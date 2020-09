SOL EM LIBRA! Confira as previsões do seu horóscopo para esta quinta-feira O sol entrou em libra, agora é a temporada dos indecisos! :D

24 SET 2020 - 05h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Logo cedo, Mercúrio e Marte vão se estranhar e pedir um pouco mais de cautela da sua parte. Exigir que tudo seja feito do seu jeito pode causar brigas ou atritos desnecessários em seus relacionamentos, por isso, segure a impaciência e tente se colocar no lugar do outro em alguns momentos. Se for menos impulsivo, Áries, as coisas vão acabar se acertando! Já a Lua troca likes com Urano e avisa que as coisas devem correr bem no trabalho à tarde! Será preciso dedicar um tempo extra ao serviço, ainda mais se anda de olho em uma promoção e quer subir na carreira. Em compensação, o dinheiro vai chegar para recompensar seus esforços, tá? Mesmo sem poder circular livremente por aí, você vai se importar com a opinião os outros e só isso já vale um investimento na aparência ou no guarda-roupa, certo? Se anda de olho em alguém, capriche na hora de se produzir. A vida amorosa se torna mais estável, mas será importante pegar leve nas críticas e cobranças com o love.

Palpite do dia: 11, 83 e 29.

Cor do dia: prata.

Touro (21/04 a 20/05)

A Lua destaca seu lado inquieto e aumenta o desejo de passear, conhecer lugares diferentes e até viajar, enfim, de quebrar a rotina e alguma maneira. Mas talvez isso não seja possível e você vai ter que se virar para lidar com essa insatisfação, Touro. Com Mercúrio e Marte se estranhando logo cedo, a saúde pode pedir um pouco mais de atenção da sua parte. Sossegue o facho dentro de casa e não esqueça dos cuidados básicos para manter a saúde em dia. Se quer chegar mais longe no trabalho, uma dica é explorar seu lado curioso e aprender mais sobre qualquer assunto que despertar sua atenção. Cultura nunca é demais, certo? Se está em busca de um novo amor, um crush que mora longe tem tudo para despertar seu interesse, mesmo que essa paquera seja apenas virtual por enquanto. Já achou o seu feliz para sempre? Nesse caso, há sinal de bom humor e leveza na vida amorosa. Aproveite!

Palpite do dia: 03, 39 e 30.

Cor do dia: amarelo.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

O trígono entre Lua e Urano avisa que vão surgir novidades e mudanças de última hora nesta quinta, seja no trabalho ou em outras áreas. O seu lado místico também ganha um impulso das estrelas e tudo indica que você pode se interessar por assuntos religiosos ou por ocultismo. Deixe o seu lado racional um pouco de lado, Gêmeos, e permita-se entrar em harmonia com as energias do universo. Se você seguir seu sexto sentido, poderá descobrir quem merece confiança e quem pode trair os seus interesses. Mas também será preciso mais jogo de cintura se quiser manter a harmonia com os amigos. É que Mercúrio e Marte vão se estranhar e pode sobrar os seus relacionamentos de amizade -- não baixe a guarda, tá? O sexo promete momentos intensos e inesquecíveis com quem ama! Vai ser fácil seduzir alguém, se está só.

Palpite do dia: 94, 49 e 76.

Cor do dia: branco.

Câncer (21/06 a 21/07)

No que depender da Lua, os relacionamentos continuam em destaque e recebem as melhores energias nesta quinta. Em harmonia com Urano, a Lua ajuda você a chegar mais longe se estiver alinhada com pessoas que têm os mesmos objetivos. Nem tudo são flores, porém, e a briga entre Mercúrio e Marte logo cedo pode fazer com que não seja tão simples se entender com uma pessoa conservadora. Ainda assim, nada de bater de frente com quem não concorda com você, especialmente se for com o chefe! Jogo de cintura e diplomacia serão suas armas para evitar atritos desnecessários. Ainda bem que a companhia dos amigos será bem-vinda e o conselho deles pode até desempenhar papel importante na sua vida profissional. Você vai sonhar em juntar as escovas de dente e talvez não se interesse por um lance passageiro. Já a vida a dois está protegida -- pode comemorar!

Palpite do dia: 50, 95 e 68.

