ATENTA! Confira as previsões do seu horóscopo para esta quinta-feira Saiba o que os astros reservam para você

5 NOV 2020 - 10h:55 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

#PARTIU Câncer! Pois é, meus consagrados, hoje a Lua dá tchauzinho para o signo de Gêmeos e ingressa em Câncer, com isso, o foco de suas atividades nesse dia irá se concentrar novamente nos assuntos financeiros. Aproveite para fazer um balanço de seus negócios e para avaliar se as suas iniciativas estão dando os resultados desejados.

A sua mente hoje está bem aguçada e novas ideias podem surgir para ajudar a incrementar ainda mais as suas atividades.

Hoje também pode rolar uma viagem que não estava prevista.



O campo profissional continua no centro de suas atenções, requerendo muito empenho e determinação para lhe oferecer bons resultados.



Mas nada de pagar de doidx: lembre-se de que Marte tá de rolê em seu signo e continua retrógrado, indicando a necessidade de agir com prudência.



Nessas horas, tome seu paracetaloka direitinho e conte com apoio de Mercúrio, que forma quadratura com Saturno e dá aquela força espera para ajudar você a agir com cautela e a rever os seus objetivos.

Palpite do dia: 48, 75 e 93.

Cor do dia: violeta.

Touro (21/04 a 20/05)

Fortes e intensas, igual café quente! Assis são as configurações astrológicas que vão se formar hoje no céu, na medida em que o Sol avança no poderoso signo de Escorpião - que faz oposição ao seu signo soltar.

Especialmente se você nasceu no segundo decanato do signo de Touro, sentirá essa energia com mais intensidade e ela irá mexer principalmente com seu estado emocional e sentimental.



Hoje não é um bom momento para forçar nenhuma situação, seja íntima ou profissional, pois não obterá o resultado desejado metendo o louco. Seja mais maleável e conseguirá melhores resultados.



Por outro lado, você poderá resolver um assunto pendente no âmbito profissional que vai tirar um peso de suas costas.



Para terminar, um alerta: cuide de sua saúde, pois poderá sofrer de dores de garganta.



Palpite do dia: 58, 40 e 94.

Cor do dia: branco.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Gêmeos, meu cristalzinho, imprevistos acontecem. Aceita que dói menos! Se chiar resolvesse, vitamina C não morria afogada. Então, em vez de ficar se lamentando, você precisa estar prontx para resolver os perrengues!

E hoje o dia promete: as configurações astrológicas anunciam a possibilidade de mudanças imprevistas e esse fato pode desviar você de suas atividades profissionais.



Além disso, o Sol tá pistola com Urano - que está de rolê por Touro, signo que se relaciona com as finanças e bens materiais. No entanto, Urano é desses planetas doidões, que metem o louco do nada. Ele tem uma energia imprevisível e de difícil controle.



A boa notícia é que Urano forma um bom aspecto com a Lua, podendo ser útil para você enfrentar os desafios que acontecerão, principalmente, dentro de seu ambiente doméstico. Seja paciente e conseguirá resolver com sucesso qualquer situação, por mais difícil que ela lhe pareça. Para tanto, use a sua habilidade mental, que não é pouca.

Palpite do dia: 32, 41 e 05.

Cor do dia: vermelho.

Câncer (21/06 a 21/07)

Eita, Câncer, hoje quem arruma confusão é o Sol, que segue o baile no signo de Escorpião, e a Lua está de rolê em Câncer, seu signo zodiacal.

Essa configuração astrológica produz emoções intensas e consequentemente as suas respostas às solicitações também o serão! Se você não tomar seu paracetaloka direitinho, pode causar estragos nos seus relacionamentos , sejam eles familiares ou profissionais.



Hoje também o velho Saturno se prepara para deixar o signo de Capricórnio e ingressar em Aquário, que ele já influencia nos primeiros graus. Esse fato astrológico estimula a elaboração de novas parcerias e de novos projetos que deverão ter um cunho ecológico e social, de preferência. Você pode até mesmo pensar em investir em novas tecnologias que o farão avançar ainda mais rumo às metas que tem ambicionado.

