ATENTA! Confira as previsões do seu horóscopo para esta quinta-feira Saiba o que os astros reservam para você

26 NOV 2020 - 07h:48 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

#Tenso! Pois é, Áries, quintamos, mas hoje infelizmente o dia não deve ser perfeito sem defeitos. E os aspectos planetários indicam que você deve voltar suas atenções para o campo financeiro, onde decisões importantes ocuparão grande parte de seu dia.



A Lua segue o baile por Áries, se aproxima de Urano - que está de rolê no signo de Touro - e forma uma oposição com Vênus, indicando revezes e imprevistos no campo financeiro.



Portanto, é prudente não gastar demais ou fazer dívidas que não sabe se conseguirá pagar.



Para quem pensa emfazer novos investimentos, é possível que consiga obter os resultados desejados, porém, será necessário examinar com paciência todas as possibilidades que lhe serão apresentadas antes de tomar suas decisões.



No amor, os astros mandam o papo reto: nada de DR, minha filha! Se insistir em discutir o relacionamento, vai passar nervoso e ainda corre o risco de perder o mozão.



No campo da saúde, cuidado com exageros na prática de esportes. Se tentar emagrecer na força do ódio pode sofrer acidentes e se machucar.

Palpite do dia: 33, 96 e 51.

Cor do dia: verde-escuro.

Touro (21/04 a 20/05)

Na medida que a Lua segue o baile pelo signo de Áries e forma um aspecto com Marte, a energia cósmica se torna ainda mais quente e mais ativa, permitindo que você resolva alguns assuntos pendentes com mais audácia e coragem. Tá de parabéns, hein?



Mas atenção: se pagar de doidx e ousar demais e de forma irresponsável, vai acabar metendo os pés pelas mãos, prejudicando as suas iniciativas, e tendo que buscar sua dignidade no lixo.



No ambiente profissional, em vez de impor sua opinião, tente dialogar como gente civilizada, sem apelar para a língua que você tem mais fluência: o deboche. Se chegar distribuindo patadas, os coleguinhas tudo vão sabotar seus planos e ainda te chamar de arrogante!



Na saúde, atenção redobrada: podem rolar sintomar como febre e dores de garganta. Então, nada de bobear: não se exponha inutilmente e continue prudente se necessitar sair de casa. Vale lembrar que o Coronga continua por aí, tacando o terror.

Palpite do dia: 16, 88 e 97.

Cor do dia: ocre.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Gêmeos, é provável que ontem você tenha descoberto um assunto novo, capaz de despertar seu interesse. Se isso aconteceu, hoje você estará mergulhadx nesse novo conhecimento. Isso deve enriquecer sua mente com novas ideias e ajudar a iniciar a elaboração de novos objetivos.



A Lua, que dá um rolê em Áries, forma um aspecto tenso com Júpiter e Plutão. Isso pode ser muito útil para resolver pendências, conseguir acordos e encerrar assuntos que se arrastam há algum tempo.



A boa notícia é que não existem configurações muito difíceis no dia de hoje. Porém, perfeito sem defeitos o dia não vai ser. Algumas tensões planetárias podem causar pequenos desafios. Não se preocupe: eles ajudarão você a crescer e a se sentir mais forte com a experiencia adquirida.



Seus projetos irão se enriquecer, permitindo a elaboração de novos objetivos. Com as ideias mais claras, você saberá expor seus argumentos para defender a sua posição.

Palpite do dia: 80, 98 e 89.

Cor do dia: amarelo.

Câncer (21/06 a 21/07)

Quintou com Q, de quase sexta, meus consagrados! Hoje a Lua segue o baile em seu último dia de rolê por Áries e forma um aspecto tenso com Júpiter e Plutão, que ainda estão mancomunados em Capricórnio.



A energia decorrente dessa configuração pode ser muito tensa, causando irritação e ações e reações violentas e perigosas. Tá amarrado!



Por essa razão, seja muito paciente e controle seu humor para não reagir de forma negativa caso seja provocadx.



Para superar os percalços e dificuldades de seu caminho precisará de muita paciência.



Por outro lado, essa mesma energia pode ser útil para terminar os negócios inacabados e que requerem transformações ou reavaliações.



