a grande novidade chega do Sol, que hoje ingressa em Gêmeos, acentuando sua criatividade, versatilidade e seu poder de comunicação. Vai ser fácil argumentar e convencer as pessoas. Uma fase promissora começa hoje, especialmente para quem atua com compras, vendas, trocas, aulas, tutoriais ou pretende começar algo por conta própria, principalmente na internet. Nos assuntos do coração, encontros virtuais e bons papos vão animar as paqueras ou podem quebrar a rotina no romance. Boa noite para esclarecer conflitos, mentiras e intrigas com a pessoa amada, colocando tudo em pratos limpos.

Palpite do dia: 75, 21 e 57.

Cor do dia: dourado.

Touro (21/04 a 20/05)

A Lua começa a brilhar em seu signo e realça as suas principais qualidades, mas se desentende com Saturno de madrugada e aconselha a não bater de frente com um chefe no início do dia. É hora de atuar em equipe e liderar os colegas por um objetivo em comum, mesmo que esteja trabalhando à distância. A maior notícia vem do Sol, que começa a agir em sua Casa da Fortuna na manhã dessa quarta-feira. O astro-rei anuncia uma fase bem positiva e movimentada para os seus interesses materiais, então, fique de antena ligada nas oportunidades de aumentar seus ganhos e explore mais o seu potencial criativo para atrair dinheiro, mas tente economizar o que puder. Na paquera, o desejo de ter alguém para chamar de seu será maior: pode sentir mais vontade de firmar compromisso. Se já tem uma relação estável, mostre o quanto valoriza o amor a companhia do seu par.

Palpite do dia: 85, 58 e 94.

Cor do dia: bege.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

'Entra na minha casa, entra na minha vida!'. Pois é, meus consagrados, essa música gospel é perfeita sem defeitos para o dia de hoje, data em que o Sol começa a dar um rolê em seu signo às 10h49, iluminando seus caminhos e sua vida. A partir de agora, o astro-rei vai renovar sua vitalidade e promete realçar os principais e mais pontos fortes geminianos. Sua estrela vai brilhar muito mais e o momento é perfeito para explorar os seus dons: use e abuse do seu poder de comunicação, da sua criatividade e do seu entusiasmo em todos os setores. No trabalho, você tem tudo para surpreender com iniciativas inteligentes, versáteis e arrojadas. Mas ouça também os avisos da Lua, que hoje se movimenta em sua 12ª Casa e recomenda a ir com mais calma no amor. Se namora escondido, capriche na discrição e não comente com ninguém. No romance, boa cumplicidade com sua cara-metade. Compartilhe seus sonhos e desejos mais secretos com o par.

Palpite do dia: 14, 41 e 86.

Cor do dia: amarelo.

Câncer (21/06 a 21/07)

Altos e baixos estão previstos nas primeiras horas dessa quarta por causa de uma treta entre a Lua e Saturno. Você pode se aborrecer com amigos ou parceiros de trabalho no início do dia e precisará agir com mais prudência. Prefira se unir a quem pensa como você e não entre em confronto com quem tem opiniões divergentes. Por outro lado, pode ser uma boa fase para refletir sobre suas conquistas e fazer planos para o futuro. Um novo ciclo vai chegar em breve e é importante saber o que quer. Hoje o Sol começa a infernizar seu signo e aponta instabilidades, mas reforça sua intuição, sua força interior e garante que é um momento indicado para avaliar sua vida e ficar um pouco mais na sua. No amor, quem está livre talvez prefira dar um tempo das paqueras e curtir a solidão. Na união, é hora de alimentar os laços e a confiança mútua com sua alma gêmea.

Palpite do dia: 87, 15 e 24.

Cor do dia: azul-claro.

