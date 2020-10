ATENTA! Confira as previsões do seu horóscopo para esta quinta-feira Saiba o que os astros reservam para você

29 OUT 2020 - 09h:53 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Áries, quintou com Q, de quase sexta! Se depender de garra e coragem, você vai conquistar tudo que desejar. Lua e Marte estão em Áries e fortalecem todos os pontos fortes do seu signo. Foque em seus objetivos mais ambiciosos e vá à luta.

A Lua em quadratura com Júpiter alerta que nem tudo será exatamente como você planejou, mas ainda assim, você terá todo apoio do céu para contornar os obstáculos e chegar onde quer. Só precisa ter cuidado para não bater de frente com chefes e autoridades. Evite impor as suas vontades e opiniões de forma autoritária. Procure convencer as pessoas com argumentos inteligentes e sensatos.

No amor, por mais que apaixonadx que esteja, pode ser difícil dar o primeiro passo nesta fase. Respeite o seu tempo. No romance, procure se abrir e mostrar o que realmente sente. Respeite as diferenças sem brigar.

Palpite do dia: 35, 26 e 71.

Cor do dia: lilás.

Touro (21/04 a 20/05)

Eita, Touro! Lua e Marte infernizam o seu astral nesta quinta-feira, o que pode deixar você um tanto desanimadx. Será preciso encher-se de coragem para espanar a poeira e dar a volta por cima.

No trabalho, talvez precise de um pouco mais de silêncio para conseguir se concentrar e cumprir as tarefas. Respeite o desejo de se isolar um pouco e fugir de agitação.

Além disso, tente não se preocupar demais com as coisas que não pode resolver agora e controle o estresse para não prejudicar a sua saúde. Se tem saudade de alguém que está distante, faça contato.

No amor, quem está livre pode se surpreender com uma atração secreta ou proibida. Avalie os riscos antes de se envolver com quem já tem compromisso. Na união, bom momento para trocar confidências e sonhar a dois. Esclareça as dúvidas e fortaleça a confiança.

Palpite do dia: 90, 45 e 63.

Cor do dia: vinho.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Trabalhar em equipe pode ser uma boa alternativa para você nesta quinta-feira. Lua e Marte na Casa das Associações indicam que você pode encontrar bons aliados e que pode contar com o apoio de amigos para colocar em prática algumas das suas ideias criativas e inovadoras. Não fazem mais do que a obrigação, né?

Você terá facilidade para liderar a equipe, só precisa ter cuidado para não abusar da autoridade. Procure conversar sem discutir.

À noite, pode se decepcionar com alguém da turma: respeite as diferenças se quiser manter a relação.

No amor, atração por amigx tende a ficar mais forte agora: avalie os riscos antes de se envolver.

Na vida a dois, a Lua estimula o companheirismo e você vai mostrar que fecha na parceria com o mozão para o que der e vier. A quinta promete ainda muita seducência e sensualidade entre quatro paredes. Vai surpreender o par com a sua ousadia. Credo, que delícia!

Palpite do dia: 10, 73 e 64.

Cor do dia: amarelo.

Câncer (21/06 a 21/07)

Câncer, os astros renovam a sua ambição e garantem determinação em dobro para você conquistar o que deseja. Você vai querer o sucesso e não medirá esforços para se destacar no trabalho. Ainda mais se perceber que há uma boa oportunidade à vista, uma chance de reconhecimento ou promoção.

Lua e Marte incentivarão você a batalhar e a mostrar ao mundo todo o seu potencial. Só precisa ter cuidado para não querer que tudo seja feito do seu jeito e para não enfrentar os chefes.

No campo sentimental, você será exigente e só dará chance se sentir que uma relação vai realmente valer a pena. Errado não tá, né? Júpiter na Casa 7 abençoa a vida a dois e aumenta o desejo de oficializar a união, mas cuidado para não se desentender com quem ama por causa de projetos ou ambições diferentes. Invista nos planos em comum.

Palpite do dia: 29, 92 e 65.