Já os assuntos financeiros podem ser causa de preocupações: despesas inesperadas podem colocar em risco o bom equilíbrio de seu orçamento familiar. Caso precise, poderá conseguir um empréstimo, porém não faça investimentos por impulso: procure eleger as prioridades.

Palpite do dia: 18, 54 e 90.

Cor do dia: vermelho.

Leão (22/07 a 22/08)

Eita, Leão, segura o forninho, meu cristalzinho! O céu continua tomado por nuvens densas e ameaça uma tempestade.



É que a Lua continua em alinhamento com o moderninho Urano, no signo de Touro, e forma oposição com Vênus, indicando que o campo financeiro pode sofrer com revezes e imprevistos. E o pior: isso não dependerá de você.



Portanto, se você estiver pensando em fazer novos investimentos, examine qualquer possibilidade com paciência, considerando todas as instabilidades do mercado econômico. Aliás, também é preciso pensar duas vezes antes de comprar qualquer item que não seja necessário, como brusinhas novas. Eu entendo que elas fazem bem para sua autoestima, mas na real podem se transformar em boletos que te darão uma surra no fim do mês.



O campo amoroso também não está livre das zicas e o alerta de treta com o mozão é real oficial.



Com relação à saúde, redobre a cautela na prática de esportes, pois estará sujeito a sofrer acidentes e a se machucar.

Palpite do dia: 01, 82 e 64.

Cor do dia: azul.

Virgem (23/08 a 22/09

Seu dia hoje será bem agitado e repleto de atividades - em sua maioria, voltadas para o campo profissional onde seus novos projetos estão para ser implantados.



As finanças também serão seu foco por conta de uma conjunção da Lua, que se prepara para entrar no signo de Touro, com o planeta Urano, em oposição à fada sensata Vênus.



Portanto, você vai se esforçar e fazer todos os contatos necessários para conseguir financiar os seus projetos. Errado não tá, né?



Os astros indicam que o sucesso de suas iniciativas dependerá da sua capacidade de endereçar adequadamente os seus pedidos, com tranquilidade e com firmeza. Portanto, saiba usar com sabedoria os argumentos necessários para convencer os seus parceiros a entrar com você nessa jogada.



No amor, a coisa está mais fracassada. Por isso, nada de arrumar treta com o mozão. Melhor fingir demência para as provocações e deixar a DR pra outro dia.

Palpite do dia: 47, 92 e 56.

Cor do dia: branco.

Libra (23/09 a 22/10)

A Lua passa seu último dia em Áries, mancomunada com Marte, produzindo uma energia de ação e de iniciativa. Lembre-se, porém, que esse signo está em oposição ao seu e isso indica que você pode sentir pressão para dar resultados - especialmente no seu campo profissional -, podendo até mesmo entrar em atrito com chefes ou colegas de trabalho.



Então, nada de exagerar no H2Ódio: arme-se de paciência e use seu poder diplomático para apaziguar os ânimos que esquentarão com muita facilidade causando tretas. Um excelente caminho é usar seus argumentos, buscanto ser assertivx sem ser arrogante. Tipo ser sexy sem ser vulgar, entende? Fé, você consegue, meu cristalzinho!



A mesma dica vale para quem precisa defender um ponto de vista com alguém da família ou com o mozão.



Talvez essa atitude seja útil para resolver um assunto pendente de uma vez por todas. Lembre-se de que águas passadas não moem moinhos.

Palpite do dia: 75, 30 e 21.

Cor do dia: roxo.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Quintou com a Lua pagando de doida! Isso mesmo, meu cristalzinho, ela continua mancomunada com Marte, nosso reizinho pistola, no signo de Áries. Isso deve deixar você mais impulsivx e imprudente que o normal, perpetuando uma energia que já estava presente desde ontem.



Por essa razão, você deve continuar a agir com prudência, mantendo sob controle qualquer impulso que te leve a entrar em conflito com seus parceiros, seja no ambiente de trabalho ou no ambiente doméstico.



De maneira especial, controle seu mal humor na intimidade, pois os conflitos poderão causar rupturas afetivas das quais poderá se arrepender mais tarde.



A insatisfação que você sente dentro de você pode ser devida a algum objetivo que não deu certo, mas nem por causa disso você precisa descarregar nos outros.



