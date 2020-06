QUINTOU! Confira as previsões do seu horóscopo para esta quinta-feira Saiba quais são as previsões do seu horóscopo para este feriado

11 JUN 2020 - 05h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Áries, hoje a recomendação é desacelerar o ritmo, ir com calma e adotar um antigo ditado como lema: “prudência e canja de galinha não fazem mal para ninguém”. Traduzindo: nada de pagar de louca! O aviso vem dos astros e a primeira a fazer o alerta é a Lua, que começa um rolê em sua Casa 12 ao amanhecer. Você pode aproveitar o dia para estreitar a relação com as pessoas queridas: vale telefonar, mandar mensagens e marcar encontros virtuais para colocar o papo em dia, mas aja com diplomacia e gentileza. O Sol treta com Netuno e a Lua fica pistola com Vênus, portanto, não convém se expor demais nem se abrir com qualquer um. Evite revelar seus planos e segredos, principalmente coisas a respeito da sua vida amorosa e fuja de fofocas para não fazer papel de trouxa. Na paquera, investigue as intenções do crush antes de seguir em frente e investir. Na relação com seu par, é hora de esclarecer as dúvidas com uma boa conversa.

Palpite do dia: 94, 49 e 13.

Cor do dia: cinza.

Touro (21/04 a 20/05)

O Sol segue o movimento anual pela sua Casa da Fortuna e estimula seu signo a cuidar dos interesses materiais: fique de antena ligada para identificar as oportunidades de ganhar uma grana extra. Mas atenção: o astro-rei forma aspecto tenso e exato com Netuno, recomendando a ter mais cautela com seus recursos e não gastar com supérfluos. Também é melhor não misturar dinheiro com amizade, pois isso pode trazer dores de cabeça e até prejuízo. Depois, não adianta postar indireta nas redes sociais. A Lua muda hoje para o signo de Peixes, incentivando seu lado solidário e carinhoso, mas entra em conflito com Vênus a noite e pede cautela nos assuntos do coração. Ciúme de amigo pode ser sinal de paixão, mas descubra se o sentimento é recíproco para não se iludir. Terá que escolher entre a segurança e a liberdade. Na vida a dois, sua possessividade pode ficar mais acesa. Deus me dibre! Controle-se e evite cobranças ao love.

Palpite do dia: 77, 86 e 14.

Cor do dia: preto.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Eita, Giovana, o forninho caiu! As estrelas não andam de bom-humor e revelam que frustrações não estão descartadas, por isso pegue mais leve hoje e evite criar altas expectativas. O Sol segue o baile em seu signo, só que forma aspecto nervouser com Netuno, alertando que instabilidades podem marcar presença nesta quinta. Agora, mesmo que nem tudo saia como você planejou, você tem facilidade para se adaptar a qualquer situação e pode tirar o melhor proveito possível desta quinta. O momento pede mais jogo de cintura e boa vontade para dialogar, portanto, nada de tretar ou fazer a afrontosa e bater de frente com os outros. Será mais fácil conseguir o que quer se agir com simpatia e jeitinho. Lua e Vênus também recomendam a reforçar a boa comunicação, sobretudo no amor. É hora de se apoiar em seu charme e carisma para conquistar alguém ou vencer as diferenças no romance. Resolva tudo com um papo franco e mostre sua gentileza ao love.

Palpite do dia: 78, 42 e 96.

Cor do dia: verde.

Câncer (21/06 a 21/07)

CÂncer, não permita que imprevistos e desafios derrubem o seu alto-astral. Força, guerreiro(a). As estrelas sinalizam contratempos e instabilidades para o seu signo e quem manda o papo reto é o Sol, que fica pistola com Netuno. Se não pode ter tudo que deseja, a ordem é fazer do limão uma caipiroska e curtir o feriado - aliás, se é que é feriado na sua cidade - da melhor maneira que puder. Se não dá para sair de casa, encontrar os amigos ou ainda viajar, invente um programa diferente com as pessoas queridas. Valorize os laços de carinho e procure se mostrar mais presente na vida de quem estima, mesmo que tenha que fazer isso de longe, via internet. Na paixão, Lua e Vênus se estranham à noite e alertam que não é hora de alimentar ilusões. Namoro a distância pode deixar seu coração inseguro: pese os prós e contras antes de tomar decisões. Na vida a dois, será preciso vencer as incertezas e os medos para aumentar a sintonia com sua cara-metade.