Cor do dia: preto.

Leão (22/07 a 22/08)

Lua e Marte estão mancomunados na sua Casa 9 e incentivam você a investir mais no seu progresso. Vai querer se aperfeiçoar na profissão e conquistar um lugar melhor no emprego. Aproveite o estímulo para retomar os estudos ou fazer cursos que abram novas possibilidades para a sua carreira. Você terá muita facilidade para aprender e deve buscar a orientação de pessoas sábias e experientes, de preferência de quem já chegou onde você quer chegar.

Júpiter na Casa 6 indica que pode ter boas oportunidades no emprego. Mas evite “atirar para todos os lados” ao mesmo tempo. Escolha um objetivo e dê um passo de cada vez.

Além disso, cancele o lancho e os bons drinks programados pra hoje! Ainda é quinta, minha filha! Melhor ter cuidado com sua alimentação e evitar extravagâncias para não comprometer a saúde.

No amor, vai querer sintonia de corpo e alma com seu bem e pode descobrir ainda mais afinidades com seu mozão.

Palpite do dia: 57, 21 e 66.

Cor do dia: prata.

Virgem (23/08 a 22/09

Você pode ganhar uma grana extra ao ajudar alguém a administrar o próprio dinheiro. Seu signo é organizado, disciplinado e terá facilidade para lidar com as finanças. Mas Marte está retrógrado na Casa 8 e é preciso ficar longe de investimentos arriscados. Só aplique seu dinheiro se tiver certeza de que não há perigo de perder.

Desconfie de tudo que parecer “bom demais para ser verdade” se não quiser fazer papel de trouxa, ok?

Na paixão, quem está livre pode sentir um desejo ainda maior de encontrar um crush delícia e vai usar todo seu charme e poder de seducência para atrair e envolver quem deseja. Mas os astros estão tensos e alertam que é melhor ir com calma para não se envolver com quem não merece o seu amor. Se você já tem seu mozão, invista todas as suas fichas na intimidade. Sua seducência tá top e vai encantar quem ama com tanta fogosidade.

Palpite do dia: 31, 49 e 58.

Cor do dia: prata.

Libra (23/09 a 22/10)

Lua e Marte na Casa 7 despertam seu espírito de cooperação, o que combina bem com o jeito naturalmente sociável de Libra - sempre preocupado em se dar bem com todo mundo. Una o útil ao agradável e invista no trabalho em equipe. Somar forças com os colegas vai deixar seu dia muito mais produtivo e garantirá que todos alcancem suas metas mais rápido.

Também é um bom momento para formar sociedade com alguém de confiança. Na hora de dividir as tarefas e negociar a divisão de lucros, evite discussões: converse sem brigar, ainda mais se a parceria for com parentes.

Sua vida afetiva promete fortes emoções. Lua e Marte em conjunção aumentam o seu poder de seducência e seu desejo de embarcar em um romance duradouro.

Na vida a dois, o céu promete muita paixão e prazer. Não deixe a família interferir. Se insistirem, peça para pagarem seus boletos.



Palpite do dia: 05, 86 e 50.

Cor do dia: preto.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Prepare-se para um dia de bastante trabalho. Lua e Marte na Casa 6 indicam que terá muitos compromissos, decisões e atitudes importantes para tomar hoje. Mas como Marte está em movimento contrário, é bom controlar o seu lado mais autoritário para não se desentender com chefes, colegas e clientes.

O astro também alerta para ter cautela ao dirigir, operar máquinas e ferramentas: sua impaciência pode causar acidentes. Zele pelo seu bem-estar, ok?

Júpiter na Casa 3 também vai deixar você muito falante. Cuidado para não levar bronca por conversar demais.

No amor, quem está livre vai preferir paquerar e se envolver com um crush que já conhece e com quem já tem um bom relacionamento. Na união, vai apoiar e ajudar o par em tudo que puder. Evitem conversar ou decidir sobre assuntos polêmicos hoje.