No entanto, se você endereçar essa energia de forma positiva, conseguirá encontrar novas abordagens para superar os desafios do momento. Use a sua criatividade e obterá sucesso.

Palpite do dia: 13, 40 e 94.

Cor do dia: dourado.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Sagita, sabe aquela energia perigosa de ontem? Então, ela continuará ainda no dia de hoje. É que a Lua segue o baile em Áries e fecha na parceria com Marte, que apesar de estar em marcha direta, forma um aspecto tenso ao trio de planetas que se encontra em Capricórnio.



Isso significa que poderão ocorrer reviravoltas e imprevistos no campo profissional que forçarão você a modificar os seus planos. Resultado? Tem gente que vai ficar de mau humor!



Em resumo, os astros tiraram o dia para atrapalhar os seus projetos pessoais e vão fazer de tudo para colocar em seu caminho alguns obstáculos. Mas não chora, não, coleguinha, porque essa é sua chance de se adaptar às novas circunstâncias e produzir ideias criativas em sua mente.



Não se queixe pelos desafios que o destino lhe envia, mas encontre neles os tesouros escondidos que servirão para enriquecer os seus planos futuros.

Palpite do dia: 32, 50 e 14.

Cor do dia: azul-celeste.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Cheio dos corre, hein, meus consagrados?! Pois é, Caprica, se depender dos astros, hoje seu dia hoje será bem agitado e repleto de atividades - em sua maioria, voltadas para o campo profissional, onde seus novos projetos estão para ser implantados.



O campo das finanças também está na ordem do dia e irá demandar muita atenção de sua parte. Talvez você esteja pleiteando a obtenção de um financiamento ou consiga concluir um acordo profissional que está desejando há algum tempo e com um ótimo rendimento.



Neste momento, o céu está preparando uma transição energética, graças a alguns planetas que, ao modificar o seu andamento, prometem modificar gradativamente os rumos da economia mundial. Portanto, você que ambiciona chegar aos seus objetivos, deve saber usar com destreza os seus talentos naturais para ir adiante sem medo.No amor, o clima não está dos melhores e os astros sugerem que podem ocorrer mudanças: por isso, é melhor evitar qualquer DR com o crush ou mozão hoje!

Palpite do dia: 51, 96 e 06.

Cor do dia: pink.

Aquário (21/01 a 19/02)

Aquário, hoje a Lua forma uma conjunção exata com o asteroide Quíron, o Grande Curador. A astrologia considera esse asteroide muito útil para resolver qualquer assunto que lhe causa uma dor ou um mal-estar persistente - que pode, inclusive, ser de ordem emocional.



No ambiente profissional, poderá se sentir pressionadx a dar melhores resultados e tudo indica que entrará em atrito com um chefe que eventualmente cobre você de forma injusta ou que abuse da arrogância. Nesses casos, faça a egípcia e evite tretas. Releve e arme-se de paciência e use seu poder diplomático para apaziguar os ânimos, que esquentarão com muita facilidade causando conflitos.



Aproveite o dia de hoje também para olhar para trás e observar o quanto você já conquistou, mas não perca de vista os seus objetivos, pois eles dependem somente de você para serem alcançados.

Palpite do dia: 79, 16 e 25.

Cor do dia: prata.

Peixes (20/02 a 20/03)

A Lua segue o baile em Áries e continua fechada na parceria com nosso reizinho pistola Marte, planeta que se relaciona mitologicamente com o Deus da Guerra.



Essa energia poderá deixar você mais impulsivx e imprudente, aumentando o risco de se expor a perigos caso não consiga canalizá-la adequadamente.



Você poderá criar confusões e se envolver em tretas ou conflitos seja no ambiente profissional e familiar. Tá amarrado!



#DicadoBidu: tome seu paracetaloka, contreole a ansiedade e pense bem antes de fazer escolhas pouco prudentes, para não dizer insensatas. Na pressa de alcançar os seus objetivos, você poderá descarregar sobre os outros as suas frustrações.



Adote uma atitude mais prudente e paciente para não se indispor com as pessoas ao seu redor por causa de seu mau humor.

Palpite do dia: 98, 53 e 71.

Cor do dia: azul-escuro.