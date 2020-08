QUINTOU! Confira as previsões do seu horóscopo para esta quinta-feira Quintou com Q de quase sexta, meus cristalzinhos! Saibam o que tem para hoje

13 AGO 2020 - 05h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)



Áries, Marte - seu planeta regente - continua em seu signo, ativando seu lado determinado e te dando disposição para lutar pelos seus objetivos. Mas o astro faz quadratura com Plutão, sinal de que nem tudo será como você planejou. Em vez de se irritar e ficar impaciente, inspira, respira e não pira! Controle as suas reações e encare os desafios como mais um jogo a vencer. Você adora uma batalha, então, mostre a guerreira que é e use a força do seu signo para superar qualquer obstáculo. Mas sem tretar ou bater de frente com ninguém, combinado? A fada sensata Lua brilha na Casa 3 e estimula o diálogo, por isso, em vez de discutir, argumente com inteligência e simpatia. A noite promete papos bem animados. Seu jeito decidido e apaixonado pela vida vai chamar atenção de muita gente nas paqueras ou vai deixar o seu love ainda mais encantado. Capriche na seducência e declare o seu amor.

Palpite do dia: 98, 08 e 17.

Cor do dia: verde-escuro.

Touro (21/04 a 20/05)



Touro, hoje você pode ter certa dificuldade para se concentrar nas tarefas, por isso, procure fugir de aglomerações e de ambientes barulhentos e busque um cantinho tranquilo para realizar as suas tarefas, ainda mais se tiver que pesquisar, ler ou estudar. Foco, força e café! Além disso, hoje Marte treta com Plutão e isso pode aumentar a saudade de alguém que está longe. Não fique remoendo preocupações à toa: faça contato e alivie o aperto no coração. A fada sensata Lua ilumina sua Casa das Finanças, por isso, observe tudo que acontece ao seu redor em busca de novas oportunidades de ganhar dinheiro. Pode ter boas ideias para faturar com algo feito em casa nas horas vagas. Uma paixão proibida deve ficar mais forte e difícil de resistir. Descubra se vocês realmente combinam antes de investir. Na união, valorize a companhia do par. Realize suas fantasias no sexo.

Palpite do dia: 63, 72 e 27.

Cor do dia: vinho.

Gêmeos (21/05 a 20/06)



Trabalhar em equipe será uma boa opção para você hoje. Marte está de rolê por sua Casa 11 e acentua o seu espírito de liderança e você terá muita facilidade para dar as ordens e motivar os colegas. Só precisa ter cuidado para não abusar do autoritarismo, pois isso pode causar tretas e até prejudicar uma boa amizade. Ainda bem que a fada sensata aLua vai realçar o seu dom da comunicação: aposte no diálogo para negociar e encontrar soluções que agradem a todos. A noite promete novidades e boas oportunidades na conquista. Aposte em seu carisma e bom papo para atrair e encantar quem deseja. Atração por alguém da turma deve aumentar e o céu avisa que vai ser muito difícil não se render à paixão. Na vida a dois, a intimidade promete pegar fogo. Use a criatividade para apimentar o sexo. Que tal visitar comprar algumas 'cositas' por um site de sex shop?

Palpite do dia: 28, 73 e 19.

Cor do dia: vermelho.

Câncer (21/06 a 21/07)



Eita, Câncer... A Lua está de rolê por sua Casa 12 nesta quinta e você pode começar o dia com um pouco de desânimo ou, então, com a cabeça cheia de dúvidas e preocupações.Tá amarrado, hein?! Mas Marte está no ponto mais alto do seu Horóscopo te dará garra de sobra para você ir à luta e vencer qualquer desafio. Você vai mostrar muita determinação e iniciativa no trabalho, ainda mais se perceber que pode chamar a atenção dos chefes e conquistar uma promoção. Errado não tá, né? Mas ó, cuidado: se você trabalha em equipe ou sociedade, há grande chance de se desentender com os colegas. É que Marte em quadratura com Plutão deixará as relações tensas, por isso, tome seu paracetaloka direitinho e controle suas reações. No amor, romance com alguém do trabalho será intenso e apaixonado, porém, será preciso cuidado com brigas e disputas de poder. Não dê espaço ao ciúme. Esclareça dúvidas com diálogo e reforce a confiança.

Palpite do dia: 38, 74 e 83.

Cor do dia: creme.