Cor do dia: preto.

Leão (22/07 a 22/08)

As boas energias trocadas entre Lua e Urano prometem influenciar de maneira positiva o seu trabalho. No que depender das estrelas, você não vai se importar em colocar as mãos na massa e deve encarar as tarefas com muita seriedade. A boa notícia é que tanto trabalho duro tem tudo para refletir na carreira, por isso, saiba que não vai ralar em vão. Além disso, também é um momento favorável para cuidar da saúde e abandonar maus hábitos. Só não vale comemorar antes da hora porque nem tudo vai correr de buenas. Mercúrio e Marte devem se estranhar logo cedo e isso pode atrapalhar sua concentração. Resista à tentação de bater papo com os colegas, seja pessoalmente ou no zap, e coloque seu foco onde vale a pena: no serviço! Pra manter a paz com o love, talvez tenha que deixar seus interesses de lado. Uma paquera promissora pode desandar.

Palpite do dia: 60, 15 e 96.

Cor do dia: rosa.

Virgem (23/08 a 22/09)

A Lua avisa que vai ser mais fácil se destacar em serviços que envolvem contatos com colegas, clientes ou pessoas mais jovens graças ao seu charme, que continua a todo vapor! Afinada com Urano, a Lua promete diversão e o alto-astral nos momentos de folga, mas também facilita as tarefas que exigem criatividade, boas ideias e uma dose extra de diplomacia. Reserve tempo para curtir as pessoas queridas e matar a saudade dos amigos que estão longe, mesmo que seja apenas por vídeo. Só um alerta: por causa da briga entre Mercúrio e Marte, há risco de ter prejuízo ou arrumar uma dívida se você não souber controlar os gastos! Com a Lua em seu paraíso astral, prepare-se para fazer o maior sucesso na paquera! A vida a dois está protegida e segue em alto-astral, mas vai exigir criatividade para driblar a rotina, valeu?

Palpite do dia: 07, 79 e 43.

Cor do dia: verde-claro.

Libra (23/09 a 22/10)

Logo cedo, Mercúrio bate de frente com Marte e avisa que pode pintar tensão em seus relacionamentos. Você vai bater o pé e exigir que tudo seja do seu jeito, mas esse não é a melhor jeito de conseguir o que quer, Libra! Pra virar o jogo, explore a diplomacia do seu signo e tente ceder em algumas coisas para chegar a um acordo. À tarde, a Lua dá aquele match perfeito sem defeitos com Urano, sinal de que o desejo de fazer algumas mudanças em casa e até trocar de endereço tem tudo para dar as caras agora. Se não dá pra mudar, a alternativa é fazer uma limpa nos armários e doar tudo o que anda encostado. Além de liberar espaço para coisas melhores entrarem em sua vida, de quebra também pode ajudar outras pessoas. Deixe o seu cantinho com a sua cara! No trabalho, seu jeito responsável e prático ganha destaque. A vontade de cuidar de quem ama deve crescer, mas cuidado para não tratar o love como criança, tá? Se está só, um ex pode cruzar seu caminho novamente.

Palpite do dia: 62, 71 e 08.

Cor do dia: preto.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Mercúrio e Marte trocam farpas nesta quinta e exigem um pouco mais de cuidado no trabalho. A saúde também precisa de atenção e se você bobear na hora de se proteger, pode pagar o preço lá na frente. Se tiver que sair na rua a trabalho ou se precisa se deslocar por qualquer outro motivo, observe todos os cuidados e capriche no álcool gel pra não correr nenhum risco, Escorpião! A boa notícia é que a Lua troca likes com Urano à tarde e deixa o clima mais leve. Raciocínio rápido e boas ideias serão seus maiores trunfos, assim como tudo o que envolva comunicação. Você tem tudo para se destacar nas redes sociais também! Aproveite para conhecer gente nova, fazer contatos importantes e resolver assuntos que exigem a colaboração de outras pessoas. Viagem rápida ou passeio parece irresistível, mas é melhor não abusar da sorte. Bom momento para fortalecer a relação com o love, conversar sobre qualquer assunto e até esclarecer um mal-entendido antes que se torne um problema. Paixão à primeira vista, ou à primeira mensagem, pode agitar as coisas na conquista.