Palpite do dia: 33, 51 e 15.

Cor do dia: rosa.

Leão (22/07 a 22/08)

Sabe aqueles dias que deveriam ter mais de 24 horas para que a gente consiga dar conta do tanto de coisa que tem para fazer? Então, hoje é um dia desses! Vai rolar uma mudança de clima astral muito importante nesta quinta e seu dia a dia poderá lhe parecer curto para poder cumprir a quantidade de ocupações que você precisa dar conta. O segredo é ter autocontrole para aguentar a pressão e não surtar se perceber que não vai conseguir abraçar o mundo com as pernas.

Eleja as prioridades e finja demência para aquilo que é menos importante.



Talvez a tecnologia seja sua aliada, pois lhe permitirá pesquisar para encontrar algumas soluções que não tinha pensado antes.



Por outro lado, a sua saúde vai pagar o pato por todo esse estresse e isso poderá atrapalhar o seu sono.

Palpite do dia: 97, 88 e 34.

Cor do dia: rosa.

Virgem (23/08 a 22/09

Virgem, na medida em que o Sol avança no poderoso signo de Escorpião, o astro-rei libera uma energia super power que pode afetar o seu signo que pertence ao elemento Terra.

Eu sei que água e terra geralmente acaba em lama, mas no Zodíaco as coisas são um pouco diferentes. Água e a Terra se misturam positivamente e permitem a construção de processos positivos em vários aspectos de seu dia a dia.



Hoje também rola uma quadratura entre Mercúrio - que segue o baile nos últimos graus de Libra - e o velho Saturno - que está que nem encosto no final de Capricórnio. Isso permite que você pense de forma racional e organizada, o que deve ajudar a incrementar ainda mais os seus projetos.



No ambiente familiar, você poderá resolver uma pendência que vai demandar investimento financeiro. Antes de sair fazendo boleto por aí, converse com seus familiares e analise se essa despesa é absolutamente necessária. Caso contrário, se pagar de doida, pode rolar treta e torta de climão para ser degustada no Casos de Família, junto com a Cristina Rocha.

Palpite do dia: 08, 62 e 26.

Cor do dia: vermelho.

Libra (23/09 a 22/10)

Hoje a Lua começa um rolê no signo de Gêmeos e dá um match delícia com Mercúrio, que se encontra no seu signo solar. Essa combinação é excelente porque estimula a mente de forma positiva, ajudando você a elaborar novas estratégias que serão úteis para superar os desafios que a vida lhe apresenta.

Fortaleça a sua força de vontade com pensamentos positivos, pois você ainda tem um bom caminho para percorrer para alcançar os seus objetivos pessoais.



Hoje também vai rolar uma treta entre Mercúrio e Saturno e isso indica que, de maneira geral, os desafios irão continuar por algumas semanas ainda. Mas nada de drama! Mantenha altas as suas expectativas e tenha certeza de que todo seu esforço está construindo bases sólidas para o seu futuro.

Palpite do dia: 89, 26 e 80.

Cor do dia: verde-escuro.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Recalculando rota... Pois é, meu cristalzinho, hoje pode rolar um acontecimento inesperado que pode forçar você a mudar de direção, modificando os seus objetivos imediatos.

O Sol em seu signo e forma aspectos tensos com o velho Chaturno, que continua a pressionar negativamente o campo profissional. Esse aspecto barra pesada requer muito empenho de sua parte, mas também um pouco de malemolência porque de nada adianta você insistir para conseguir implantar os seus projetos e quebrar a cara.



Às vezes é melhor aguardar um momento mais propício. Se pagar de doidx e insistir pra geral aceitar suas ideias, seus parceiros e colegas podem ficar cabreiros com você e o feitiço pode virar contra o feiticeiro.



Por outro lado, a sua capacidade inata para descobrir tesouros escondidos onde ninguém os percebe poderá ser útil para melhorar ainda mais as suas propostas. Aproveite esse período para se livrar definitivamente de um problema de saúde que está incomodando.