Palpite do dia: 43, 07 e 79.

Cor do dia: verde-claro.

Leão (22/07 a 22/08)

A vontade de curtir o dia com os amigos tende a falar mais alto, só que nem tudo pode sair de acordo com as suas expectativas. O Sol segue o baile no setor das amizades, mas forma ângulo difícil com Netuno e avisa que há risco de enfrentar desapontamentos. Conflitos podem surgir, ainda mais nas redes sociais, e certas pessoas podem te decepcionar. Aliás, Leão, pense bem: esperar o quê de gente que empurra uma porta que está escrito puxe? Baixe as expectativas, meu consagrado e veja como uma oportunidade para avaliar quem merece sua confiança e, se for o caso, romper de vez as relações que não têm futuro. Nem tudo o que reluz é ouro e hoje as aparências podem mascarar falsidades, então, se liga! No amor, Lua e Vênus deixam o terreno arenoso e convém ir com calma, ainda que seu carisma e sensualidade estejam exuberantes e possam trazer sucesso na paquera. No romance, mostre seu companheirismo ao par. Desejos à flor da pele.

Palpite do dia: 71, 80 e 62.

Cor do dia: marrom.

Virgem (23/08 a 22/09)

Você terá que abrir mão de alguns desejos e interesses pessoais se quiser evitar conflitos e curtir a quinta-feira em paz. Isso, claro, se quiser passar o dia em boa companhia. O aviso vem do Sol e de Netuno, que hoje formam quadratura exata e espalham um astral instável pelo Zodíaco, revelando que diferenças e divergências podem vir à tona e desestabilizar alguns relacionamentos. Sua missão será pegar mais leve nas críticas e se colocar no lugar dos outros para compreender melhor os pontos de vista alheios. Não precisa passar pano pra coisa errada, mas saiba dialogar, negociar e achar um meio-termo, especialmente nos contatos com quem estima. A Lua entra hoje em sua Casa 7, mas não fica muito de boas e vai se desentender com Vênus no período noturno. Para não tretar com sua cara-metade, a ordem é pegar mais leve e conciliar. Talvez seja necessário fingir demência também. Na paquera, não se deixe enganar por falsas aparências, mas também não seja exigente demais.

Palpite do dia: 72, 99 e 45.

Cor do dia: pink.

Libra (23/09 a 22/10)

O Sol mexe com o seu espírito de aventura e desperta em seu signo a vontade de sair do lugar comum, mas o astro-rei também forma aspecto negativo com Netuno hoje e convém você se ligar para não fazer papel de trouxa. Essa influência soa como um alerta para rever seus planos neste feriado - se é que é feriado na sua cidade -, sobretudo se pensa em sair, passear ou viajar. Lembre-se de que o Coronga é real oficial e tenha em mente que mudanças em seus hábitos podem interferir diretamente em seu bem-estar, portanto, evite riscos, extravagâncias e pense primeiro na sua saúde. Se não pode fazer mudanças na sua rotina, tente ao menos se distrair com interesses e coisas diferentes em seu cantinho. Nas relações pessoais, alguns imprevistos podem rolar, mas serão passageiros. Na paixão, Lua e Vênus entram em rota de colisão à noite e avisam que romance com alguém de outra cidade pode enfrentar desafios. Na vida a dois, deixe os problemas de lado e dê mais valor para as afinidades.

Palpite do dia: 28, 19 e 73.

Cor do dia: amarelo.

Escorpião (23/10 a 21/11)

A fada sensata da Lua migra para o seu paraíso astral ao amanhecer, pedindo mais leveza, prazer e diversão. A ordem é deixar as preocupações de lado e curtir as coisas boas da vida ao lado de pessoas queridas. Também é um bom dia para dar uma geral nas suas coisas e separar para doação aquilo que não tem mais serventia para você. No entanto, convém ouvir os avisos do Sol, que hoje forma aspecto exato e negativo com Netuno, recomendando prudência com os interesses financeiros e amorosos. Não é hora de correr riscos nem se aventurar em situações indefinidas ou nebulosas: seja mais realista com o que ganha e gasta, ouça mais a sua intuição e dobre a atenção com falsianes. A Lua deixa seu poder de atração irresistível, esquentando as paqueras e o romance, mas o astral pode dar uma guinada no período da noite. A Lua se estranha com Vênus e aconselha a ter mais cautela com ilusões para não fazer papel de trouxa.