Leão (22/07 a 22/08)



Leão, meu cristalzinho, Marte reina absoluto na sua Casa do Conhecimento e aumenta muito a sua curiosidade, vontade de aprender e de se superar. Você vai sentir um interesse enorme em tudo que possa abrir a sua mente ou trazer novas oportunidades para a sua vida. Errado não tá, né? Aproveite o estímulo para fazer cursos e se aventurar em novas experiências. Agora, o astro vai tretar com Plutão na sua Casa 6, o que indica desafios no trabalho, atritos com sogros e saúde instável. Tá repreendido! Proteja-se, capriche no álcool gel e bora usar a máscara no lugar correto, que é cobrindo a boca e o nariz, e não no pescoço nem no queixo! No amor, paixão por alguém de outra cidade pode bagunçar a sua rotina ou tirar a sua concentração no emprego. Quem está livre também pode sentir algo mais por um(a) amigo(a) e quanto mais afinidades houver entre vocês, mais intensa será a atração: conversem. Na vida a dois, estimule o companheirismo e o diálogo. Boa noite para falar do futuro e fazer planos com seu bem.

Palpite do dia: 57, 84 e 48.

Cor do dia: azul-vivo.

Virgem (23/08 a 22/09)



Ei, Virgem, trago verdades e elas são pra glorificar de pé, viu? Nesta quinta você terá muita facilidade para lidar com o público e também para lidar com o dinheiro dos outros. Tudo graças à Marte, que reina todo pimpão na sua Casa 8 e indica, inclusive, que pode ganhar uma grana ao ajudar outra pessoa a organizar as próprias finanças. Mas atenta para não pagar de doidx na hora de investir. O planeta vermelho está em quadratura com Plutão e recomenda ficar longe de negócios arriscados, empréstimos e apostas altas demais se não quiser ter de buscar sua dignidade no lixo. A fada sensata Lua também traz revelações para o seu dia e indica que você deve se concentrar na carreira, nos seus sonhos e nas oportunidades de sucesso. Só comente seus projetos com quem realmente puder ajudar. Se depender dos astros, você vai esbanjar sensualidade e pode atrair quem quiser com seu charme. Pode contar com fortes emoções na paquera, inclusive uma atração de tirar o fôlego! Boa noite para revelar um romance secreto. A dois, fase cúmplice e intensa. Desejos à flor da pele.

Palpite do dia: 94, 40 e 58.

Cor do dia: cinza.

Libra (23/09 a 22/10)



A fada sensata Lua segue o baile por sua Casa 9 e indica que você vai mostrar mais interesse, curiosidade e vontade de aprender no trabalho. Portanto, esta quinta é um bom dia para investir no seu aperfeiçoamento, fazer cursos e treinamentos que possam ajudar no seu crescimento. Marte também interfere no seu astral. Todo serelepe na sua Casa da União, o planeta vermelho estimula as parcerias. Por isso, a dica é apostar na cooperação no trabalho e liderar os colegas em busca dos objetivos em comum. Vai sentir mais firmeza numa sociedade, mas se o negócio é com parentes, evite impor as suas vontades e opiniões. Atitudes autoritárias podem causar brigas e botar tudo a perder. Bons papos e ótima sintonia com amigos à noite. Marte também promete mais paixão para a sua vida afetiva. Pode iniciar um romance ou deixar a vida a dois ainda mais excitante. Só não aceite interferências da família, ok?

Palpite do dia: 14, 68 e 23.

Cor do dia: preto.

Escorpião (23/10 a 21/11)



Escorpião, hoje Marte fica em quadratura com Plutão e isso significa que você deve ter mais cautela e jogo de cintura no trabalho. Cuidado, principalmente, para não se envolver em assuntos polêmicos, discussões e protagonizar tretas. Se surgir um mal-entendido, melhor fingir demência e não responder na hora, muito menos mostrar que você tem doutorado em deboche e ironia. Espere o sangue esfriar e coloque a cabeça no lugar. Só então converse e esclareça - tudo com calma, sem surtar. Controle o estresse e evite assumir mais serviço do que pode suportar: preserve a sua saúde. A Lua na Casa 8 favorece as mudanças e você pode até dar um novo rumo à sua carreira. Pode pintar atração por alguém do trabalho e tudo indica que será arrebatadora. Mas converse sobre os prós e contras antes de se envolver e mantenha a discrição para evitar fofocas. A dois, não deixe uma conversa virar briga. Explore sua sensualidade e surpreenda no sexo.