Leão (22/07 a 22/08)

Lua e Marte formam excelente aspecto no período da manhã, destacando sua determinação, seu espírito batalhador e incentivando as suas metas. Você vai se concentrar real oficial na carreira e nos seus projetos para o futuro. Só convém ter um pouco mais de jogo de cintura ao trabalhar em equipe ou sociedade. Agora, a novidade mais impactante do período vem do Sol, que migra hoje para sua 11ª Casa Astral, estimulando seus sonhos, ideais e suas amizades. Canalize suas energias para os objetivos que quer alcançar a partir de agora e fortaleça os laços com quem estima: é hora de se enturmar com gente nova, sobretudo nas redes sociais. Por isso, nada de economizar nos likes e nas figurinhas divertidas! Na paquera, sua popularidade ficará ainda mais alta e talvez seja até difícil escolher o crush, pois o coração pode ficar dividido. Se já achou seu par, é o momento de lutarem juntos pelo que desejam realizar. Clima quente e sedutor na intimidade.

Palpite do dia: 79, 70 e 88.

Cor do dia: lilás.

Virgem (23/08 a 22/09)

A Lua dá um rolê por sua Casa do Trabalho e fica de buenas com Vênus, dando sinal verde para você mostrar seu lado caprichoso e criativo no serviço. O desejo de se destacar no que faz e quem sabe até alcançar alguma conquista na carreira será enorme. No período da manhã, você terá disposição de sobra para correr atrás do que quer. Já à tarde, a coisa tá meio fracassada e não convém se arriscar nem brincar com a sorte. A Lua entra na fase Minguante, treta com o Sol e alerta que altos e baixos tendem a surgir, podendo afetar inclusive o seu bem-estar. Não se estresse se tiver que enfrentar alguns desafios, pois eles serão passageiros. Hoje sua vaidade vai aumentar e um trato no visual deve agradar. No amor, envolvimento com colega tem boa chance de evoluir. Na união, é o momento de apoiar os projetos do par e fortalecer o clima de companheirismo.

Palpite do dia: 44, 26 e 62.

Cor do dia: verde-escuro.

Libra (23/09 a 22/10)

O céu anuncia mudanças positivas para você no trabalho durante o período da manhã e quem avisa é a Lua, que fica numa boa com Marte. Também é um momento indicado para dar uma geral nas suas coisas e livrar-se do que não tem mais serventia. Hoje os astros ainda inspiram sua vontade de se cuidar, dar mais valor à saúde e abandonar alguns hábitos. Agora, a maior novidade dessa quarta chega do Sol, que ingressa em sua 9ª Casa, um setor muito positivo do seu Horóscopo. Além de estimular os estudos e fortalecer a espiritualidade, o astro-rei incentiva você a buscar outros horizontes. Pode estabelecer contatos importantes com gente que está distante ou então resolver assuntos relacionados com leis e justiça. Na paixão, seu poder de sedução está acentuado, sinal de sucesso na conquista e no romance. Afinidades em alta com o par. Desejos à flor da pele: ouse e surpreenda!

Palpite do dia: 99, 81 e 45.

Cor do dia: vinho.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Circulando em sua Casa 7, a energia lunar destaca as suas parcerias e alianças. Mas a Lua treta com Saturno e revela que sociedade ou interesse em comum com parente vai exigir cuidados: saiba ceder, sem teimosia. Por outro lado, a Lua se aproxima de Urano à tarde e revela que as coisas vão fluir melhor. Agora, as principais vibrações dessa quarta chegam do Sol, que entra em sua Casa 8, empoderando seu sexto sentido e sua percepção. Boa fase para iniciar as mudanças que deseja para o seu futuro. Pense no que quer conseguir e dê o primeiro passo. Se ficar em casa, debaixo das cobertas, não vai conseguir nada, viu? Me ajude a te ajudar. No campo sentimental, você vai querer compromisso e tudo indica que não se contentará com aventuras, mas o astro-rei ilumina sua sensualidade e garante que você vai atrair paixões sem se esforçar. Se já achou seu par, fortaleça a união e não deixe de explorar sua tremenda habilidade para seduzir e envolver.

Palpite do dia: 28, 91 e 19.