Palpite do dia: 55, 73 e 10.

Cor do dia: branco.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Sagita, hoje a Lua forma um aspecto fraco, mas positivo com o planeta Urano. Isso deve causar uma aceleração nas atividades do dia, que lhe parecerá curto para poder cumprir a quantidade de ocupações que irão aparecendo diante de você.

No ambiente profissional, você vai precisar de muito autocontrole para não dar defeito diante de tanta pressão. Motivar seus parceiros ou sócios e compartilhar com eles as responsabilidades.



No campo financeiro, seu regente, Júpiter, dá match com Plutão e facilita os financiamentos e os acordos.



Já a Lua, que segue o rolê no signo de Câncer, manda vibes para o ambiente familiar e avisa que é necessário agir para apoiar uma decisão importante.



Os céus também aconselham a relaxar no fim do dia. Que tal uma caminhada, sempre com os devidos cuidados?

Palpite do dia: 92, 47 e 83.

Cor do dia: pink.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Caprica, quintou com Q, de quase sexta! Hoje o Sol avança no segundo decanato do poderoso signo de Escorpião e a energia intensa que ele predispõe é salutar ao seu signo, que pertence ao elemento Água.

No Zodíaco, Água e a Terra se misturam, mas nem sempre resultam em lama! E hoje esse efeito será positivo, já que deve permitir a construção de metas e estratégias para atingir os alvos que você ambiciona alcançar.



No entanto, não vou mentir: o dia não será perfeito sem defeitos. Rola um climão entre a Lua e o rebelde Urano, o que pode causar acontecimentos súbitos e imprevisíveis, capazes de balançar a terra de baixo de você, causando instabilidade especialmente no campo financeiro. Tá amarrado! Se você precisa de um investimento ou um empréstimo para incrementar um projeto pessoal, você poderá receber uma noticia inesperada nesse campo que não poderá depender de seu controle. Arme-se de paciência para superar essa instabilidade.

Palpite do dia: 30, 57 e 39.

Cor do dia: vermelho.

Aquário (21/01 a 19/02)

Aquário, o clima astral delicinha de ontem deve continuar no dia de hoje - e ainda mais intenso na medida em que a Lua avança no signo de Gêmeos. Amém que fala? Isso deve estimular seu intelecto, que cria a cada momento novos projetos.

Porém, atenção: A hiperestimulação mental pode causar um pouco de estresse, portanto, procure acalmar a sua mente de vez em quando ao longo do dia fazendo uma pausa com atividade de relaxamento.



Saturno, Júpiter e Plutão, o trio parada dura que provocou toda essa perturbação planetária, já se encontram em andamento direto e movimentam as energias para ajudar as pessoas na reconstrução de uma realidade socioeconômica nova.



Com essa energia disponível você deve sentir um forte estimulo que ajudará a elaborar e implementar novas iniciativas, seja no âmbito profissional ou na intimidade.



Com a família e amigos, estabeleça um clima harmonioso.

Palpite do dia: 57, 30 e 39.

Cor do dia: vermelho.

Peixes (20/02 a 20/03)

Hoje o foco de suas atividades será provavelmente voltado para os assuntos familiares , pois a Lua ingressa hoje no signo de Câncer, que é tradicionalmente relacionado com o lar e seus entes queridos.



Isso deve desviar seu foco de suas atividades profissionais e pode acontecer de ter que ajudar alguém que lhe pedirá apoio e conforto. Mas atenta para não fazer papel de trouxa: as pessoas costumam abusar de sua boa vontade! Não deixe que isso atrapalhe o bom andamento de suas atividades pois isso irá prejudicar você no futuro.



Por outro lado, sua ajuda será imprescindível para resolver definitivamente um assunto difícil que há muito tempo atrapalha o seu convívio. Com seu empenho e sua colaboração tudo irá se resolver positivamente, por isso saiba aproveitar essas energias intensas.

Palpite do dia: 50, 32 e 41.

Cor do dia: amarelo.