Palpite do dia: 51, 24 e 78.

Cor do dia: rosa.

Sagitário (22/11 a 22/12)



Sagita, nesta quinta a Lua segue toda serelepe em sua Casa 7 e favorece o trabalho em equipe e as parcerias em geral. Você deve contar com o apoio dos colegas e também se unirá a eles para cumprir as metas em comum. Já Marte reina absoluto em Áries e envia doses extras de entusiasmo e confiança para você e anuncia uma fase de boas conquistas. O único alerta do céu é em relação às finanças: controle melhor os gastos e evite comprar coisas supérfluas para não acabar com a conta bancária no vermelho e ter que buscar sua dignidade no lixo, ok? Nas paqueras, você vai esbanjar charme e pode despertar paixões por onde for, mas seu coração estará mais para compromisso do que para aventuras e é provável que só se envolva se sentir que o lance tem mesmo futuro. Quem tem par, a união está protegida e deve seguir cheia de paixão e sedução. Só não vá cortar o clima com ciúme e cobranças. Aposte no diálogo.

Palpite do dia: 97, 61 e 79.

Cor do dia: lilás.

Capricórnio (22/12 a 20/01)



Caprica, quintou com Q, de quase sexta. E hoje o astral é perfeito sem defeitos para se dedicar ao trabalho e às suas tarefas de rotina. Aproveite para organizar suas coisas e colocar o serviço em dia. Marte na Casa 4 sugere que você pode tomar algumas providências e decisões importantes em relação à sua casa e família. Porém, deve ter cuidado para não agir apenas pela sua cabeça. Atitudes autoritárias podem causar desentendimentos e tretas sérias com os parentes. Procure conversar, consultar, ouvir e acatar a opinião deles, ok? No campo sentimental, pode pintar atração por uma pessoa conhecida, que está sempre por perto, ou talvez alguém do trabalho. Para quem já encontrou um mozão para chamar de seu, a Lua incentiva a prestatividade e estimula a apoiar os projetos do par. Paixão e desejos continuam intensos e você terá ótimas ideias para turbinar o prazer. Use a criatividade!

Palpite do dia: 89, 62 e 80.

Cor do dia: marrom.

Aquário (21/01 a 19/02)



Aquário, Marte está todo pimpão na sua Casa 3 e deixa você inquieta, criativa e falante. Com isso, você deve ter respostas inteligentes e rápidas para tudo e vai defender com unhas e dentes as suas opiniões. O perigo é, no impulso, falar demais e acabar revelando um segredo sem querer. Tá amarrado, hein?! O céu alerta que comentários apressados podem causar problemas e até arrependimentos graves, por isso, siga o conselho do sábio MC Brinquedo e 'meça as palavras, parça'. Também é recomendado refletir antes de expor o que pensa e sente. Fora isso, a fada sensata Lua reina na sua Casa 5 e anuncia um dia animado e feliz. Você vai contar com a sorte e pode fazer boas parcerias. Mas é nas paqueras que a sua estrela vai brilhar mais. Seu charme está acentuado e deve atrair muitos admiradores. Se estiver de olho em alguém, pode até tomar coragem para se declarar. O romance será repleto carinho, boas conversas e muita descontração. Mas atenta: não acredite em fofocas se não quiser fazer papel de trouxa.

Palpite do dia: 63, 54 e 27.

Cor do dia: pink.

Peixes (20/02 a 20/03)



Peixes, assuntos de casa e família estarão no centro das suas atenções hoje. A Lua segue o baile na sua Casa da Família e facilita o convívio com parentes. Também é um dia perfeito sem defeitos para quem trabalha em casa ou num negócio familiar. Marte na Casa 2 incentiva você a correr atrás do dinheiro e sugere que você pode até iniciar um novo e lucrativo negócio. Só não convém misturar dinheiro com amizade, pois Plutão retrógrado e pistola com Marte alerta que é grande o risco de sair no prejuízo, se arrepender e ter que buscar sua dignidade no lixo. No amor, o céu indica que você pode preferir o sossego e pode até deixar as paqueras de lado hoje. Se estiver procurando por um crush, vai buscar alguém que possa trazer certezas e segurança ao seu coração. Ciúme de amigo(a) pode ser paixão: avalie. A dois, vai querer privacidade e terá enorme prazer em cuidar de quem ama. Fuja de brigas.

Palpite do dia: 55, 46 e 01.

Cor do dia: amarelo.