Palpite do dia: 99, 45 e 54.

Cor do dia: vermelho.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Nesta quinta, Lua e Urano se unem para favorecer seus interesses materiais. Como você estará mais sensata e terá habilidade para mexer com dinheiro, é uma boa ideia reservar parte do seu tempo para organizar as contas e programar algumas compras mais caras, que precisam ser divididas. O cartão de crédito deve ser usado com sabedoria, caso contrário, vai afundar num mar de dívidas. No trabalho, concentre suas habilidades para conquistar um aumento ou ganhar um bônus. Nada cai do céu, mas seu esforço será a maneira mais garantida de encher o bolso, ok? A briga entre Mercúrio e Marte pode respingar em suas amizades. Cuidado com uma amiga falsiane que está de olho no mesmo crush que você! No romance, há risco de pintar briga porque você não vai com a cara dos amigos do par, ou vice-versa. Pegue leve!

Palpite do dia: 46, 10 e 64.

Cor do dia: amarelo.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

A Lua segue em seu signo e, de quebra, troca likes com Urano, que está em seu paraíso astral. O resultado é que você terá energia de sobra para defender seus interesses, brigar pelo que deseja e, se nada disso der resultado, usar a simpatia para convencer os outros a ficarem do seu lado. Quer mais? Então, experimente a diplomacia para atingir suas metas e verá como dá pra chegar mais longe do que imagina, Capricórnio. Explore seus pontos fortes e concentre-se nas tarefas que dependem da sua iniciativa para dar certo. Mas Mercúrio e Marte vão se estranhar hoje e podem jogar areia na convivência com a família. Diminua as críticas e equilibre melhor o tempo entre trabalho e lazer para não deixar o pessoal se sentindo abandonado, tá? Se está só, dar o primeiro passo será a chave para o sucesso na conquista -- ninguém vai resistir ao seu charme! Confiança e romantismo animam os momentos com quem ama.

Palpite do dia: 92, 38 e 20.

Cor do dia: branco.

Aquário (21/01 a 19/02)

Lua e Urano dão aquele match perfeito sem defeitos nesta quinta e destacam a sua intuição. Se confiar em seu sexto sentido, você pode encontrar a solução que vinha buscando para um assunto antigo que estava pendente, ou que causava desconforto em reuniões de família, por exemplo. Mas, precisar de ajuda ou conselho, seja discreta para que os seus problemas não sejam espalhados pra todo mundo, tá? Escolher quem merece sua confiança pode ser um desafio e tanto. Precisa descansar e recarregar a bateria? Tire um tempinho pra ficar no seu canto, isolada, e vai se sentir bem melhor depois. A briga entre Mercúrio e Marte vai respingar em seus contatos profissionais -- escolher as palavras com sabedoria será a atitude mais prudente. Se anda de olho em um crush comprometido, esse sentimento pode se tornar mais intenso. Reforce os laços com quem ama e evite assuntos complicados.

Palpite do dia: 21, 66 e 30.

Cor do dia: roxo.

Peixes (20/02 a 20/03)

Se depender das estrelas, você vai contar com mais disposição para sair da mesmice e expandir seus interesses. Lua e Urano trocam likes nesta quinta e estimulam seus sonhos. É hora de compartilhar suas ideias e ouvir sem julgamento quem tem um ponto de vista diferente do seu, especialmente se forem seus amigos. Aproveite para aumentar seu círculo de amizades e colocar a conversa em dia com o pessoal, mesmo que seja apenas de maneira virtual -- o importante é manter esses laços vivos. Por outro lado, as finanças podem precisar de um pouco mais de atenção. Comprar tudo o que tem vontade pode aplacar a ansiedade, mas vai fazer um rombo enorme na sua conta! Antes de pegar o cartão de crédito, pense se precisa mesmo fazer essa nova despesa e se isso cabe no seu orçamento, Peixes. A boa notícia é que a turma pode dar uma mãozinha na paquera e apresentar gente nova e interessante. Você pode conversar e se divertir muito com o par se abrir seu coração sem medo.

Palpite do dia: 31, 49 e 67.

Cor do dia: bege.