Palpite do dia: 78, 69 e 33.

Cor do dia: verde.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Lua e Marte estão fechados na parceria no seu paraíso astral ! É pra glorificar de pé, minha filha! Eles destacam ainda mais o seu otimismo, entusiasmo e sua paixão pela vida. Sua alegria será contagiante e vai deixar qualquer ambiente mais leve e descontraído.

No trabalho, até as tarefas mais maçantes e complicadas vão parecer mais fáceis. Bom momento para dar andamento a um serviço que está emperrado e ninguém quer assumir. Sua criatividade será invejável e você encontrará soluções rápidas e inteligentes para tudo.

A Lua traz sorte e indica um bom momento para fazer uma fezinha. Mas nada de apostar alto demais: não cometa extravagâncias.

O amor atravessa uma fase muito positiva e você pode aguardar boas novidades. Pode até pintar uma paixão à primeira vista. Só não se envolva rápido demais: vá devagar. A dois, não faltarão carinho, romantismo e sedução.

Palpite do dia: 52, 34 e 25.

Cor do dia: branco.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Assuntos de casa ou de família terão prioridade para você. No entanto, por mais que queira tomar atitudes e resolver logo as coisas, na melhor das intenções, é melhor não agir por conta própria, pois isso pode acabar causando conflitos com os parentes. Mesmo que isso atrase um pouco as coisas, procure dialogar, ouvir a opinião de todos os envolvidos e tomar decisões em comum acordo com todos.

Você também não gostaria se alguém passasse por cima de você, não é? Então, converse!

No trabalho, explore a sua experiência, mas sem impor as suas vontades.



Júpiter na Casa 1 aconselha você a evitar extravagâncias, especialmente a gula - cancela os lacho e os bons drinks da quinta, meu cristalzinho!



No romance, você vai esbanjar charme e carisma, mas pode deixar as paqueras de lado para curtir o seu ninho. Paixão e desejos vão ferver entre quatro paredes.



Palpite do dia: 26, 71 e 89.

Cor do dia: verde-escuro.

Aquário (21/01 a 19/02)

O céu anuncia uma ótima fase para expressar o que pensa e sente. Você terá muita facilidade para se comunicar e saberá muito bem como argumentar para convencer as pessoas.

No trabalho, vai participar mais ativamente dos debates e dará ótimas ideias. Também pode apresentar algumas propostas de melhoria aos chefes, com grande chance de persuadi-los.

Marte em movimento contrário só recomenda que não fale nada sem pensar, pois, num impulso, pode dizer o que não deve e se envolver em conflitos. Caso ocorra algum mal-entendido, espere a poeira baixar, mas não deixe de esclarecer as coisas, ok?

Passeios e encontros estão contraindicados, mas você pode animar as paqueras trocando mensagens e telefonemas com seu alvo. Na vida a dois, não deixe dúvidas ou segredos no ar: estimule o diálogo.

Palpite do dia: 18, 09 e 90.

Cor do dia: branco.

Peixes (20/02 a 20/03)

Lua e Marte enviam boas vibes para o seu bolso e você tem mais é que aproveitar o estímulo para fazer o seu pé-de-meia. Fique de olho em qualquer oportunidade lucrativa que possa surgir, especialmente no trabalho, ou pense em coisas criativas que possa fazer para vender a outras pessoas. Sempre tem alguém disposto a pagar por um serviço ou um produto diferente.

Agora, se você quer se livrar as dívidas e equilibrar o orçamento, evite sair gastando por aí, no primeiro impulso: controle-se. Evite, também, fechar negócios ou empréstimos com amigos, pois a Lua em quadratura do Júpiter sinaliza que pode fazer papel de trouxa e sair no prejuízo.

No amor, você quer alguém para chamar de seu, mas só vai se envolver se valer muito a pena. Caso contrário, vai preferir ficar sozinhx. União firme e forte, não vá pagar de doida e discutir à toa.

Palpite do dia: 01, 28 e 64.

Cor do dia: laranja.