Cor do dia: amarelo.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Lua e Saturno se estranham no céu e alertam que fofocas podem tumultuar seu trabalho no início do dia: procure esclarecer as coisas com maturidade. A saúde também está em foco: cuide-se bem. Em compensação, logo em seguida a Lua faz um belo aspecto com Marte, instaurando um clima de harmonia à sua volta. Mas a melhor notícia chega do Sol que migra hoje para o seu signo oposto, estimulando suas relações pessoais e profissionais. O astro-rei favorece as parcerias no serviço e revela que é hora de se unir aos colegas para estimular a cooperação. Nos assuntos do coração, o romance está no ar e quem não tem compromisso amoroso vai sentir mais vontade de buscar a sua alma gêmea. É um bom momento para se abrir com o crush e assumir um lance mais sério. Na vida a dois, a união se fortalece. Só não deixe a família interferir.

Palpite do dia: 74, 56 e 47.

Cor do dia: prata.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Se depender das vibrações da Lua, que circula em seu paraíso astral, as coisas devem fluir bem para o seu lado e a sorte vai te fazer companhia. Fase indicada para jogos e sorteios. Quem nunca ganhou nem um lápis na vida, de repente, pode ser contemplado na rifa para ajudar animaizinhos que a prima da tia da vizinha te obrigou a comprar. Mas atenção, procure controlar melhor os gastos. Agora, a novidade vai importante dessa quarta vem do Sol, que começa a bilhar em sua 6ª Casa, envia ótimas energias para a sua saúde e o seu trabalho. O período será de renovação na sua vida e você vai contar com mais vitalidade e força de vontade para vencer os desafios. Bom momento para colocar as tarefas em dia, mostrar sua capacidade e provar o quanto é competente. Na paixão, seu charme está acentuado e você vai atrair como ímã. As estrelas indicam que pode pintar uma deliciosa surpresa com alguém especial. Na relação a dois, fase romântica, carinhosa e sedutora, ideal para namorar!

Palpite do dia: 84, 93 e 66.

Cor do dia: azul-vivo.

Aquário (21/01 a 19/02)

Assuntos domésticos e interesses do lar vão exigir sua atenção ao longo do dia e o recado é da Lua, que hoje se movimenta no setor familiar do seu Horóscopo. Nas primeiras horas, Lua em Saturno revelam que você pode ter contratempos com parentes mais velhos ou com a estrutura da casa. Isso deve mexer com as finanças. Em contrapartida, grandes notícias chegam do Sol, que passa a agir em sua Casa da Sorte a partir das 10h49 desta manhã, trazendo excelentes vibrações para a sua vida. O astro-rei ilumina sua boa estrela, aponta facilidades, favorecimentos e revela que não vai faltar estímulo para você contornar os desafios sem perder o bom humor. Na paixão, tudo indica que vai fazer um tremendo sucesso, já que esbanjará poder de sedução, bom papo e simpatia. Pode iniciar um namoro ou deixar a relação com sua cara-metade ainda mais prazerosa. Beije muito!

Palpite do dia: 58, 49 e 22.

Cor do dia: branco.

Peixes (20/02 a 20/03)

Comece o dia com o firme propósito de não se expor. Fake news vão rondar a praia do seu signo e você pode ter problemas com certos comentários, por isso, pense duas vezes antes de falar, escrever e não abuse da franqueza. Mas a Lua sorri para Marte e garante que o clima deve melhorar sensivelmente ainda pela manhã. Terá ótimas ideias na vida profissional. Agora, a maior novidade de hoje quem traz é o Sol, que ingressa em sua 4ª Casa, enchendo seu lar de energia boa e sua vida familiar de alegria. Tudo indica que vai interagir bastante com os parentes e desejará resolver tudo o que for possível. Conte com as pessoas próximas para colocar tarefas em ordem e até agilizar o serviço, se está trabalhando em casa. Na paquera, conversas estimuladas nas redes sociais: pode até se declarar a alguém. Na vida a dois, valorize a estabilidade da união e estimule o diálogo.

Palpite do dia: 68, 95 e 86.

Cor do dia: azul-marinho.