Palpite do dia: 29, 02 e 65.

Cor do dia: prata.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Eita, Sagita! Sol e Netuno formam aspecto de quadratura nessa quinta e essa influência é indício de que instabilidades podem rondar a sua praia, sobretudo nos relacionamentos. Romance e família vão disputar sua atenção neste feriado - se é que é feriado em sua cidade - e não será nada fácil atender às expectativas alheias. Você terá que se armar de paciência para lidar com as exigências dos outros. É provável que queira passar todo tempo possível com sua cara-metade, mas isso pode magoar e render cobranças dos parentes. Tenha jogo de cintura e tente conversar numa boa com quem vier com mimimi. A Lua, que entra hoje em sua Casa 4, também fica pistola e treta com Vênus à noite, recomendando a não cultivar ressentimentos à toa. Quem está livre vai sonhar com compromisso e não vai se satisfazer com aventuras. A união ficará mais firme e forte se estiver abastecida de carinho e diálogo.

Palpite do dia: 21, 39 e 75.

Cor do dia: roxo.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Quintou, Caprica! Hoje você vai sentir mais vontade de interagir com gente querida, fazer contatos, telefonemas e colocar o papo em dia com as pessoas que estima. Todavia, alguns compromissos podem pegar no seu pé e até obrigar uma revisão nos seus planos. Sol e Netuno deixam o astral instável e alertam que será preciso fazer uma coisa de cada vez para não se irritar nem perder tempo com coisas sem importância. Coloque seu bem-estar físico em primeiro lugar para depois resolver o que for necessário, mas não se cobre perfeição. Se sentir que o corpo pede descanso, inspira, respira e não pira: dê um tempo para recompor suas energias. Se esta quinta for feriado em sua cidade, talvez queira aproveitar o dia de folga para organizar suas coisas ou dar uma atenção maior à saúde e alimentação: vai ser bom. À noite, Lua e Vênus se estranham e pedem cuidado com fofocas e mal-entendidos, inclusive nas paqueras. Na relação a dois, convém evitar assuntos polêmicos hoje e nada de chutar o balde, senão vai ter de ir buscar depois.

Palpite do dia: 40, 49 e 13.

Cor do dia: branco.

Aquário (21/01 a 19/02)

O Sol segue brilhando em seu paraíso e convida ao divertimento. O desejo de investir em coisas e pessoas que possam alegrar o seu dia vai aumentar. Com as restrições da pandemia, não vai dar para ficar de rolê por aí, mas você pode praticar exercícios no quintal, brincar com as crianças e inventar atividades gostosas para curtir no dia de hoje. Porém, hoje o Sol treta com Netuno e deixa o sinal vermelho nas finanças. Seu desafio será usar a criatividade para se divertir sem ter que colocar a mão na carteira: segure os gastos para não se apertar depois. A Lua, que entra logo cedo em sua Casa da Fortuna, até poderia dar um help, mas ela também forma aspecto nervoso hoje e reforça os alertas do Sol. Na paquera, seu charme será tão intenso que pode ser difícil eleger um alvo só. Na vida a dois, o ciúme pode rondar e provocar insegurança. Esqueça as cismas, valorize a harmonia com seu love e namore muito!

Palpite do dia: 95, 50 e 23.

Cor do dia: azul-marinho.

Peixes (20/02 a 20/03)

Os interesses do lar e da vida familiar terão prioridade neste feriado. A vontade de restabelecer contato com quem anda distante será maior e você pode acordar a fim de mimar e falar com os parentes queridos, inclusive por mensagem de vídeo. A Lua ingressa em seu signo ao amanhecer e intensifica a sua afetividade pisciana. Demonstrar carinho será uma satisfação e quem teve alguma treta recente com alguém vai querer voltar às boas. Todavia, Sol e Netuno avisam que imprevistos podem rolar e não convém esperar muito dos outros. Na paixão, talvez se pegue pensando muito em um ex-amor. Avalie de vale a pena buscar uma reconciliação ou decida sacudir a poeira e partir para outra. À noite, a Lua fica em atrito com Vênus e recomenda a não alimentar falsas ilusões. Na união, que tal repetir uma experiência romântica que foi marcante para você e seu par? Isso pode deixar os dois nas nuvens.

Palpite do dia: 69, 33 e 06.

Cor do dia: rosa.